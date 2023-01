Panta Rhei PR AG

Geburtstag nach Mass: Afrojack rockt das Gstaad Palace

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Geburtstag nach Mass: Afrojack rockt das Gstaad Palace

Dieser Auftritt hatte es in sich: Zum «50+2-Jubiläum» des Kultclubs «GreenGo», der wohl legendärsten Disco in der Schweizer Hotellandschaft, hat der weltbekannte DJ Afrojack in der zweiten Januarwoche das Gstaad Palace förmlich zum Kochen gebracht. Weitere grosse Momente sind in diesem Mikrokosmos für diese Saison programmiert: von klassischer Musik an den «Sommets Musicaux» im Februar bis zu den wilden Tönen für Kids, natürlich im «GreenGo».

Afrojack ist ein Fixstern in der internationalen DJ-Szene. Und weil er gerne auch privat im Gstaad Palace residiert – hat er sich nicht nehmen lassen, das Jubiläum für den legendären Club «GreenGo» zu zelebrieren. Afrojack stammt eigentlich aus Holland und heisst Nick van de Wall. Er, der einst in der Underground-Szene begonnen hatte, hat spätestens mit seiner Single «Take Over Control» in 2010 weltweit Bekanntheit erlangt. Er ist eine Ikone des Electro-House und der elektronischen Musik und legt weltweit in den grossen Clubs auf – vom «Marquee» in New York über das «Omnia» in Las Vegas bis ins «GreenGo» im Saanenland.

Am vorletzten Weekend hat er das Gstaad Palace gerockt. Und dies aus einem angesagten Grund: Denn nach zweimaliger, pandemiebedingter Verschiebung hat das Palace seinen legendären Nightclub «GreenGo», der im Jahre 2020 50 Jahre jung geworden war, gefeiert. Der Disco-Club, der mit seinem Original-Design von Teo Jakob bis heute besticht, ist in Gstaad der angesagteste Ort für Junge und Junggebliebene. In den letzten Jahren hat das Palace – ohne an der Grundsubstanz etwas Wesentliches zu verändern – viel in die Akustik und ins Upstyling seiner «Disco-Queen» investiert. «Im Palace wussten wir immer schon die Feste zu feiern, wie sie fallen. Dass wir nun über zwei Jahre auf das GreenGo-Jubiläum hinfiebern mussten, war dann doch ein eher starkes Stück für unsere Nerven. Umso mehr freut mich nun dieser grandiose Auftritt von Afrojack, der garantiert zurückkehrt, zu uns ins GreenGo – soviel sei schon jetzt versprochen», erklärt Andrea Scherz, Inhaber des familien­geführten 5-Stern-Hauses in dritter Generation. «Das Gstaad Palace blickt auf eine hocherfolgreiche Festtags-Periode zurück. Und die Vorausbuchungen bis zum Saisonende in der ersten Märzwoche versprechen ebenfalls sehr gute Aussichten. Mit dem Neuschnee, der nun auch eingetroffen ist, sind wir definitiv gut gerüstet für die zweite Saisonhälfte», so Andrea Scherz.

Ruhige und unruhige Zeiten

Auch die feinen Töne der klassischen Musik sind wieder angesagt: Die «Sommets Musicaux» – einst vom viel zu früh verstorbenen Thierry Scherz mit ins Leben gerufen – gastieren zum 23. Mal unter der künstlerischen Leitung des weltbekannten Violinisten Renaud Capuçon in Gstaad und den anschliessenden Soirées in der Salle Baccarat im Palace. Das neuntägige Programm vom 27. Januar bis 4. Februar 2023 bringt grosse Namen und Rising Stars in den Kirchen des Saanenlands zusammen.

Wer die Ruhe sucht, der taucht ab: im Gstaad Palace, das sich dank seiner Lage über dem Dorf stets abzuheben wusste. Dass das Gstaad Palace mit seinem über 1800 Quadratmeter grossen Palace Spa auch zu den führenden Wellnesshotels gehört, bestätigt das kürzlich erschienene Winterrating der Handelszeitung. Dort rangiert das Palace nunmehr auf dem 4. Platz. Es locken der komplett neue Indoor-Pool sowie der erheblich erweiterte Aussenjacuzzi, wo sich der winterliche Himmel ohne grosse Lichteinflüsse besonders gut bestaunen lässt.

Unterdessen toben sich die Youngsters im «Kid’s Club» des Gstaad Palace mit Maskottchen Sammy aus, auch das ein Markenzeichen des Hauses. «We are family ist bei uns nicht primär ein Songtitel, sondern ein Bekenntnis zu Mehrgenerationen-Ferien. Seit eh und je verkehren bei uns Familien in bunter Besetzung und in legerer Form. Denn wenn das Palace eines nicht ist, dann ist es old-fashioned oder gar steif», bemerkt Andrea Scherz. Und so versteht es sich von selbst, dass für Kids am 22. Februar 2023 das «GreenGo» exklusiv reserviert ist. Ganz im Stile von «I like to move it, move it» aus «Madagascar».

Über das Gstaad Palace Das erstklassige Fünf-Sterne-Superior-Hotel Gstaad Palace, das im Dezember 1913 erstmals seine Türen öffnete, befindet sich seit drei Generationen im Besitz der Familie Scherz und gehört damit zu den letzten familiengeführten Häusern Europas, wo Persönlichkeiten eine Gastgeberkultur erster Klasse leben. Die 90 Zimmer und Suiten des Saisonhotels mit aussergewöhnlichem Panorama auf das Berner Oberland vereinen gekonnt zeitgenössischen Glamour mit alpiner Behaglichkeit. In fünf Restaurants kredenzt das Wahrzeichen Gstaads schweizerische, italienische und internationale Spezialitäten sowie eine mit 15 Gault-Millau-Punkten ausgezeichnete Gourmetküche. Der hoteleigene Nachtclub GreenGo ist bekannt für legendäre Partys und sein illustres Publikum. Im Palace Spa werden auf 1800 Quadratmetern die Sinne der Gäste verwöhnt. Im Sommer stehen das «PISCINE» mit olympischen Massen und vier Tennisplätze zur Verfügung. Mit der Walig Hütte, einer Alp aus dem Jahre 1783 auf 1700 Metern über Meer, verfügt das Gstaad Palace über ein einzigartiges Refugium, wo Gäste den wahren Luxus des Saanenlands, die Ruhe, Beschaulichkeit und Authentizität, hautnah erleben können. Familie Scherz begrüsst ihre Gäste diesen Winter seit dem 20. Dezember 2022 und noch bis zum 12. März 2023. https://www.palace.ch/de/ Medienkontakt Gstaad Palace Stefan Ludwig, Executive Assistant Manager Sales & Marketing Tel: +41 (0)33 748 54 01 E-Mail: pr@palace.ch