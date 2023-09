Panta Rhei PR AG

KLM gewinnt APEX World Class Award 2024

KLM gewinnt APEX World Class Award 2024

Zum dritten Mal in Folge gewinnt KLM den APEX World Class Award. Kunden und Branchenexperten verleihen diese besondere Auszeichnung für herausragende Leistungen in den Bereichen Sicherheit, Wohlbefinden und Nachhaltigkeit. Die jährliche Verleihung des renommierten Preises erfolgt durch die internationale Airline Passenger Experience Association (APEX), die die Wahrnehmung der Passagiere widerspiegelt. Die Preisträger werden auf der Grundlage von weltweiten Audits und Kundenbewertungen ausgewählt und müssen mindestens fünf Sterne erreichen. KLM wurde nicht nur mit dem World Class Award ausgezeichnet, sondern auch als führende Airline im Bereich Nachhaltigkeit.

Der World Class Award spiegelt die Leistungen in den Bereichen Service, Gästeerlebnis, Sicherheit und Nachhaltigkeit wider. KLM ist bestrebt, in Bezug auf all diese Aspekte zu glänzen, am Boden, in den Lounges und natürlich an Bord.

«Wir sind unglaublich stolz darauf, dass wir den APEX World Class Award zum dritten Mal in Folge gewonnen haben. Wir legen grossen Wert darauf, unsere Passagiere sicher und komfortabel zu befördern und konzentrieren uns gleichzeitig darauf, fliegen sauberer, leiser und kraftstoffeffizienter zu machen. Zu diesem Zweck investieren wir stark in die Erneuerung unserer Flotte und den Kauf von nachhaltigem Treibstoff. Die Auszeichnung ist eine gebührende Anerkennung für alle bei KLM, die sich jeden Tag für unsere Kundinnen und Kunden einsetzen», so Barry ter Voert, CXO & EVP Geschäftsentwicklung.

APEX

APEX ist die grösste internationale Vereinigung von Fluggesellschaften, wenn es um die Wahrnehmung der Fluggäste geht, und hat sich zu einer renommierten Forschungs- und Bewertungsorganisation entwickelt. Der diesjährige World Class Award wurde an acht Fluggesellschaften vergeben, darunter neben KLM auch Emirates, Singapore Airlines, Qatar Airways, Japan Airlines, Xiamen Airlines und Saudia.

