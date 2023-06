Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite

Fair Play Menarini International Awards gibt die Gewinner der XXVII. Ausgabe im CONI bekannt

Die Gewinner der XXVII. jährlichen Fair Play Menarini International Awards sind nicht länger ein Geheimnis. Heute Morgen fand in der CONI-Ehrenhalle eine Pressekonferenz statt, auf der die Preisverleihung 2023 vorgestellt wurde, die vom 3. bis 5. Juli in Florenz und Fiesole stattfinden soll. In Anwesenheit von Giovanni Malagò, dem Präsidenten des Nationalen Olympischen Kommitees Italiens (Italian National Olympic Committee, CONI), stellte die Stiftung Fair Play Menarini die Liste der diesjährigen Preisträger vor, die im Rahmen der Veranstaltung, die seit 1997 die Werte Ethik, Loyalität und Respekt durch das Beispiel italienischer und internationaler Sportlegenden fördert, gefeiert werden.

Auch in diesem Jahr wird die Veranstaltung wieder Champions mit unbestrittenem Talent zusammenbringen, die auch die edelsten Prinzipien des Sports verkörpern. Der Fußball wird durch drei Giganten vertreten sein: Javier Zanetti, der historische Kapitän von Inter, Marcelo Bielsa, der neue Trainer von Uruguay und der ehemalige Weltmeister und Trainer Antonio Cabrini. Unterwasser-Idol Massimiliano Rosolino und Paralympics-Siegerin Giulia Ghiretti demonstrieren Fairplay im Schwimmen. Bei den Wintersportlern werden die Ski- und Biathlon-Stars Deborah Compagnoni bzw. Lisa Vittozzi geehrt, bei den Mannschaftssportlern "El General", NBA-Champion Luis Alberto Scola Balvoa und die ehemalige Trainerin der iranischen Volleyball-Nationalmannschaft der Frauen, Alessandra Campedelli. Im Fechten wird die herausragende Elisa di Francisca geehrt, ebenso wie die Leichtathletin Larissa Iapichino, die bei der letzten Goldenen Gala im Weitsprung triumphierte. Der Fair Play Award für Sportjournalismus schließlich geht in diesem Jahr an den kürzlich nominierten Direktor von Rai Sport, Jacopo Volpi.

Wir freuen uns, Gastgeber für die Verleihung der XXVII. Ausgabe dieser Preise zu sein, die immer mehr zum Erbe des italienischen Sports werden", erklärte Giovanni Malagò, Präsident des Nationalen Olympischen Komitees Italiens (CONI). Ich gratuliere der Stiftung Fair Play Menarini für ihr Engagement, die Tradition dieser Veranstaltung fortzusetzen: Im Laufe der Jahre habe ich gesehen, wie sie sich entwickelt hat und wie stolz die Preisträger sind, dank der Bedeutung des Preises selbst. Die Idee, eine Anerkennung für junge Athleten in die Preisverleihung aufzunehmen, ist ein Beweis dafür, wie sehr sich die Preise weiterentwickelt haben und wie weit sie inzwischen reichen."

Eine Delegation von Fair Play Menarini-Botschaftern, die den Preis in früheren Ausgaben erhalten haben, wird ebenfalls an den Veranstaltungen im Juli teilnehmen. Darunter der Sprinter Tommie Smith, ein Symbol im Kampf gegen die Rassendiskriminierung, Edwin Moses, vierfacher Weltrekordhalter im 400-m-Hürdenlauf, sowie die "Divine" Federica Pellegrini. Der berühmte Fußballerfinder Arrigo Sacchi und die Ikone der Fiorentina, Giancarlo Antognoni, werden ebenfalls teilnehmen. Darüber hinaus wird bei der Veranstaltung Pietro Mennea geehrt, der in der Ausgabe 2003 ausgezeichnet wurde. Die Ehrung wird von seiner Frau Manuela Olivieri entgegengenommen.

Neben den erfahrenen Champions sind drei junge Athleten, Mariaclotilde Adosini, Emilia Rossatti und Giorgio Pietro Torrisi, die heute während der Pressekonferenz im CONI den Fair Play Menarini Award in der Kategorie "Fair Play Young Athletes" erhielten. Schließlich wurde auch der Sonderpreis Fiamme Gialle (Gelbe Flammen) "Studio und Sport" bekannt gegeben. Der Preisträger, der Schwimmer Gianluca Gensini, wird seinen Preisam 27. Juni in Florenz entgegennehmen.

Die Preisverleihung wurde durch die Einführung der neuen Kategorie "Junge Athleten" bereichert", erklärte Cosimo Guccione, Beigeordneter für Sport und Jugendpolitik der Stadt Florenz. "DerSport ist nach dem familiären Umfeld und der Schule der drittwichtigste Lernort: Wenn wir auf künftige Generationen einwirken wollen, ist es wichtig, sie zum Teilen, zur Brüderlichkeit, zur Solidarität und zum Respekt voreinander zu erziehen. Fair Play zu lehren ist wie politische Bildung zu lehren".

Die Stadt Florenz wird die ersten beiden Veranstaltungen der Fair Play Menarini International Awards ausrichten. Am Montag, den 3. Juli, wird die Veranstaltung auf der Piazza della Signoria offiziell mit der Talkshow "Die Champions erzählen ihre Geschichten" eröffnet, die von Ivan Zazzaroni moderiert und live auf RTV38 übertragen wird. Ein traditionelles Galadinner findet am Dienstag, den 4. Juli, auf dem Piazzale Michelangelo statt, während die Preisverleihung am Mittwoch, den 5. Juli, zum ersten Mal in Fiesole in der stimmungsvollen Kulisse des römischen Theaters abgehalten wird.

"Wir sind sehr stolz darauf, in unserer Gemeinde große Legenden des Sports und Vorbilder der Wettkampftreue begrüßen zu dürfen", erklärte Anna Ravoni, Bürgermeisterin von Fiesole. "Ich bin überzeugt, dass alle Teilnehmer einen unvergesslichen Abend erleben werden, der die ehrenwerten Werte des Sports feiert, für die die Fair Play Menarini International Awards seit Jahren werben."

Eine doppelte musikalische Überraschung erwartet das Publikum: Im Römischen Theater werden die unverwechselbaren Stimmen von Neri per Caso zu hören sein, die auf die Swing-Band Papillon folgen. Die Veranstaltung wird von Lorenzo Dallari und Rachele Sangiuliano moderiert und am nächsten Tag auf Sportitalia übertragen.

"Die Lebensgeschichten der Preisträger und Botschafter der Fair Play Menarini Awards sind Beispiele für alle, nicht nur für diejenigen, die Sport zu ihrem Beruf gemacht haben", sagen Antonello Biscini, Valeria Speroni Cardi und Ennio Troiano, Mitglieder des Vorstands der Fair Play Menarini Foundation. "Wir hoffen, dass sich vor allem die jüngeren Generationen von den loyalen Gesten und Verhaltensweisen dieser herausragenden Champions inspirieren lassen und sie für die Gestaltung ihrer eigenen Zukunft übernehmen."

Nachfolgend finden Sie die Gewinner und Kategorien der XXVII. Menarini International Fair Play Awards:

JAVIER ZANETTI, Kategorie "Legendary Figure"

DEBORAH COMPAGNONI, Kategorie "Career Fair Play"

ALESSANDRA CAMPEDELLI, Kategorie "The Social Values of Sport"

ANTONIO CABRINI, "Role Model" Paolo Rossi Sonderpreiskategorie

ELISA DI FRANCISCA, Kategorie "Sport und Courage"

GIULIA GHIRETTI, Kategorie "Sport Beyond Sport" SUSTENIUM Energy and Heart

LARISSA IAPICHINO, Kategorie "A Smile for Life"

MASSIMILIANO ROSOLINO, Kategorie "Sport Promotion"

LUIS ALBERTO SCOLA BALVOA, Kategorie "Fair Play"

LISA VITTOZZI, Kategorie "Fair Play and Environment"

JACOPO VOLPI, "Narrating Emotions" Sonderpreis Franco Lauro Kategorie

MARCELO BIELSA, Kategorie "Gesture of Fair Play"

MARIACLOTILDE ADOSINI, Kategorie "Fair Play Young Athletes"

EMILIA ROSSATTI, Kategorie "Fair Play Young Athletes"

GIORGIO PIETRO TORRISI, Kategorie "Fair Play Young Athletes"

GIANLUCA GENSINI, Sonderpreis "Studio and Sport" Kategorie Fiamme Gialle (Gelbe Flammen)

