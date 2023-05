RTLZWEI

"3/4 Days": Die neue Single von "Kampf der Realitystars"-Kandidatin Aneta

Comeback mit englischem Song

Popsong mit persönlicher Message

Die neue Single "3/4 Days" ist ab Freitag, 19. Mai 2023, erhältlich

Anetas Sound macht Lust auf Sonne, Strand und Meer und ... "Kampf der Realitystars!". Mit "3/4 Days" tritt die Sängerin nach fünf Jahren erstmals wieder mit einem englischen Song in Erscheinung. Es ist ein ganz persönliches Stück entstanden - Eine Popnummer, in der Aneta emotionale Erfahrungen verarbeitet. Die neue Single "3/4 Days" erscheint bei EL CARTEL MUSIC am Freitag, 19. Mai, im Vertrieb von Warner Music.

Format trifft auf Musik: Aneta ist aktuell in der vierten Staffel "Kampf der Realitystars" bei RTLZWEI zu sehen und veröffentlicht am 19. Mai 2023 ihren neuen Song "3/4 Days" bei EL CARTEL MUSIC. Mit dem emotionalen Songtext zeigt die junge Künstlerin ihre eigene Geschichte auf, in der sie oft in ihrer Kreativität eingeschränkt wurde. Mittlerweile verlässt sie sich vollkommen auf ihre eigene Intuition. Aneta liebt die 2000er Musik, somit hat sie gemeinsam mit ihrem Team einen großartigen Sound um "3/4 Days" kreiert. Ein eingängiger, gefühlvoller Popsong mit dem gut gemeinten Ratschlag sich "3/4 Days" für sich selbst zu nehmen.

Aneta wurde im Jahr 1989 in Polen geboren und liebt ihre heimische Kultur. Dabei identifiziert sie sich nach acht Jahren in der Bundesrepublik auch als Deutsche. Sie gilt - spätestens seit dem Sieg von "Deutschland sucht den Superstar" im Jahr 2014 - als Performance-Wunder unter den Sängerinnen. Kein Wunder also, dass sie scheinbar mühelos das Finale von "Dance, Dance, Dance" erreichte und die Crew der DJ-Bobo-Tour im Jahr 2017 nicht nur begleitete, sondern gesanglich auf ein neues Level hob. Live und im Studio glänzt sie durch ein perfektes Auftreten und überzeugt mit Sympathie und Charme.

Nach ihren Erfolgen mit englischen Hits wie "The One" oder "We Could Be Lions" ist es seit 2018 ruhiger um Aneta geworden. Eine Auszeit, die sie eindrucksvoll genutzt hat: Intensiv hat sie sich darauf vorbereitet, ihren Fans etwas ganz Besonderes zu bieten! Erstmals seit fünf Jahren wird es wieder einen englischen Song geben. Zeitgleich zu ihrer Teilnahme bei der aktuellen Staffel "Kampf der Realitystars" veröffentlicht sie die rhythmische Pop-Nummer "3/4 Days".

Der neue Song "3/4 Days" von Aneta erscheint am 19. Mai 2023 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb von Warner Music.

