Panta Rhei PR AG

Beginn der Sommersaison mit temporärer Angebotsanpassung

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Beginn der Sommersaison mit temporärer Angebotsanpassung

Per 2. April 2023 beginnt bei der Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft (ZSG) der Sommerfahrplan. Zahlreiche Linien fahren dann wieder häufiger und länger. Parallel bildet die ZSG eine neue Generation von Schiffsführerinnen und Schiffsführern aus. Da diese noch nicht vollumfänglich einsatzfähig sind, muss das Angebot auf einzelnen Ausflugstrecken vorübergehend angepasst werden. Die wichtigen Pendler- und Schülerverbindungen sowie Fahrten mit den elektrischen Limmatbooten, die ab 31. März an den Start gehen, sind nicht von den Anpassungen betroffen.

Zürich, 21. März 2023 – Die ZSG nimmt Kurs auf den Sommer: Ab Sonntag, 2. April locken auf dem Zürichsee und der Limmat wieder täglich Rundfahrten mit der frisch gewarteten ZSG-Flotte. Im Spätherbst 2022 startete die ZSG ein ambitioniertes Aus- und Weiterbildungsprogramm. 19 Nachwuchs-Nautikerinnen und -Nautiker durchlaufen eine zeitintensive Ausbildung und lernen den Beruf der Binnenschifferin oder des Binnenschiffers von der Pike auf: Vom Matrosen und von der Matrosin bis zum Führen der grossen Zürichseeschiffe. Aufgrund dieses langen Ausbildungswegs ergeben sich aktuell bei den mittelgrossen Schiffskategorien personelle Engpässe, wodurch das Angebot auf gewissen Kursen teilweise angepasst werden muss.

Personelle Spätfolgen der Pandemie

«Während der Pandemie erlebten wir – wie viele andere Unternehmen – eine überdurchschnittliche Fluktuation. Die Rekrutierung verlief in dieser Zeit eher zurückhaltend», erklärt Roman Knecht, Direktor der Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft. Um die dadurch entstandenen Vakanzen rasch wieder zu besetzen, läuft bei der ZSG ein neuer Ausbildungszyklus, bei dem intensiv in eine neue Generation von Schiffsführenden investiert wird, unter anderem auch in Schiffsführerinnen und -führer für die neuen eLimmatboote, welche am 31. März den Betrieb aufnehmen.

Dank dieser umfassenden Ausbildungsinitiative hat die ZSG heute unter dem Strich wieder genügend Personal. Aufgrund von Lieferverzögerungen bei den Limmatschiffen und unerwarteten Abgängen von erfahreren Mitarbeitenden verfügt dieses allerdings noch nicht in sämtlichen Belangen über die notwendige gesetzlich vorgeschriebene Erfahrung, insbesondere um die mittelgrossen Zweideckschiffe zu führen. Dies hat zur Folge, dass in der Sommersaison 2023 ausgewählte Kurse punktuell pausiert werden müssen. Damit der Betrieb aller Linien auch künftig sichergestellt ist, setzt die ZSG alles daran, ihr neues Personal rasch und bestmöglich für die jeweiligen Schiffskategorien zu qualifizieren.

Möglichst schonende Angebotsreduktion

Die Angebotsreduktion wurde so angesetzt, dass möglichst wenige Fahrgäste davon tangiert werden. Die Streichungen erfolgen bei den am schwächsten frequentierten Kursen. Bei den ganzjährigen Frühkursen sowie den wichtigen Pendler- und Schülerverbindungen morgens und nachmittags gibt es keine Einschränkungen. Gleiches gilt für die Limmatboote, die regulär verkehren. Betroffen sind primär touristische Rundfahrten. Ab Juli fährt die Kleine Seerundfahrt wieder ihr volles Angebot und somit fallen die grössten Einschränkungen weg.

Folgende Verbindungen werden temporär eingestellt:

Grosse Seerundfahrt

April & Oktober, Samstag und Sonntag ab Zürich

10:20 Uhr, Kurs 103/104

Juli & August, täglich ab Zürich

12:20 Uhr, Kurs 107/108

Kleine Seerundfahrt

April, Mai, Juni, täglich ab Zürich

10:30 Uhr, Kurs 17

11:30 Uhr, Kurs 23

12:00 Uhr, Kurs 26

16:30 Uhr, Kurs 53

19:00 Uhr, Kurs 68

Mini Seerundfahrt

Juli & August, täglich ab Zürich

17:45 Uhr, Kurs 3037

18:45 Uhr, Kurs 3040

19:45 Uhr, Kurs 3043

Querverbindung

Thalwil - Erlenbach - Küsnacht

April, Mai, Juni, täglich

11:13 Uhr, Kurs 17

12:13 Uhr, Kurs 23

17:13 Uhr, Kurs 53

Küsnacht - Erlenbach - Thalwil

April, Mai, Juni, täglich

12:28 Uhr, Kurs 26

19:28 Uhr, Kurs 68

Medienkontakt ZSG, Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft Elena Stadelmann +41 44 487 13 73 medien@zsg.ch