Medienmitteilung: KLM erhält World Class Award als beste Airline für Passagiere

KLM erhält World Class Award als beste Airline für Passagiere

KLM ist mit dem APEX World Class Award 2022 ausgezeichnet worden. Dieser neue Award ist die höchste aller globalen Anerkennungen in der Luftfahrtindustrie, welche die APEX verleiht. Der Award honoriert aussergewöhnliche Leistungen in Bereichen wie Sicherheit, Wohlbefinden und Nachhaltigkeit.

In den letzten 20 Monaten sind neue Aspekte in den Vordergrund gerückt, die Flugpassagieren besonders wichtig sind. Die Themen Gesundheit und Sicherheit sowie verantwortungsvolles und nachhaltiges Reisen haben bei den Kundinnen und Kunden am stärksten an Bedeutung gewonnen. Die Airline Passenger Experience Association (APEX) bemisst und bewertet Fluggesellschaften für den World Class Award anhand neuer Benchmarks zum Kundenerlebnis und setzt dabei auf eine umfangreichere und intensivere Datenprüfung. Punkto Sicherheit, Wohlbefinden und Nachhaltigkeit sind ebenso hohe Standards massgeblich wie beim Service, Komfort, Catering und der Leistung.

«Wir fühlen uns geehrt und sind stolz darauf, diesen World Class Award zu erhalten. In den letzten zwei Jahren haben wir alles unternommen, um unsere Passagiere so sicher, nachhaltig und komfortabel wie möglich zu befördern – vom Start der Reise bis zur Ankunft am Zielort. Dass unsere Fluggäste dies in so hohem Masse zu schätzen wissen, macht diese Auszeichnung für uns zu etwas ganz Besonderem. Unsere Fluggäste erwarten zurecht einen möglichst grünen und nachhaltigen Flugbetrieb. Die Auszeichnung der APEX ist vor allem ein grosses Kompliment an alle unsere Mitarbeitenden, die sich in diesen schwierigen Zeiten mit grossem Einsatz und viel Herzblut engagieren. Der Award motiviert die KLM-Mitarbeitenden auf der ganzen Welt, die gute Arbeit fortzusetzen für eine nachhaltige Erholung», erklärt Boet Kreiken, Executive Vice President Customer Experience KLM.

Über die Airline Passenger Experience Association (APEX)

Die APEX ist die grösste internationale Luftfahrtorganisation, die Erhebungen zur Kundenzufriedenheit vornimmt. Sie hat in diesem Bereich eine renommierte Forschungs- und Bewertungsorganisation aufgebaut. Der World Class Award wird in diesem Jahr zum ersten Mal an sieben Fluggesellschaften verliehen: Neben KLM sind dies Singapore Airlines, Japan Airlines, Emirates, Saudia, Qatar Airways und Turkish Airlines.

