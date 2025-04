RTLZWEI

Von "Köln 50667" nach "Beverly Hills": Karsten Walter und Coach Bennet veröffentlichen gemeinsamen Sommersong

München (ots)

· Die "Köln 50667"-Darsteller Karsten Walter und Coach Bennet veröffentlichen gemeinsamen Song

· Die Single "Beverly Hills" ist ab Freitag, den 18. April 2025, erhältlich

Sie spielen die Brüder Noah und Lenny in der Serie "Köln 50667", jetzt haben sich Karsten Walter und Coach Bennet zusammengetan und einen gemeinsamen Song rausgebracht - Ohrwurmpotential inbegriffen!

Aus dem beliebten RTLZWEI- und RTL+-Format "Köln 50667" direkt in die Charts: Karsten Walter und Coach Bennet, bekannt als die Serienbrüder Noah und Lenny, haben ihre gemeinsame Leidenschaft für Musik entdeckt und präsentieren mit "Beverly Hills" ihre erste Single als Duo.

Der Song versprüht einen modernen, sommerlichen Vibe mit echtem Ohrwurm-Potenzial - und das trotz (oder gerade wegen) ihrer musikalisch unterschiedlichen Wurzeln. Während Karsten Walter bereits als Solokünstler im Pop- und Schlagerbereich Fuß gefasst hat, bringt Coach Bennet seine Einflüsse aus dem Hip-Hop und Urban-Genre mit. Was auf den ersten Blick unvereinbar scheint, entpuppt sich als perfekte musikalische Ergänzung: "Uns war sofort klar - wir müssen was zusammen machen!", so die beiden Künstler. Die Chemie, die Fans aus der Serie lieben, ist auch im echten Leben spürbar - und hat sich nun kreativ kanalisiert. Mit "Beverly Hills" schlagen die beiden eine Brücke zwischen rheinischer Lebensfreude und dem Lebensgefühl der US-Westküste.

Karsten Walter ist ein deutscher Sänger und Schauspieler, der zunächst als Mitglied der Schlager-Boygroup "Feuerherz" bekannt wurde. Nach der Auflösung der Band 2020 startete er erfolgreich seine Solokarriere. Coach Bennet, bürgerlich Bennet Pfeifer, ist ein deutscher Rapper und Songwriter aus Neustrelitz. Bekannt wurde er ab 2021 mit Songs wie "Coach", "Ride Out" und "Oh Baby". Seine Musik kombiniert persönliche Texte mit modernen Beats.

Karsten Walter x Coach Bennet liefern mit "Beverly Hills" den Soundtrack für heiße Nächte, offene Autodächer und das Gefühl von grenzenloser Freiheit. Der Sommer kann kommen!

"Beverly Hills" von Karsten Walter x Coach Bennet ist ab dem 18. April 2025 erhältlich. Die Single wird von El Cartel Music veröffentlicht und von Telamo vertrieben.

