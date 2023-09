Panta Rhei PR AG

Romantik erweitert Netzwerk in Österreich im Montafon

Romantik erweitert Netzwerk in Österreich im Montafon

Das Hotel Verwall in Österreich ist das neuste Mitglied von Romantik Hotels & Restaurants. Es liegt in Gaschurn inmitten des Ferientals Montafon. Das Aktiv- und Wellnesshotel ist ein idealer Ausgangspunkt für Sommer- und Winteraktivitäten. Zu den Vorzügen des Viersternehotels gehören das moderne AlpinaVital SPA sowie die regional und lokal geprägte Küche. Mit dem Hotel Verwall erweitert Romantik Hotels & Restaurants das eigene Portfolio und setzt weiterhin auf qualitatives Wachstum.

Zwischen den drei Gebirgszügen Verwall, Silvretta und Rätikon liegt das Romantik Hotel Verwall inmitten des Vorarlberger Tals Montafon. Die Ferienregion bietet im Sommer wie im Winter eine Vielzahl an Erlebnissen und Aktivitäten. Im Sommer ist das Aktiv- und Wellnesshotel Verwall idealer Ausgangspunkt für verschiedenste Wanderungen, Biketouren oder Ausflüge auf den Montafoner Golfplatz. Im Winter liegt das Hotel unweit von Ski- und Langlaufpisten sowie Winterwanderwegen.

Heimische Vorarlberger Spitzenküche

Im Romantik Hotel Verwall geniessen Gäste Vorarlberger Spezialitäten und Gerichte aus saisonalen, regionalen Produkten sowie experimentelle Speisen auf Haubenniveau. Chefkoch Kai Horitzky kreiert mit viel Herzblut und Engagement frische Kompositionen – getreu seiner Philosophie, regionalen Naturgenuss in seiner ganzen Vielfalt mit einer Prise Fantasie zu verwirklichen. Am Abend serviert der Küchenchef den Gästen Sechsgang-Wahlmenüs mit passender Weinbegleitung.

Entspannen im modernen AlpinaVital SPA

Zum Viersterne Romantik Hotel Verwall gehört das AlpinaVital SPA, das Gäste zum Entspannen und Verweilen einlädt. Warme Farben, Tannenduft und Rosmarin sowie die Elemente Wasser und Feuer prägen den Wellnessbereich und machen ihn zu einer Oase der Erholung. Der grosszügige Saunabereich mit Infrarotkabine, Dampfbad, finnischer Panoramasauna sowie Bio-Kräutersauna laden nach ausgiebigen Wanderungen oder Skitouren zum Entspannen ein. Der beheizte Innenpool und zahlreiche Wellnessbehandlungen wie Massagen und Kosmetikanwendungen ergänzen das Spa-Angebot im Romantik Hotel Verwall.

Kontinuierliches Wachstum von Romantik Hotels & Restaurants

Nach vier Neuzugängen in Deutschland sowie je einem Haus auf Mallorca und in den Niederlanden wächst Romantik dieses Jahr auch in Österreich. «Wir erweitern in Österreich unser Netzwerk kontinuierlich und freuen uns, unseren Gästen mit dem Romantik Hotel Verwall einen weiteren fantastischen Standort anbieten zu können. Das Montafon ergänzt unser Romantik-Portfolio ideal und ist eine echte Bereicherung», sagt Thomas Edelkamp, Vorstandsvorsitzender Romantik Hotels & Restaurants. Hajo Krüger, Gastgeber im Romantik Hotel Verwall, freut sich ebenfalls auf die Zusammenarbeit: «Für uns ist Romantik nicht nur ein Partner, sondern gleichzeitig ein Gütesiegel, das dem Gast höchste Qualität in herzlicher Wohlfühlatmosphäre bietet. Dies deckt sich mit unserer Philosophie, weshalb wir uns für die Zusammenarbeit mit Romantik entschieden haben. Unser Ziel ist es, den Gästen einen besonderen Glücksmoment zu bieten – durch Persönlichkeit und Individualität, gepaart mit hochwertiger Kulinarik.»

Die Marke Romantik

Authentische Erlebnisse, herzliche Gastfreundschaft und echte Geschichte(n) prägen die knapp 200 Romantik Hotels & Restaurants in zehn Ländern Europas – vom hochwertigen Landgasthof über einzigartige Wellness-Häuser bis zu den Luxushotels von «Pearls by Romantik». Die Marke ergänzen ausgesuchte Chalets, exklusive B&Bs, sowie Townhouses in pulsierenden Metropolen. Romantik-Gastgeber heissen Reisende in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, den Niederlanden, Italien, Portugal, Norwegen, Slowenien und Spanien willkommen. Über Partnerschaften mit les Collectionneurs in Frankreich, Secret Retreats in Asien und der Gondwana Collection in Namibia, bietet Romantik Reisenden ein Premium-Netzwerk, zu dem insgesamt 500 besondere Adressen gehören. Ausgezeichnete Kulinarik und gelebte Regionalität vereinen die persönlich geführten Häuser zu einer exklusiven Kollektion für höchste Ansprüche unter dem Dach einer starken Marke Romantik, die im Jahr 2022 ihr 50-jähriges Bestehen feierte. www.romantikhotels.com

