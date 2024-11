HPI Hasso-Plattner-Institut

HPI-Konferenz zum verantwortungsvollen Einsatz von Künstlicher Intelligenz

Einladung zur AI@HPI Conference am 3. und 4. Dezember am Hasso-Plattner-Institut

Potsdam (ots)

Führende Fachleute aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik kommen am 3. und 4. Dezember 2024 am HPI zusammen, um Chancen, Herausforderungen und ethische Fragen der Künstlichen Intelligenz zu diskutieren:

Wie können Demokratien und Wahlen vor KI-generierter Desinformation geschützt werden? Wenn KI in vielen Bereichen wie dem Gesundheitswesen, der Strafjustiz, dem Finanzwesen und der Personalverwaltung eine immer größere Rolle spielt - wie kann verhindert werden, dass sich Vorurteile in KI-Systemen verstärken? Und nicht zuletzt: Was wird aus geistigem Eigentum im Zeitalter von Künstlicher Intelligenz?

Auf der zweitägigen AI@HPI Conference 2024 werden aktuelle Entwicklungen, rechtliche Rahmenbedingungen und praktische Ansätze vorgestellt und diskutiert, die auf eine zukunftsorientierte und ethische Gestaltung von Künstlicher Intelligenz abzielen. Im Konferenzfoyer geben HPI-Studierende und -Forschende Einblicke in spannende, praxisbezogene KI-Projekte.

Zu den bestätigten Speaker:innen gehören unter anderem:

Alena Buyx, Medizinethikerin TU München

Gale Anne Hurd, Hollywood-Produzentin und Gründerin von Valhalla Entertainment

Mathias Döpfner, CEO Axel Springer SE

Philipp Herzig, Chief AI Officer SAP SE

Jens Redmer, Director Business Development Google EMEA

Gastgeber ist Prof. Gerard de Melo, Leiter des Fachgebiets "Artificial Intelligence - Intelligent Systems" am Hasso-Plattner-Institut.

Die AI@HPI Conference 2024 richtet sich an Fachleute aus allen Bereichen, die mit Künstlicher Intelligenz arbeiten, sowie an Interessierte, die sich für die ethischen und sozialen Dimensionen der Technologie einsetzen. Tickets für die Veranstaltung gibt es hier: https://hpi.de/en/ai-hpi-conference/

Für interessierte Medien ist eine Presseakkreditierung erforderlich. Bitte melden Sie sich per Mail an: presse@hpi.de

AI@HPI Conference 2024

Wann: 3. + 4. Dezember, Beginn um 9:00 Uhr

Wo: Hasso-Plattner-Institut (HPI), Prof.-Dr.-Helmert-Straße 2-3, 14482 Potsdam

Veranstaltungssprache: Englisch