PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Fürstentum Liechtenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Fürstentum Liechtenstein

Freihandelsabkommen mit Indien: Chancen und Herausforderungen

Freihandelsabkommen mit Indien: Chancen und Herausforderungen
  • Bild-Infos
  • Download

Vaduz (ots)

Rund 100 Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung haben sich am Montag, 3. November 2025, an der Universität Liechtenstein über die neuen Möglichkeiten informiert, die das Handels- und Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (TEPA) zwischen den EFTA-Staaten und Indien eröffnet. TEPA ist am 1. Oktober 2025 in Kraft getreten. Es schafft mehr Rechtssicherheit, reduziert Zölle und verbessert den Marktzugang in einem der weltweit wichtigsten Wachstumsmärkte.

Die von der Regierung in Zusammenarbeit mit Switzerland Global Enterprise (S-GE) organisierte Veranstaltung stand unter dem Titel "TEPA between India and EFTA: From Agreement to Action" und beleuchtete, wie liechtensteinische Unternehmen vom verbesserten Marktzugang profitieren können.

Eröffnet wurde die Veranstaltung von Regierungschefin-Stellvertreterin und Aussenministerin Sabine Monauni, die das Abkommen als "wichtigen Schritt zur Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Liechtenstein" bezeichnete. Mridul Kumar, Botschafter Indiens im Fürstentum Liechtenstein, betonte in seiner Ansprache die Chancen für eine vertiefte wirtschaftliche Zusammenarbeit und gegenseitige Investitionen.

Im Anschluss erläuterte Deepti Sharma, Senior Consultant India + South Asia bei S-GE, die zentralen Inhalte und Wirkungen des Abkommens. In einer virtuellen Live-Schaltung teilten Florin Müller, Leiter des Swiss Business Hub India, und Katja Gey, Leiterin des Amts für Volkswirtschaft, ihre Einschätzungen zur wirtschaftlichen Dynamik und zu den praktischen Umsetzungsmöglichkeiten von TEPA.

Im Mittelpunkt des Abends stand die Podiumsdiskussion mit führenden Vertretern international tätiger Unternehmen. Avi Kahn (Hilti), Oliver Wyrsch (Inficon), Michael Bickel (Ivoclar Vivadent) und Pankaj Argawal (Panitek) teilten ihre Praxiserfahrungen und gaben Einblicke in Chancen und Herausforderungen des indischen Marktes.

Pressekontakt:

Ministerium für Äusseres, Umwelt und Kultur
Thomas Bischof, Generalsekretär
T +423 236 60 39
thomas.bischof@regierung.li

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Fürstentum Liechtenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Fürstentum Liechtenstein
Weitere Storys: Fürstentum Liechtenstein
Alle Storys Alle
  • 03.11.2025 – 14:21

    Integrierte Übung 2025: Stärkung des gemeinsamen Krisenmanagements mit der Schweiz

    Vaduz (ots) - Liechtenstein beteiligt sich am 6. und 7. November an der Integrierten Übung 2025 (IU25) der Schweiz. Mit der Übung überprüfen die Schweizer Bundesverwaltung, alle Kantone, das Bundesparlament, das Fürstentum Liechtenstein, mehrere kantonale Fachkonferenzen, fünf Städte sowie Dritte das gemeinsame Krisenmanagement. Das Szenario beschreibt eine ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 16:01

    Neue Öffnungszeiten des Landesarchivs

    Vaduz (ots) - Das Amt für Kultur passt die Öffnungszeiten des Landesarchivs an. Damit reagiert das Amt für Kultur auf die zusätzlichen Aufgaben innerhalb des Landesarchivs. Ab dem 03. November 2025 ist das Landesarchiv zu folgenden Zeiten geöffnet: Öffnungszeiten: Montag: geschlossen Dienstag: 8:00-12:00 Uhr und 13:30-17:00 Uhr Mittwoch: 8:00-12:00 Uhr und 13:30-18:00 Uhr Donnerstag: 8:00-12:00 Uhr und 13:30-17:00 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren