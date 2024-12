Swiss Infosec AG

Dimitri Korostylev ist neuer Head of Legal & Data Privacy Consulting bei der Swiss Infosec AG

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Am 1. Dezember 2024 hat Dimitri Korostylev die Leitung des Kompetenzzentrums Legal & Data Privacy Consulting der Swiss Infosec AG übernommen. Er folgt auf Michael Widmer, der das Unternehmen verlässt, um sich beruflich neu zu orientieren.

Dimitri Korostylev ist seit 2022 bei der Swiss Infosec in der Beratung und Ausbildung in den Bereichen Datenschutz, IT-Recht und Legal & Compliance tätig, zuletzt in der Funktion des Managing Consultants und stellvertretenden Leiters des Legal & Data Privacy Consulting Teams. Der Rechtsanwalt und erfahrene Berater ist Mitglied der IAPP (International Association of Privacy Professionals) und verfügt über zahlreiche Zertifizierungen wie z.B. zum Artificial Intelligence Governance Professional (AIGP), Certified Information Privacy Manager (CIPM) und Certified Information Privacy Technologist (CIPT).

Interne Nachfolgelösung

«Für die Swiss Infosec AG ist diese interne Nachfolgelösung ein Glücksfall», betont Reto Zbinden, CEO der Swiss Infosec AG. Dimitri Korostylev verfüge über ein ausserordentlich breites Wissen und Know-how und sei mit dem interdisziplinären Ansatz, den das Unternehmen aus Sursee auszeichnet, bestens vertraut.

Gemeint ist die einzigartige Kombination der Aspekte Technik, Recht, Organisation und Mensch, welche die Swiss Infosec AG aus einer Hand anbietet. Sie macht den konsequenten Blick über den eigenen Wirkungsbereich hinaus unabdingbar und Leitungs- zu Drehscheibenfunktionen.

Dimitri Korostylev, der als Head of Legal & Data Privacy Consulting auch Einsitz in die Geschäftsleitung nimmt, übernimmt von Michael Widmer ein gut und breit aufgestelltes Team. Es ist notabene punkto Personenzahl wahrscheinlich das grösste Datenschutzteam der Schweiz, das ausserhalb von Kanzleistrukturen tätig ist. Neben seinen neuen Aufgaben als Leiter dieses Datenschutzteams wird Dimitri Korostylev weiterhin in der Beratung und Ausbildung tätig sein und als externer Datenschutzbeauftragter (DSB) nach DSG und DSGVO zur Verfügung stehen.

Die Swiss Infosec AG wünscht dem bisherigen Head of Legal & Data Privacy Consulting, Michael Widmer, alles Gute und bedankt sich für sein grosses Engagement.

_____________________________________

Swiss Infosec AG

Die Swiss Infosec AG mit Sitz in Sursee gehört in der Schweiz zu den führenden, unabhängigen Beratungs- und Ausbildungsunternehmen in den Bereichen Informationssicherheit, Datenschutz und IT-Sicherheit. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und beschäftigt zusammen mit dem Schwesterunternehmen Swiss GRC AG über 100 Mitarbeitende, die im Bereich der Integralen Sicherheit bisher über 2500 Projekte von kleinen und grossen Kunden aus allen Branchen begleiteten. www.infosec.ch

Swiss Infosec AG Reto Zbinden Rechtsanwalt, CEO Centralstrasse 8A 6210 Sursee, Schweiz reto.zbinden@infosec.ch Direkt +41 79 446 83 00