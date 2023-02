Panta Rhei PR AG

Medieninformation Twerenbold Reisen AG: 18 fabrikneue Reisebusse und ein 30-Jahr-Jubiläum

Twerenbold Reisen hat vor Saisonauftakt Anlass zum Feiern

18 fabrikneue Reisebusse und ein 30-Jahr-Jubiläum

Bei Twerenbold Reisen gab es am Dienstagabend, 14. Februar 2023 doppelt Grund zum Feiern: Im Reiseterminal in Baden-Rütihof trafen sieben fabrikneue Busse ein. Es handelt sich um die erste Tranche von insgesamt 18 Fahrzeugen, welche dieses Jahr die Flotte systematisch verjüngen. Einer der neuen Busse trägt den Vornamen der Produktmanagerin Lorena Voser. Die Bus-Taufe überraschte sie am Valentinstag anlässlich eines aussergewöhnlichen Jubiläums: Seit genau 30 Jahren hält Voser Twerenbold beruflich die Treue.

Twerenbold Reisen leistet sich nicht nur eine der grössten, sondern auch eine der modernsten Busflotten der Schweiz. Im Durchschnitt sind die 65 Fahrzeuge des Rundreisespezialisten aus Baden-Rütihof knapp drei Jahre jung. Das bedingt einen kontinuierlichen Erneuerungsprozess. Twerenbold ersetzt im Jahr 2023 gut einen Viertel der Flotte. Elf Fahrzeuge treffen im Juni ein. Sieben Busse hat Twerenbold Reisen bereits am Dienstagabend, 14. Februar 2023 im unternehmenseigenen Reiseterminal in Baden-Rütihof festlich empfangen.

Sicher und zukunftsweisend reisen

«Das Wohl der Mitarbeitenden und Gäste steht in unserem Familienunternehmen stets an oberster Stelle», erklärt Karim Twerenbold, Verwaltungsratspräsident der Twerenbold Reisen Gruppe. «Es gehört zu unserem Selbstverständnis, bezüglich Sicherheit, Komfort und Ökologie technisch auf dem neuesten Stand zu sein.» Dafür spannt Twerenbold ausschliesslich mit europäischen Qualitätsmarken zusammen. Die neu beschafften Busse stammen vom niederländischen Hersteller VDL. Wie alle Busse im Fahrzeugpark von Twerenbold verfügen auch die neuen Modelle über fortschrittlichste Euro-6-Motoren mit minimalem Treibstoffverbrauch. Damit sind Busreisen eine der ökologisch sinnvollsten Reisearten. Alle Busse sind mit ausgereiften Fahrassistenzsystemen ausgerüstet. Ein digitales Armaturenbrett bietet den Chauffeuren eine bessere Übersicht und vereinfacht die Handhabung. Auch das Infotainment-System auf 22-Zoll-Bildschirmen für die Fahrgäste kommt neu noch benutzerfreundlicher daher.

Seit 30 Jahren an Bord

Einer der neuen Busse wird unter dem Namen «Lorena» in Europa unterwegs sein – zur Freude und Überraschung von Produktmanagerin und Namensgeberin Lorena Voser. An der firmeninternen Feier vom 14. Februar taufte sie ihr Fahrzeug. Seit exakt 30 Jahren arbeitet Lorena Voser inzwischen für Twerenbold Reisen. Sie hat das Badener Traditionsunternehmen in der 128-jährigen Firmengeschichte über eine beachtliche Strecke hinweg begleitet. «Wir sind Lorena Voser für ihre Treue und ihren Einsatz enorm dankbar. Es ist ein Glücksfall, Mitarbeitende mit einem so grossen internen Erfahrungsschatz an Bord zu haben. Das gewährleistet Kontinuität. Wir hoffen, dass noch viele weitere Jahre in der Twerenbold-Reisen-Familie folgen», sagt Thomas Meier, Geschäftsleiter Twerenbold Reisen. Auf die Bus-Taufe folgte eine Premiere: Lorena Voser durfte erstmals ans Bussteuer und auf dem Werkareal in Begleitung von erfahrenen Experten eine Runde drehen. Auch dies war eine Überraschung der besonderen Art.

Als Produktmanagerin kreiert Lorena Voser bei Twerenbold Reisen für Vereine, Firmen und Gruppen Reisen nach Mass. Als sie bei Twerenbold startete, war das Faxgerät kommunikationstechnisch noch der letzte Schrei. In ihrer Zeit in Rütihof hat sie den digitalen Wandel im Büro und der Reisebranche miterlebt. Im Jahr 2002 zog Lorena Voser nach Rütihof und ist seither im Badener Ortsteil, in welchem Twerenbold den Hauptsitz hat, auch zuhause.

Reisen in guter Gesellschaft

Die Twerenbold Reisen AG ist der Schweizer Pionier für Busrundreisen in Europa. Der Traditionsveranstalter aus Baden setzt bis heute Massstäbe. Die firmeneigene Busflotte besteht aus 65 hochmodernen Fahrzeugen, darunter 35 Luxusbusse der Königsklasse mit grosszügiger Dreier-Bestuhlung und 90 Zentimetern Sitzabstand. Die Reise mit Twerenbold beginnt in der Deutschschweiz wahlweise in einem der fünf Reiseterminals mit moderner Infrastruktur und grossem Parkplatzangebot oder an einem der Einsteigeorte mit bester ÖV-Anbindung. Dank WiFi in allen Bussen surfen Gäste auch im Ausland kostenlos.

Die Rundreisen führen in über 20 Länder – vom Nordkap bis Nordafrika und von Irland bis nach Griechenland. Wachsender Beliebtheit erfreut sich die Anreise ab Zürich per Flugzeug direkt an die Destination. Neben klassischen Rundreisen sind Musik-, Velo- und weitere Themenreisen eine Spezialität von Twerenbold. «Wir bieten genussvolle Reiseerfahrungen in guter Gesellschaft und das zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis», erklärt Karim Twerenbold, Verwaltungsratspräsident der Twerenbold Reisen Gruppe. Zu dieser gehören neben Twerenbold Reisen der Fluss- und Kreuzfahrtenspezialist Reisebüro Mittelthurgau, der Pionier für Wanderreisen Imbach Reisen, Vögele Reisen, der Spezialist für begleitete Flugrundreisen, sowie die Reederei Swiss Excellence River Cruise mit 11 Flussschiffen.

