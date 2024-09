Berner Fachhochschule (BFH)

Departement Soziale Arbeit verleiht 118 Diplome

Departement Soziale Arbeit verleiht 118 Diplome

An der Diplomfeier vom Freitag, dem 20. September 2024 hat die BFH 108 Personen für ihren Abschluss des Bachelor-Studiengangs Soziale Arbeit gewürdigt. Sie sind nun berechtigt, den Titel «Bachelor of Science BFH in Sozialer Arbeit» zu tragen. Das Master-Diplom und damit den Titel «Master of Science BFH in Sozialer Arbeit» erlangten 10 Personen.

Wir gratulieren unseren Diplomand*innen!

