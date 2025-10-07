Fürstentum Liechtenstein

Regierung verabschiedet Stellungnahme zur Abänderung des Heimatschriftengesetzes (HSchG)

Vaduz (ots)

Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 7. Oktober 2025, die Stellungnahme zu den anlässlich der ersten Lesung betreffend die Abänderung des Heimatschriftengesetzes (HSchG) zur Einführung des neuen Reisepasses aufgeworfenen Fragen verabschiedet.

Der Landtag hat die Gesetzesvorlage im September 2025 in erster Lesung beraten. Das Eintreten auf die Vorlage war unbestritten. Mit der Stellungnahme beantwortet die Regierung die anlässlich der ersten Lesung aufgeworfenen Fragen, soweit sie nicht bereits anlässlich der Landtagsdebatte vom zuständigen Regierungsmitglied beantwortet wurden.

Der Landtag wird die Stellungnahme voraussichtlich im November 2025 in zweiter und damit abschliessender Lesung behandeln.