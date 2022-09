NTT DATA Business Solutions AG

NTT DATA Business Solutions sponsert Hackathon beim Automatisierungsspezialisten SICK AG

Bielefeld (ots)

Der Sensor- und Automatisierungsspezialist SICK AG veranstaltet vom 4. bis 6. Oktober 2022 in seiner Sensor Intelligence Academy in Waldkirch einen Hackathon zum Thema industrielle Automatisierung. Die NTT DATA Business Solutions AG, der global führende SAP-Partner und IT-Dienstleister für den Mittelstand, agiert dabei als Sponsor und steuert mehrere Use Cases sowie sechs Coaches aus den Bereichen Innovation & Portfolio Management, Consulting und Global Products bei.

"Wir wollen über diesen Hackathon in den Austausch mit jungen Talenten kommen und über die Use-Cases und unsere bereitgestellten Technologien gemeinsam Impulse für innovative und nachhaltige Lösungen geben", berichtet Dries Guth, Manager Co-Innovation Lab und Ecosystems bei der NTT DATA Business Solutions.

Im Hackathon entwickeln die Teilnehmer Ideen zu den von SICK bereitgestellten Use Cases. Die Use Cases umfassen vier Themenfelder:

Make IT Move : Mobile Roboter, die sich autonom orientieren.

: Mobile Roboter, die sich autonom orientieren. Make IT Green : IT-Lösungen, die dabei helfen, Ressourcen effizienter zu nutzen und die Umweltbelastung zu reduzieren.

: IT-Lösungen, die dabei helfen, Ressourcen effizienter zu nutzen und die Umweltbelastung zu reduzieren. Make IT Easy : Alltagsaufgaben mit Hilfe von IT automatisieren.

: Alltagsaufgaben mit Hilfe von IT automatisieren. Make IT Visible: Abläufe in der Produktion auf Basis von Datenanalyse effizient gestalten.

Zum Einsatz kommen in diesem Hackathon vier Schlüsseltechnologien, bei denen sich NTT DATA Business Solutions eine jahrelange Expertise erarbeitet hat:

AI Nose : ein IT-System, das auf Basis Künstlicher Intelligenz Gerüche erkennt und anhand des Ergebnisses Aktionen im Wareneingang, im Lager oder in der Produktion auslöst.

: ein IT-System, das auf Basis Künstlicher Intelligenz Gerüche erkennt und anhand des Ergebnisses Aktionen im Wareneingang, im Lager oder in der Produktion auslöst. Der digitale Zwilling zu AI Nose: eine Repräsentanz der AI Nose aus der realen Welt in der digitalen Welt.

zu AI Nose: eine Repräsentanz der AI Nose aus der realen Welt in der digitalen Welt. Die Technologieplattform it.human , in der NTT DATA Business Solutions Funktionsbausteine für Künstliche Intelligenz und Machine Learning zur Darstellung Digitaler Avatare bündelt.

, in der NTT DATA Business Solutions Funktionsbausteine für Künstliche Intelligenz und Machine Learning zur Darstellung Digitaler Avatare bündelt. Die IT-Lösungen SAP Business Process Integration und Microsoft Teams. Hierbei werden SAP Cloud Platform und Microsoft Azure verknüpft.

Mit SICK unterhält NTT DATA Business Solutions seit 2014 eine enge Partnerschaft. NTT DATA Business Solutions betreut die SAP-Systeme von SICK und ist Partner für internationale Rollouts von SAP S/4HANA. SICK wiederum ist Referenzkunde für die Versandlösung it.x-press von NTT DATA Business Solutions.

"Wir schätzen derartige Hackathons als Inspiration und Ideen-Input für weitere Automatisierungsprojekte und -lösungen", erklärt Ayca Icingir, Geschäftsleitung Innovation & Portfolio Management bei der NTT DATA Business Solutions. "Unsere Mitarbeitenden beraten die Kunden nicht nur toolspezifisch, sondern vor allem mit dem Blick auf ihre Abläufe und Prozesse, um mit Automatisierung, Integration, Visualisierung und Künstlicher Intelligenz Wettbewerbsvorteile in den Geschäftsprozessen zu erarbeiten."

Über NTT DATA Business Solutions

NTT DATA Business Solutions entwirft, implementiert, verwaltet und erweitert SAP-Lösungen kontinuierlich, damit Unternehmen und deren Mitarbeiter sie optimal nutzen können. Dabei greift NTT DATA Business Solutions auf ein herausragendes Know-how für SAP-Lösungen zurück, um das Business seiner Kunden mit den neuesten Technologien zu verknüpfen. Als Teil der NTT DATA Gruppe, globaler strategischer Partner der SAP und mit engen Beziehungen zu anderen Partnern bietet NTT DATA Business Solutions Kunden und Interessenten Zugang zu innovativen Lösungen und Entwicklungen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu Innovationen und zum langfristigen Geschäftserfolg. NTT DATA Business Solutions beschäftigt mehr als 12.000 Menschen in 30 Ländern.

Über NTT DATA

NTT DATA - ein Teil der NTT Group - ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrer Transformation durch Consulting, Branchenlösungen, Business Process Services, Digital- und IT-Modernisierung und Managed Services. Mit NTT DATA können Kunden und die Gesellschaft selbstbewusst in die digitale Zukunft gehen. Wir setzen uns für den langfristigen Erfolg unserer Kunden ein und kombinieren globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter nttdata.com.