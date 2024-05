Panta Rhei PR AG

Air France Winterflugplan 2024-2025: Neu mit Brasilien, Malediven und Schweden

Ein Dokument

Brasilien, Malediven, Schweden: Air France stellt die ersten Neuzugänge

im Winterflugplan 2024-2025 vor

Neue Strecken ab dem Flughafen Paris-Charles de Gaulle nach Salvador (Brasilien), Malé (Malediven) und Kiruna (Schweden)

Erweiterter Winterdienst nach Denver (Colorado, USA) und Phoenix (Arizona, USA)

Air France baut ihr Streckennetz weiter aus. In der Wintersaison 2024-2025 (November 2024 bis März 2025) wird die Fluggesellschaft fünf zusätzliche Strecken ab ihrem globalen Drehkreuz Paris-Charles de Gaulle anbieten, darunter drei neue Ziele:

Salvador (Bundesstaat Bahia, Brasilien), mit drei Flügen pro Woche (montags, donnerstags und samstags) ab dem 28. Oktober 2024. Die Flüge werden mit einem Airbus A350-900 durchgeführt, der mit 324 Sitzen ausgestattet sind (34 in der Business Class, 24 in der Premium Economy und 266 in der Economy Class). Die ehemalige brasilianische Hauptstadt, die von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde, wird nach Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza und Bélem das fünfte Ziel von Air France in Brasilien sein (letzteres von Cayenne, Französisch-Guayana aus). Im Winter 2024 wird Air France bis zu 30 Flüge pro Woche von und nach Brasilien anbieten. Dank einer kommerziellen Partnerschaft mit der brasilianischen Fluggesellschaft GOL können Air France-Passagiere problemlos zu 40 brasilianischen Inlandszielen weiterfliegen.

Malé (Malediven), mit bis zu zwei Flügen pro Woche (freitags und sonntags) während der Winterferien vom 20. Dezember 2024 bis 5. Januar 2025. Die Flüge werden mit einem Airbus A350-900 mit 292 Sitzplätzen durchgeführt.

Kiruna (Schweden), mit einem wöchentlichen Flug samstags ab 21. Dezember 2024, der mit einem Airbus A319 durchgeführt wird. Nach Rovaniemi (Finnland), Kittilä (Finnland), Tromsø (Norwegen) und Narvik Lofoten (Norwegen, nur im Sommer) wird Kiruna das fünfte Ziel von Air France in Lappland sein. Das 200 Kilometer nördlich des Polarkreises gelegene Kiruna ist ein idealer Ausgangspunkt, um die unberührte Natur der Region zu erleben und die Nordlichter zu beobachten.

Air France baut auch ihr Angebot in die Vereinigten Staaten weiter aus. Die Fluggesellschaft wird die Verbindungen nach Denver (Colorado, USA) und Phoenix (Arizona, USA) über den Winter verlängern, mit jeweils drei Flügen pro Woche von Paris-Charles de Gaulle. Die Verbindung nach Denver wurde bisher nur im Sommer angeboten, und die Verbindung nach Phoenix, eine Neuheit für den Sommer 2024, wird am 23. Mai eröffnet.

Einzelheiten zum Flugplan, zu den Betriebstagen und zu den Tarifen gibt es auf airfrance.ch.

Medienstelle Air France-KLM Schweiz c/o Panta Rhei PR AG Weinbergstrasse 81 CH-8006 Zürich +41 (0)44 365 20 20 airfrance-klm@pantarhei.ch