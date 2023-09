FHNW; Fachhochschule Nordwestschweiz: Start Herbstsemester an der FHNW

FHNW - Fachhochschule Nordwestschweiz

Medienmitteilung, 18. September 2023

Start Herbstsemester an der FHNW

Ein praxisorientiertes Studium am Puls der Zeit. An der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW starten heute rund 13 600 Studierende das Studienjahr.

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW startet heute mit rund 13 600 Studierenden das neue Studienjahr (2021 waren es 13 420 Studierende). Mit einer Steigerung von rund zehn Prozent bei den Neueintritten wird die FHNW voraussichtlichen in diesem Herbstsemester einen Anmelderekord verzeichnen. Die aktuellen Zahlen sind noch provisorisch und erst am 15. Oktober 2023 (schweizweiter Stichtag) definitiv.

An der FHNW werden den Studierenden zukunftsorientiertes Fachwissen und praxisorientierte Handlungskompetenzen sowie die Freude und Fähigkeit vermittelt, kritisch zu denken und zukunftsorientierte Lösungen zu erarbeiten. Mit der Befähigung zu innovativem Handeln werden die Studierenden der FHNW auf die Anforderungen einer immer komplexer werdenden Arbeitswelt vorbereitet und erhalten so beste Aussichten auf einen erfolgreichen Berufseinstieg.

Am Puls der Zeit

Um in der Ausbildung stets am Puls der Zeit zu sein und den Studierenden die im Arbeitsmarkt gefragte Kompetenzen zu vermitteln, nimmt die FHNW eine fortlaufende Aktualisierung ihrer bestehenden Studiengänge vor und entwickelt zugleich auch neue, im Arbeitsmarkt gefragte Angebote. So startet die FHNW ab dem Herbstsemester 2023 mit den neuen Bachelor-Studiengängen «Business Artificial Intelligence» und «Wirtschaftsrecht» der Hochschule für Wirtschaft FHNW sowie mit dem Bachelor-Studiengang «Prozessgestaltung» der Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel FHNW. Weitere neue Studiengänge werden aktuell an der FHNW entwickelt und 2024 lanciert.

