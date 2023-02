Panta Rhei PR AG

Air France baut ihr Angebot in Kanada weiter aus

Air France erweitert ihr Netzwerk in Kanada und eröffnet ab Juni 2023 eine neue Flugverbindung zwischen Paris-Charles de Gaulle und Ottawa

Eröffnung einer neuen Verbindung zwischen Paris-Charles de Gaulle und Ottawa mit fünf Direktflügen pro Woche, die ab dem 27. Juni 2023 mit einem Airbus A330-200 durchgeführt werden.

Wiederaufnahme der im Sommer 2022 eröffneten Verbindung Paris-Charles de Gaulle nach Québec mit drei Direktflügen pro Woche, die ab dem 2. Mai 2023 mit einer Boeing 787-9 bedient werden.

Erhöhung der Frequenzen nach Montreal, Toronto und Vancouver, die von Air France ganzjährig von Paris-Charles de Gaulle aus angeflogen werden.

Im Sommer 2023 wird Air France bis zu 50 Flüge pro Woche zu fünf Zielen in Kanada anbieten: Ottawa (neu 2023), Québec (neu 2022), Montreal, Toronto und Vancouver (Ziele, die Air France das ganze Jahr über anfliegt).

Die Verbindung zwischen Paris-Charles de Gaulle und Ottawa Macdonald-Cartier (YOW) wird am 27. Juni 2023 eröffnet. Fünf Flüge pro Woche werden montags, dienstags, donnerstags, samstags und sonntags durchgeführt und mit einem Airbus A330-200 mit 224 Sitzplätzen (36 in der Business-Kabine, 21 in der Premium Economy und 167 in der Economy) bedient.

Flugplan (in Ortszeit):

AF328: Abflug Paris-Charles de Gaulle um 13.10 Uhr, Ankunft Ottawa um 15.05 Uhr.

AF327: Abflug Ottawa um 17.05 Uhr, Ankunft in Paris-Charles de Gaulle am nächsten Tag um 06.15 Uhr.

Air France wird die einzige Fluggesellschaft sein, die Direktflüge zwischen Ottawa und Europa anbietet.

Der Air France-Busservice, der derzeit kostenlos zwischen dem Flughafen Montreal-Trudeau und Ottawa angeboten wird, fährt weiterhin zweimal täglich zu Zeiten, die für Anschlüsse an Air-France-Flüge von oder nach Paris geeignet sind. Dieser Service wird auch zwischen Montréal-Trudeau und Québec City angeboten, auch hier mit zwei täglichen Frequenzen.

Air France ist seit 1950 in Kanada vertreten und wird in diesem Sommer bezüglich Kapazität zwischen Europa und Kanada die grösste europäische Fluggesellschaft sein.

Ottawa, die Bundeshauptstadt Kanadas

Ottawa ist die viertgrösste Stadt Kanadas und beherbergt die bundesstaatlichen Institutionen des Landes. Die naturverbundene und von einem aussergewöhnlichen architektonischen Erbe geprägte Region Ottawa verfügt über 800 Kilometer Rundwege und Pfade, die zu Fuss, per Boot oder Fahrrad erkundet werden können. Zahlreiche Museen bieten Gelegenheit, die Geschichte und Kultur Kanadas zu entdecken.

Wiederaufnahme der Verbindung Paris-Charles de Gaulle nach Québec City und Erhöhung der Kapazitäten für andere Ziele in Kanada

Die im Sommer 2022 eingeführte saisonale Flugverbindung Paris-Charles de Gaulle nach Québec wird in diesem Jahr wieder aufgenommen. Ab 2. Mai 2023 werden drei Flüge pro Woche (dienstags, freitags, sonntags) mit einer Boeing 787-9 durchgeführt.

Flugplan (in Ortszeit):

AF352: Abflug Paris-Charles de Gaulle 20:45 Uhr, Ankunft Québec City 21:55 Uhr.

AF353: Abflug Québec City 23.55 Uhr, Ankunft Paris-Charles de Gaulle 12.20 Uhr am folgenden Tag.

Auch die Verbindungen zu anderen Zielen in Kanada werden ausgebaut, wobei das Angebot insgesamt um mehr als 25 Prozent im Vergleich zu 2019 wächst. So bedient Air France ab ihrem Drehkreuz Paris-Charles de Gaulle:

Montreal mit bis zu 3 Flügen pro Tag

Toronto mit bis zu 2 Flügen pro Tag

Vancouver mit 1 Flug pro Tag

Ergänzend dazu bedient KLM, als Teil der Air France-KLM-Gruppe, diesen Sommer ab Amsterdam-Schiphol:

Toronto mit bis zu 13 Flügen pro Woche

Calgary mit bis zu 7 Flügen pro Woche

Vancouver mit bis zu 7 Flügen pro Woche

Montreal mit bis zu 5 Flügen pro Woche

Edmonton mit bis zu 4 Flügen pro Woche

Zwischen Montréal-Trudeau und Ottawa wird ausserdem ein KLM-Busservice angeboten. Einzelheiten zum Flugplan, zu Flugzeiten, Betriebstagen und Preisen sind unter airfrance.ch und klm.ch abrufbar.

Die Flugpläne können sich ändern und unterliegen den erforderlichen staatlichen Genehmigungen. Sie werden unter Berücksichtigung der Gesundheitsmassnahmen durchgeführt, die in den verschiedenen angeflogenen Ländern oder Zielorten gelten. Vor jeder Reise bittet Air France ihre Fluggäste, sich über die Einreisebedingungen und die bei der Ankunft am Zielort erforderlichen Dokumente zu informieren. Weitere Informationen gibt es auf der Website airfrance.traveldoc.aero.

