Twerenbold Reisen Gruppe bündelt Kräfte im Topmanagement

Gruppenspezialist richtet Geschäftsleitung neu aus

Das traditionsreiche Familienunternehmen bündelt die Kompetenzen in seiner Organisation noch stärker marktbezogen. Mit Thomas Meier übernimmt ein erfahrener Unternehmer das Gesamtsteuer bei Twerenbold Reisen. Er bringt ein breites Know-how aus Touristik, Tour Operating und Logistik mit. Ihm zur Seite stehen André Wildberger als Stellvertreter sowie drei weitere Spezialisten. Ausserdem übernimmt Martin Fehrlin ab Januar 2022 neben Imbach Reisen auch die Leitung von Vögele Reisen.

«Als vorausblickendes Familienunternehmen mit Pioniergeist wollen wir schnell und agil auf die Bewegungen und Chancen im Markt reagieren können. Deshalb verkürzen wir die Entscheidungs- und Produktionswege, damit wir noch gezielter mit neuen Erlebnisangeboten und innovativen Dienstleistungen bestehende und vor allem auch neue Gäste an Bord holen können», hält Karim Twerenbold, Verwaltungsratspräsident der Twerenbold Reisen Gruppe fest.

Twerenbold Reisen unter einer Führung: Thomas Meier wird neuer Geschäftsleiter

Twerenbold Reisen wird unter eine Gesamtführung gestellt. Das Steuer bei Twerenbold Reisen über die verschiedenen Kompetenzbereiche und den Carbetrieb übernimmt per 1. März 2022 Thomas Meier. Er ist ein im Kanton Aargau bestens verankerter Vollblut-Touristiker und Unternehmer. Er war über 20 Jahre bei Kontiki Reisen (gehört heute zu Kuoni / DER Touristik Suisse) unter anderem als Geschäftsführer und Mitinhaber tätig. Aktuell lenkt er – ebenfalls als Geschäftsführer und Mitinhaber – die Geschicke einer mittelgrossen Logistik- und Recyclingfirma.

Thomas Meier arbeitet Seite an Seite mit vier Top-Spezialistinnen und -Spezialisten, die sich folgende Kompetenzbereiche aufteilen: André Wildberger zeichnet für die touristischen Pauschalreisen verantwortlich, Patrick Lohri für die Abteilung Veloreisen, Kathy Malka für Spezialreisen / Leserreisen und neu ab 1. Januar 2022 Corinne Senn für die Reisewelt in Baden. «Ich danke namentlich André Wildberger, dass er im Sinne einer vorgezogenen Nachfolgelösung zu dieser zukunftsgerichteten Organisation Hand geboten hat. Ich freue mich, dass wir weiterhin auf seine grosse Erfahrung und seine umfassende Expertise zählen dürfen», hält Karim Twerenbold fest. Remo Loretz, der bisherige Leiter Carbetrieb und Mitglied der Geschäftsleitung, hat sich entschieden, sich per Ende Juli 2022 neu zu orientieren. «Ich danke Remo Loretz für seine Treue, sein Herzblut und seinen grossen Einsatz in der verantwortungsvollen Position als Geschäftsleiter Carbetrieb», so Karim Twerenbold.

Vögele Reisen: Doppelmandat für Martin Fehrlin

Das bisherige GL-Mitglied Martin Fehrlin führt ab Januar 2022 innerhalb der Twerenbold Reisen Gruppe neben Imbach Reisen neu auch Vögele Reisen, welche er ad interim bereits führte. Er vertritt fortan beide Reiseveranstalter in der Geschäftsleitung. Martin Fehrlin verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Tourismus-, Airline-, und ÖV-Branche. «Wir freuen uns, mit Martin Fehrlin eine hervorragende interne und bei den Mitarbeitenden bestens verankerte Führungsperson für dieses Doppelmandat berufen zu können» – so Karim Twerenbold. Damit sollen gezielt Synergien zwischen den beiden, auf qualitative Gruppenreisen spezialisierten Anbietern genutzt werden. Imbach Reisen wird gleichzeitig personell verstärkt.

Twerenbold Reisen Gruppe

100‘000 Kunden reisen jährlich mit der Twerenbold Reisen Gruppe auf alle Kontinente – per Bus, Schiff, Flugzeug, Velo oder zu Fuss. Zur Gruppe gehören der Busreiseveranstalter Twerenbold Reisen, der Fluss- und Kreuzfahrtenspezialist Reisebüro Mittelthurgau, der Spezialist für Wanderferien Imbach Reisen und Vögele Reisen, der Spezialist für begleitete Flugrundreisen. 65 eigene Reisebusse und 10 Excellence-Flussschiffe sowie eine Yacht in der Adria zählen 2021 zur Flotte der Twerenbold Reisen Gruppe. Das Familienunternehmen wurde 2020 125-jährig.

