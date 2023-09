Bestätigt: Das Park Hotel Vitznau hat die beste Weinkarte der Welt

ESTHER BECK Public Relations

Das Park Hotel Vitznau wurde als Global Winner des prestigeträchtigen Preises des internationalen Fachmagazins World of Wine in mehreren Kategorien ausgezeichnet. Was sich im Sommer bereits abzeichnete, wurde nun von einer internationalen Jury bestätigt. Im Rahmen der Award-Zeremonie wurden fünf internationale Auszeichnungen an das Fünf-Sterne-Deluxe Hotel am Vierwaldstättersee vergeben, unter anderem die wichtigste Auszeichnung des Abends: «Best Wine List of the Year 2023» (Global Award Winner), «Best Long Wine List» (Global Award Winner), «Best Dessert- & Fortified Wine Selection» (Global Award Winner), «Best Champagne- & Sparkling Wine Selection» (Global Award Winner) sowie «Best Hotel Wine List» (Europe Award Winner).

«Der Gewinn dieser Auszeichnungen unterstreicht nicht nur die Exzellenz und die vielfältige Auswahl unserer Weinkeller, sondern vermittelt unseren Gästen auch erstklassige Weine aus aller Welt. Wir freuen uns sehr, dass unsere Hingabe und unser uneingeschränktes Engagement auf höchstem Niveau gewürdigt wurden», sagt ein sichtlich stolzer Sven Uzat, Head of Wine der Park Hotel Vitznau Weinarchiv AG und ergänzt: «Wir sind stolz, dass das Park Hotel Vitznau als einziges Hotel auf der Welt den Titel «Wine List of the Year 2023» tragen darf.»

Das engagierte vierköpfige Sommelier-Team unter der Leitung von Sven Uzat mit Marius Müller, Torsten Marme und Sebastian Lübbert hat mit grosser Sorgfalt eine Auswahl an kostbaren Gewächsen zusammengestellt, die von klassischen französischen Bordeauxs über Cabernets aus dem Napa Valley bis hin zu italienischen Barolos reicht. Der Champagnerkeller beherbergt eine breite Auswahl an exklusivsten Schaumweinen, einige Raritäten sowie spezielle Jahrgänge von auserlesenen Produzenten.

Urs Langenegger, CEO der Hospitality Visions Lake Lucerne AG, zu welcher das Park Hotel Vitznau gehört, ist denn auch glücklich und dankt dem gesamten Team, welche den Gewinn dieser Auszeichnungen ermöglicht haben: «Ihr Engagement, ihre Begeisterung und ihr Talent waren ein entscheidender Faktor für den Erfolg. Wir sind sehr stolz auf das, was Sven und sein Team gemeinsam erreicht haben.»

Die Weinkarte im Park Hotel Vitznau ist bemerkenswert. Mit mehr als 35‘000 Flaschen und über 4‘500 verschiedenen Positionen aus allen Teilen der Welt bietet sie eine umfassende Auswahl – auch für anspruchsvollste Kenner:innen.

«The World of Fine Wine»

Das renommierte Fachmagazin World of Fine Wine hat sich im Bereich der Spitzenweine und der gehobenen Gastronomie etabliert. Das Magazin und die Website bieten Fachwissen, Expertenmeinungen und Einblicke in die Weinwelt für Weinliebhaber:innen, Sammler:innen, Gastronom:innen und Fachmenschen der Branche.

Die World's Best Wine Lists Awards, die von der mehrfach ausgezeichneten, vierteljährlich erscheinenden Publikation The World of Fine Wine organisiert werden, sind das prestigeträchtigste und strengste Programm zur Auszeichnung von Weinkarten. Eine Jury aus weltweit angesehensten Experten gewährleisten die Glaubwürdigkeit und Integrität dieses Wettbewerbs. Jede eingereichte Weinkarte wird einem intensiven und unabhängigen Beurteilungsprozess unterzogen. Mit den Auszeichnungen werden Restaurants und Hotels für ihre innovativen und herausragenden Weinkarten geehrt. Das Auswahlverfahren ist streng und berücksichtigt sowohl den Umfang und die Tiefe der Auswahl als auch die Präsentation und das Fachwissen der Mitarbeitenden.

Das Park Hotel Vitznau gewinnt in fünf Kategorien

Best Wine List of the Year 2023

Best Long Wine List in Europa

Best Dessert & Fortified Wine Selection in Europa

Best Champagne & Sparkling Wine Selection

Best Hotel Wine List in Europa

Das über 100-jährige Fünfsterne-Deluxe-Hotel wird seit 2020 im Stil eines privaten Gästehauses geführt. Das Haus am Vierwaldstättersee verfügt über 48 individuell gestaltete Suiten und Residenzen.

Zum kulinarischen Angebot gehören gleich drei prämierte Restaurants: das Fine-Dining-Restaurant Focus ATELIER mit Küchenchef Patrick Mahler (2 Michelin-Sterne, 18 Punkte Gault&Millau), das Grill Restaurant & Seeterrasse unter der Leitung von Felix Kattchin (15 Punkte Gault&Millau) sowie das Restaurant PRISMA Expérience. Die Verlinde Bar, exklusive Private Dining-Räumlichkeiten sowie ein Chef’s Table runden die gastronomische Vielfalt im Park Hotel Vitznau ab. Der Weinkeller des Hauses mit 35’000 Flaschen und 4‘500 Positionen gehört zu den exklusivsten der Welt. Konferenzsäle und Eventlokalitäten mit modernster technischer Ausstattung für Seminare und Meetings mit bis zu 140 Personen stehen ebenfalls zur Verfügung.

Das Spa des Hauses (1500 m2) verfügt über einen beheizten Infinity-Aussenpool, Sanarium, Eisgrotte, privater Seezugang, Massage, Kosmetik und Fitnessbereich sowie über ein grosses Aquarium.

Geführt wird das mehrfach preisgekrönte Fünfsternehotel von Managing Director Mathias Rohner und ist Teil der Hospitality Visions Lake Lucerne AG. Das Park Hotel Vitznau ist Mitglied bei The Leading Hotels of the World, den Swiss Deluxe Hotels, Virtuoso, American Express Fine Hotels & Resorts, falstaff Hotel Collection, Forbes Travel Guide sowie bei der Vereinigung GRANDES TABLES SUISSES. Im Frühling 2023 wurde das Park Hotel Vitznau von der renommierten «NZZ am Sonntag» als bestes Grandhotel der Schweiz ausgezeichnet.

Die Pühringer Foundation Group

Die Gruppe betreibt vier Hotels als Drehscheibe für ihre Förderprojekte: das Campus Hotel Hertenstein, das Park Hotel Vitznau, das Neuro Campus Hotel DAS MORGEN in Vitznau sowie das Palais Coburg in Wien. Geführt werden die Betriebe von der Hospitality Visions Lake Lucerne AG, welcher Urs Langenegger als CEO vorsteht. Auch das klassizistische Palais Coburg in Wien, das die Pühringer Foundation 1997 erwarb und 2000 bis 2003 zu einem Luxushotel mit zwei Gourmet-Restaurants umbaute, fungiert neuerdings unter dem Dach der Hospitality Visions. Mit seiner Stiftung engagiert sich der österreichische Investor Peter Pühringer seit mehr als 25 Jahren für Forschung, Aus- und Weiterbildung in den Kernbereichen Health & Wealth, Entrepreneurship und Hospitality.

Für Reservationen und Anfragen PARK HOTEL VITZNAU Seestrasse 18 6354 Vitznau (Schweiz) Telefon +41 41 399 60 60

