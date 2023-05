Panta Rhei PR AG

Das «Paradies» rüstet sich für die Zukunft

Ein Dokument

Umfassende Investitionen in Infrastruktur und Nachhaltigkeit

Das «Paradies» rüstet sich für die Zukunft

Das bekannte 5-Stern-Hideaway «Paradies» in Ftan schliesst Anfang September 2023 für einen Zeitraum von ca. 24 Monaten seine Tore und macht Platz für umfassende Investitionen im Bereich Infrastruktur und Energieeffizienz. Dies geschieht mittels eines substanziellen Upgrades – begleitet von baulichen und technologischen Massnahmen nach den Prinzipien des Green Building sowie einer sanften Erweiterung durch eine Gemischtnutzung von Hotel und Apartments.

Seit 1910 steht das einstige Künstlerhaus am Rande von Ftan im Unterengadin – an einem magischen Ort, dem die Einheimischen den Namen «Il Paradis» gegeben haben. Die Themen Umweltbewusstsein, soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit gehören zur DNA des «Paradies» in Ftan. Allerdings ist – wenn man die Bausubstanz des Hauses betrachtet – unverkennbar, dass das Hotel hinsichtlich Energieeffizienz und Infrastruktur nicht mehr auf dem neuesten Stand ist.

Daher hat die langjährige Eigentümerfamilie Rahe, die das Haus seit 1995 besitzt, nun die Weichen gestellt für ein «Paradies», das auch für die kommenden Generationen Bestand hat. Dies geschieht mittels eines umfassenden Upgrades der Infrastruktur durch neueste Technologie, begleitet von sorgfältig geplanten baulichen Massnahmen und einer sanften Erweiterung. «Wir haben Spannendes und Wegweisendes vor – für unser Hotel, das nicht nur in der Region, sondern weit über die Grenzen ganz vielen Menschen ans Herz gewachsen ist», so Besitzer Horst Rahe.

Aktuell werden die Pläne erarbeitet zum Erhalt des ehemaligen Künstlerhauses aus dem Jahre 1910 und für umweltfreundliche Apartments für bewirtschaftetes Wohnen.

Das «Paradies» in seiner jetzigen Form schliesst im September 2023 für einen Zeitraum von ca. 24 Monaten seine Tore und wird während dieser geplanten Umbau- und Ausbauzeit fit für die neuen Generationen gemacht.

Die Sommersaison 2023 beginnt am 10. Juni 2023. «Wir zelebrieren nochmals «Paradies at its best» und blicken mit unseren Gästen auf viele Jahrzehnte erstklassiger Gastfreundschaft und regionaler Kulinarik zurück», erklärt Meike-Cathérine Bambach, die Gastgeberin des Hauses, die das Haus seit 2008 führt. Sie wird auch mit einem Expertenteam das neue Projekt vorantreiben und damit dem neuen «Paradies» die notwendige Handschrift verleihen.

Nochmals in vollen Zügen erleben: das «Paradies» in Ftan

Die unvergessliche Küchenparty. Die Bündner Sushis. Das Bouleturnier auf der Terrasse. Der 1. August. Die Kochhütte «Chasa da Fö» mit dem höchsten Kochstudio Europas….Member und Gäste, die das Paradies in seiner jetzigen Form lieben und nochmals erleben wollen, sehen die limitierten Kapazitäten auf https://www.paradieshotel.ch/#verfuegbarkeiten und buchen über info@paradieshotel.ch oder +41 (0) 81 861 08 08.

Medienkontakte: Meike Bambach, Direktorin Hotel Paradies m.bambach@paradieshotel.ch * T 081 861 08 08 Medienstelle c/o Panta Rhei PR Dr. Reto Wilhelm, r.wilhelm@pantarhei.ch * T 044 365 20 20