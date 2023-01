Panta Rhei PR AG

Air France erhöht schrittweise ihr Angebot nach China

Aufhebung der Reisebeschränkungen von/nach China:

Air France erhöht schrittweise ihr Angebot

Air France fliegt ab dem 1. Juli 2023 täglich von Paris-Charles de Gaulle nach Peking, Shanghai und Hongkong. Schweizer Passagiere, die ab Zürich, Basel und Genf reisen, profitieren von attraktiven Anschlussverbindungen.

Air France setzt damit die Wiedereröffnung ihres Streckennetzes fort. Dieses hat nun fast wieder das Niveau von vor der Pandemie erreicht. Nach der Ankündigung der chinesischen Behörden, die Reisebeschränkungen von und nach China aufzuheben, erhöht die Fluggesellschaft schrittweise ihr Angebot zwischen Paris-Charles de Gaulle und China. Air France fliegt aktuell nach:

Peking (Flughafen Peking-Hauptstadt), das derzeit einmal pro Woche bedient wird,

Shanghai (Flughafen Shanghai Pudong), das derzeit zweimal pro Woche angeflogen wird und ab dem 3. Februar 2023 dreimal pro Woche bedient wird,

Hongkong, das seit dem 9. Januar 2023 wieder dreimal pro Woche angeflogen wird.

Ab dem 1. Juli 2023 bietet Air France täglich einen Flug von Paris-Charles de Gaulle zu jedem dieser Ziele an.

Die Flüge nach Shanghai werden mit einer Boeing 777-300 ER durchgeführt. Dieser Flugzeugtyp ist mit den neuen Langstreckenkabinen von Air France ausgestattet und verfügt über eine Kapazität von 369 Sitzen (48 in der Business-Kabine, 48 in der Premium Economy und 273 in der Economy). Die Flüge nach Peking und Hongkong werden mit einer Boeing 787-9 mit 279 Sitzplätzen (30 in der Business-Kabine, 21 in der Premium Economy und 228 in der Economy) durchgeführt.

Air France ist seit 1966 in China präsent und führte vor der Covid-Krise bis zu 32 Flüge pro Woche von und nach China durch.

Details zum Flugplan, zu Flugzeiten und Tarifen sind auf airfrance.ch zu finden. Der Flugplan kann sich aufgrund von Reisebeschränkungen und staatlichen Genehmigungen ändern. Vor jeder Reise bittet Air France ihre Kundinnen und Kunden, die Einreisebedingungen und die bei der Ankunft am Zielort erforderlichen Dokumente zu überprüfen.

Für Flüge nach/von China gelten besondere Massnahmen, darunter eine Maskenpflicht für alle Fluggäste ab sechs Jahren und negative Covid-Tests, die vor dem Abflug vorgelegt werden müssen. Weitere Informationen sind zu finden auf der Website airfrance.traveldoc.aero.

