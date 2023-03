Fürstentum Liechtenstein

Wirtschaftsministerin Sabine Monauni besucht BerufsCHECK-Woche

Vaduz (ots)

Seit 2016 bietet die BerufsCHECK-Woche alljährlich rund 300 Schülerinnen und Schülern der 8. Klassen die Chance, in gut 100 Lehrbetrieben erste Einblicke in die Berufswelt zu erhalten und dabei wichtige Eindrücke und Informationen für ihre spätere Wahl eines Lehrberufs zu gewinnen. Am Mittwoch, 29. März 2023, hat Wirtschaftsministerin Sabine Monauni einige der Jugendlichen besucht und sich getreu dem Motto "Luaga, checka, usprobiera" einen Eindruck vor Ort verschafft.

Zunächst traf die Regierungschef-Stellvertreterin vier Schülerinnen und Schüler in der FMA Mechatronic Solutions AG, wo sich diese über den Lehrberuf Automatiker/in informierten. Daraufhin führte sie ihr Weg zur Frickbau AG, um sich gemeinsam mit drei Jugendlichen mit den Lehrberufen Maurer/in und Baupraktiker/in vertraut zu machen. "Es hat mich beeindruckt, mit welcher Begeisterung sich die künftigen Lernenden auf das Erkunden der Lehrberufe eingelassen haben", betonte Monauni anschliessend. "Allein das zeigt mir, welch grossen Wert die BerufsCHECK-Woche innerhalb des Berufswahlprozesses hat."

Die BerufsCHECK-Woche ist ein gemeinsames Projekt der Liechtensteinischen Industrie- und Handelskammer (LIHK) und der Wirtschaftskammer Liechtenstein. Neben Minischnupperlehren haben die Schülerinnen und Schüler dabei auch die Möglichkeit, an diversen Workshops rund um das Thema Berufswahl teilzunehmen.