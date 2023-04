Panta Rhei PR AG

Historisches Landgut auf Mallorca neu Mitglied bei Romantik Hotels & Restaurants

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Historisches Landgut auf Mallorca ist neu Mitglied

bei Romantik Hotels & Restaurants

Die Marke Romantik ist zurück auf der Mittelmeerinsel Mallorca. Das Gourmet-Landhotel Son Amoixa aus dem 16. Jahrhundert, schliesst sich der Kooperation Romantik Hotels & Restaurants an. Das Finca-Hotel in der Nähe von Manacor wurde erst jüngst nach umfangreichen Renovationsarbeiten wiedereröffnet.

Das geschichtsträchtige Anwesen verfügt über insgesamt 16 moderne, luxuriöse Zimmer, davon neun Doppelzimmer, drei Juniorsuiten und drei Suiten. Zusätzlich steht ein exklusives Appartement zur Verfügung. Das neue Romantik Hotel ist umgeben von einem mediterranen Garten mit einem grossen Swimmingpool und schattenspendenden Bäumen. Hier können Gäste, nur 45 Autominuten vom Flughafen der Hauptstadt Palma de Mallorca entfernt, strandnahe Ferien geniessen. Ausserdem bietet das Hotel Son Amoixa eine breite Palette an Wellness-Angeboten sowie Kulinarik auf höchstem Niveau.

Erholung, Genuss und vielfältige Aktivitäten an bester Lage

Das Finca-Hotel Son Amoixa ist eine Oase der Ruhe inmitten von mediterranen Blumen, Kakteen, Palmen sowie Oliven-, Orangen-, Zitronen- und Mandelbäumen. Im Saunahaus des Hotels entspannen sich Gäste bei Massagen und Beauty-Behandlungen, die in Zusammenarbeit mit Spa Mediterraneo Mallorca angeboten werden – im Sommer auch unter freiem Himmel. Kulinarische Genussmomente erwarten Feinschmecker:innen im Gourmetlokal des Hauses, das mit saisonalen A-la-Carte-Kreationen, Tapas-Abenden und einer exquisiten Weinauswahl aufwartet. Dank seiner Lage ist das Son Amoixa ein perfekter Ausgangspunkt für Ausflüge und Erkundungstouren auf der Insel. Mit der Cala Romántica, der Cala Anguila und der Cala Mandía sind drei schöne Sandstrände in wenigen Autominuten erreichbar. Zudem haben Golfbegeisterte in nur 15 bis 30 Autominuten Entfernung die Wahl zwischen fünf Golfplätzen.

«Das Romantik Hotel Principal Son Amoixa ist einer der schönsten Orte auf Mallorca», sagt Thomas Edelkamp, Vorstandsvorsitzender von Romantik Hotels & Restaurants nach dem Besuch vor Ort. «Wir freuen uns sehr, dass wir mit Romantik nach vielen Jahren wieder auf der Insel vertreten sind. Wenn es sich dann auch noch um eine solche Hotelperle wie das Son Amoixa handelt, kann ich unseren Gästen jetzt schon traumhafte und genussvolle Aufenthalte versprechen.» Geführt wird das historische Landgut von der aus Deutschland stammenden Familie Haupt. Ulrich Haupt freut sich auf die Partnerschaft mit Romantik: «Wir wissen, dass jedes Jahr tausende Gäste mit der Marke Romantik auf Reisen gehen. Die anspruchsvolle Klientel findet jetzt auch auf Mallorca ein hochwertiges Angebot. Über die Vertriebs- und Marketingkanäle von Romantik erhält unser Haus noch mehr Sichtbarkeit.»

Die Marke Romantik

Authentische Erlebnisse, herzliche Gastfreundschaft und echte Geschichte(n) prägen die knapp 200 Romantik Hotels & Restaurants in zehn Ländern Europas - vom hochwertigen Landgasthof über einzigartige Wellness-Häuser bis zu den Luxushotels von «Pearls by Romantik». Die Marke ergänzen ausgesuchte Chalets, exklusive B&Bs, sowie Townhouses in pulsierenden Metropolen. Romantik-Gastgeber heissen Reisende in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, den Niederlanden, Italien, Portugal, Norwegen, Slowenien und Spanien willkommen. Über Partnerschaften mit les Collectionneurs in Frankreich, Secret Retreats in Asien und der Gondwana Collection in Namibia, bietet Romantik Reisenden ein Premium-Netzwerk, zu dem insgesamt 500 besondere Adressen gehören. Ausgezeichnete Kulinarik und gelebte Regionalität vereinen die persönlich geführten Häuser zu einer exklusiven Kollektion für höchste Ansprüche unter dem Dach einer starken Marke Romantik, die im Jahr 2022 ihr 50-jähriges Bestehen feierte.

www.romantikhotels.com

Informationen für die Medien: Medienstelle Romantik Hotels & Restaurants Schweiz c/o Panta Rhei PR Dr. Reto Wilhelm r.wilhelm@pantarhei.ch, T +41 44 365 20 20