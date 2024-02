ESTHER BECK Public Relations

Sonnenalp Resort im Allgäu – Golfen vor spektakulärer Kulisse

Das Fünf-Sterne-Ferienresort Sonnenalp im Allgäu hat sich in den vergangenen fünf Jahrzehnten als Magnet für den Golfsport und viele andere sportliche Aktivitäten etabliert. Auch Golf-Neulinge können vom umfassenden Angebot der Sonnenalp profitieren und in einem einwöchigen Intensivkurs die Platzerlaubnis erwerben.

Eine der eindrücklichsten deutschen Kultur- und Ferienlandschaften liegt direkt jenseits der Schweizer Grenze: das Allgäu. Die Region zwischen Lindau am Bodensee und Schloss Neuschwanstein, flächenmässig mit dem Kanton Waadt vergleichbar, lädt sommers wie winters zu sportlicher Betätigung in der Natur. Mit nicht weniger als 21 Golfplätzen ist das Allgäu auch ein Paradies für Golfer:innen. Als Allgäuer Golf-Hochburg gilt das Fünf-Sterne-Resort Sonnenalp in Ofterschwang.

Noch vor 50 Jahren war Golf im Allgäu unbekannt. Eine Pionierrolle übernahm die Sonnenalp dank Seniorchef Karlheinz Fässler. In den USA hatte er seine Golf-Leidenschaft entdeckt und kam in den 1970er-Jahren mit dem Plan zurück, einen Golfplatz zu bauen.

Drei Plätze für alle Ansprüche

Michael und Anna-Maria Fässler führen die Sonnenalp heute in vierter Generation. «Um sich zu entspannen und die wunderschöne Allgäuer Natur zu geniessen, steht das Golfspiel ganz oben auf der Liste», meint Michael Fässler. Dafür können Gäste unter drei Sonnenalp-eigenen Plätzen wählen:

Der klassische Golfplatz Sonnenalp (PAR 73) vor einer beeindruckenden Bergkulisse in leicht hügeliger Landschaft verlangt technisches Geschick. In die Natur eingebettet und perfekt gepflegt, führt die 18-Loch-Runde durch das Tiefenberger Moor. Der Kurs wurde 1975 von Donald Harradine konzipiert und über die Jahre an die neuesten Standards angepasst.

Der Golfplatz Oberallgäu (PAR 72), gegründet 2004, bietet ebenfalls eine spektakuläre Bergsicht aus unterschiedlichen Perspektiven. Er ist dank der Struktur des Geländes besonders reizvoll. Auf der abwechslungsreichen Golfrunde ist keine Spielbahn gleich.

Auf dem Kurzplatz Gundelsberg (PAR 20), gegründet 2004, wollen sechs Spielbahnen gemeistert werden. Erfahrene Golfspieler:innen optimieren ihr Spiel auf den trickreichen Bahnen. «Zudem bietet der Kurzplatz Familien die ideale Möglichkeit, als Eltern-Kind-Flight auf die Runde zu gehen», sagt Anna-Maria Fässler.

Es gibt beim Resort eine moderne Driving Range, wöchentliche Gäste-Turniere und die Golfrestaurants «Waldhaus» und «Seehaus».

Platzreife in einer Woche

Den Weg zum perfekten Abschlag ebnet die Golf Academy Sonnenalp. Egal, ob Anfänger:in oder Profi, Head-Professional Andy MacDonald und weitere Pros vermitteln ihr Wissen und ihre Freude am Golfspiel in einem umfangreichen Kursangebot. Golf hat sich als Sport etabliert, der Bewegung in der Natur, Konzentration, Gruppenerlebnisse und Erfolgsgefühle in idealer Weise kombiniert. Doch um auf den Golfplatz zugelassen zu werden, braucht es die sogenannte Platzreife. In Deutschland vergibt der Deutsche Golfverband DGV nach Prüfung der relevanten Grundlagen ein Zertifikat. Dieses wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz von mehr als 500 Golfclubs anerkannt.

Die Sonnenalp bietet zum Erwerb dieser Platzreife eine intensive Trainingswoche an. Neben dem Platzreife-Package kann man in der Golfschule Schnupperkurse, drei- oder fünftägige Anfängerkurse mit modernsten Schulungsmethoden sowie Intensivkurse und Privatunterricht buchen. Sonnenalp-Gäste profitieren von attraktiven Konditionen. Das Angebot «Golfverliebt» zum Beispiel umfasst zwei Übernachtungen und drei Tage auf den Golfplätzen des Resorts inklusive Greenfee und Benutzung der Driving Range.

Kulinarische Entdeckungsreise

In der Sonnenalp geht man auf eine beeindruckende kulinarische Entdeckungsreise: Authentischen Alpenküche trifft auf internationale Haute Cuisine. Auch leichtere Menüs garantieren vollen Genuss. Gäste wählen zwischen acht Stuben, wo jeden Abend ein exquisites Sechsgang-Menü serviert wird. Ein grosszügiges Buffet ergänzt das abendliche Angebot.

Das Gourmetrestaurant « Silberdistel», geführt vom Küchenchef Florian Wagenbach, ist mit einem Michelin-Stern und 16 Punkten Gault-Millau ausgezeichnet. Hier werden Gerichte aufgetragen, «die den Gaumen überraschen und das Geschmackserlebnis vollenden», wie eine Fachzeitschrift schrieb. In « Fässlers Grillstube» mit Showküche treffen das Allgäu und die Rocky Mountains aufeinander. Auf Grill und Herd brutzeln Steaks und Burger wie auch Fisch und Gemüse.

Zeit zum Entspannen

Müde Golfer:innen entspannen sich in der weitläufigen, rund 20‘000 Quadratmeter grossen Wellnesswelt der «Sonnenalp». Harmonisch eingebettet in die Natur gibt es unter anderem einen Naturpool mit angrenzendem Seerosenteich. Blockhaus- und Panoramasauna laden zu ausgedehnten Saunagängen mit anschliessendem Sprung ins kühle Nass ein. Ein ganzheitliches Spa-Programm komplettiert das Angebot der Sonnenalp-Wellness-Welt. Wanderungen in der Natur, Mountainbiken, ein Reiterhof mit Reitschule und eine Tennis-Akademie – in der warmen Jahreszeit macht die Sonnenalp als Sporthotel mit umfassendem Aktivangebot Lust auf Bewegung. Und in der Fitnesswelt steht alles bereit für das Work-out.

Angebot DGV-Platzreife

Das Platzreife-Package der Sonnenalp umfasst 12,5 mal 60 Minuten Unterricht in kleinen Gruppen, Nutzung der Übungsanlage inkl. Driving-Range-Bälle während des Unterrichts, Leihschläger für die ganze Woche, Teilnahme an der DGV-Platzreifeprüfung inkl. Diplom, Prüfungsgebühr, Greenfees und Begleitung des Golf Professionals.

6 Tage/5 Übernachtungen

Deluxe-Halbpension

Begrüssungsdrink

12,5 x 60 Min. Unterricht in kleinen Gruppen

Videoanalyse

Nutzung der Übungsanlage inkl. Driving-Range-Bälle während des Unterrichts

Leihschläger für die ganze Woche

Prüfungsgebühr

Teilnahme an der DGV-Platzreifeprüfung inkl. Platzreife Diplom

Greenfees inkl. Begleitung des Golf Professionals

100 € Spa-Guthaben

Täglich eine Berg- und Talfahrt mit dem Weltcup-Express

Beispielsweise im Doppelzimmer zum Preis ab CHF 1838.70 / € 1965.— pro Person.

Angebot «Golfverliebt»:

3 Tage / 2 Übernachtungen

Deluxe-Halbpension und Begrüssungsdrink

Greenfee Unlimited

Täglich eine Berg- und Talfahrt mit dem Weltcup-Express

Nutzung der 20.000 m² grossen Wellness-Welt (Quellengarten mit Kinderwasserwelt, beheizte Aussenpools, Whirlpools, Bergsee, Sonnen- und Yogadecks, Natur-Spa für Erwachsene, Saunen, Fitness- und Ruheräume)

Tägliche Fitness- und Entspannungskurse, geführte Wanderungen

Tägliche Kinder- und Jugendbetreuung

BMW-Probefahrt-Service mit ausgewählten Modellen (zzgl. Tank- oder Energiekosten)

Teebar, Granderwasser und Snacks in der Wellness-Welt

Beispielsweise im Doppelzimmer zum Preis ab CHF CHF 628.86 / € 660.— pro Person.

Das Sonnenalp Resort

Mit ihrer über 100-jährigen Tradition gilt die Sonnenalp als Flaggschiff der alpinen Luxushotellerie in Deutschland. Das herrlich inmitten prächtiger Natur gelegene Fünf-Sterne-Resort ist in vierter Generation familiengeführt und setzt stets Massstäbe in puncto Golf, Spa und Freizeitangebot. Ungeschlagen ist die Infrastruktur des 218-Zimmer-Resorts und der vier Alpenchalets – mit Angeboten vom Sternerestaurant über den eigenen Reiterhof, die insgesamt 20 000 m² Indoor- und Outdoor-Wasser- und Wohlfühlwelt bis zum 42-Loch-Weltklassegolf. Die «Sonnenalp»-Philosophie ist von klaren Werten, besonderer Emotionalität und viel Familiengefühl geprägt. Seit 2019 gilt das Sonnenalp Resort durch ein dreistufiges Verfahren zur Erfassung, Reduzierung und Kompensation des CO2 Ausstosses als «klimaneutrales Unternehmen».

