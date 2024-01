Panta Rhei PR AG

Sommer 2024: Air France fliegt von Paris-Charles de Gaulle nach Phoenix, Arizona, und erhöht die Zahl ihrer US-Destinationen auf 17

Drei Direktflüge pro Woche mit einer Boeing 787-9 ab 23. Mai 2024

Air France baut ihre Verbindungen nach Nordamerika weiter aus. Nach der Ankündigung, Minneapolis (Minnesota) ab dem 13. Mai 2024 wieder anzufliegen und die Verbindung nach Raleigh-Durham (North Carolina) bis zum Sommer zu verlängern, gab die Fluggesellschaft die Aufnahme eines neuen Ziels bekannt: Phoenix (Arizona).

Die Verbindung zwischen Paris-Charles de Gaulle und Phoenix wird am 23. Mai 2024 aufgenommen. Die Flüge werden dreimal wöchentlich – dienstags, donnerstags und samstags – mit Flugzeugen vom Typ Boeing 787-9 durchgeführt, die mit 30 Sitzen in der Business Class, 21 in der Premium Economy und 228 in der Economy Class ausgestattet sind.

Flugzeiten (Ortszeit):

AF068: Abflug CDG 10:10 Uhr, Ankunft PHX 12:10 Uhr

AF069: Abflug PHX 14:10 Uhr, Ankunft CDG 09:15 Uhr (+1)

Phoenix wird damit das 17. Ziel von Air France in den USA und das 24. in ganz Nordamerika, neben Atlanta, Boston, Cancun, Chicago, Dallas, Denver, Detroit, Houston, Los Angeles, Mexiko-Stadt, Miami, Montreal, Minneapolis, New York JFK, New York Newark, Ottawa, Phoenix, Quebec City, Raleigh-Durham, San Francisco, Toronto, Seattle, Vancouver und Washington DC.

Phoenix: Das Tor zur Sonora-Wüste

In Phoenix scheint die Sonne praktisch das ganze Jahr über. Die Stadt liegt im Nordosten der Sonora-Wüste und ist der perfekte Ausgangspunkt, um die spektakulären Landschaften der Region zu erkunden – mit dem Auto, auf Wanderwegen oder mit dem Quad. Kunst- und Geschichtsliebhaber werden von Phoenix' kultureller Vielfalt begeistert sein, einer Mischung aus indianischen und spanischen Einflüssen und dem Geist des Wilden Westens, der noch immer im gesamten Stadtzentrum vorherrscht.

Detaillierte Flugzeiten, Tage und Tarife gibt es unter airfrance.ch.

