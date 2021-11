Panta Rhei PR AG

Medienmitteilung: Gstaad Palace Winter Highlights – Überraschungen für Gross und Klein

Gstaad Palace Winter Highlights:

Überraschungen für Gross & Klein

Die Gstaad-Palace-Familie steckt in den letzten Zügen zur Vorbereitung einer gepflegten Wintersaison. Dazu gehören die Umbauarbeiten am Indoor-Pool sowie die Wiedereröffnung des legendären Nachtclubs «GreenGo», der nach zwei Saisons wieder eröffnen soll. Unter sorgfältiger Einhaltung der pandemiebedingten Schutzkonzepte startet das 300-köpfige Palace-Team in die Wintersaison, die vom 20. Dezember 2021 bis zum 6. März 2022 mit vielen Überraschungen für Gross und Klein aufwartet.

Das Jahr 2021 geht in die Schlussrunde. Auch für das Gstaad Palace war es wiederum eines, das sich als «aussergewöhnliches» in die unterdessen 108 Jahre Geschichte einreiht. Dem Gstaader Sommer war ein veritables Revival gegönnt: die Saison ging als eine der erfreulichsten in die Annalen des Palace ein, und dies trotz der nach wie vor herrschenden Pandemie. «Gäste aus Nah und Fern kehren allmählich wieder zurück und es ist Zeit, wieder optimistischer nach vorne zu blicken. Nichtsdestotrotz gehört das Jahr 2021 zu den herausforderndsten unserer Geschichte, namentlich für mich persönlich: Mein Vater Ernst Andrea Scherz ging im Mai von uns. Die gesamte Palace-Familie, Freunde und Partner des Palace trauerten um unser Vorbild und den Doyen der internationalen Luxushotellerie, der so viele Jahre unser Haus und die gesamte Region prägte. Als Optimist gab er uns zum Schluss mit auf den Weg: ‘I will be back.’ Mit dieser heiteren Botschaft machen wir weiter und bringen unseren Gästen diese Wintersaison ein wunderbares Programm», so Andrea Scherz, General Manager und Inhaber des Gstaad Palace in dritter Generation.

Investition in Next Generation

Im Winter ist das Gstaad Palace fest in Familienhand. Generationenübergreifende Ferien sind angesagter denn je – rar ist die gemeinsame Zeit, und das Wiedersehen im kleinen Kreis will gefeiert sein. Das Gstaad Palace setzt bewusst auf die «Next Generation». Zahlreiche betreute Kinderaktivitäten versüssen Grosseltern, Eltern und Kindern die Weihnachtsferienzeit am Oberbort. Angefangen mit Kutschenfahrten im Schnee, Weihnachtsbaum besorgen und schmücken bis hin zum Backen und Glasieren von Weihnachtsguetzli in der Palace-Küche: Ein Reigen von Aktivitäten steigert die Vorfreude aufs traditionelle Fest. Am Weihnachtsabend folgt die stilvolle Feier. Das Live-Orchester und ein Sechs-Gänge-Menü von Franz W. Faeh – der vom Wirtschaftsmagazin BILANZ zum Hotelküchen-Chef des Jahres erkoren wurde – sorgen für eine festliche Stimmung unter allen. Oder aber die Kinder feiern entspannt unter sich und schauen gemeinsam einen Weihnachtsfilm. Silvester steht ebenfalls unter dem Motto: Was die Grossen können, können die Kleinen schon lange. An der «VIK-Party» für «Very Important Kids» feiern die Kinder nach dem Abendessen mit ihren Eltern an der eigenen Tanzparty. Nicht minder magisch ist das glamouröse Winterwunderland, das in der Salle Baccarat auf die Erwachsenen wartet. Dass die Destination Gstaad selbst mit neuen Kindererlebnissen wie dem Saaniland im alten Bahnhof von Saanen aufwartet, rundet die Familien-Offensive ab. Diese interaktive Ausstellung, an der Kinder gut und gerne auch ohne Eltern sich austollen, wurde übrigens mit einem namhaften Betrag vom Gstaad Palace mitunterstützt.

Verjüngungskur: Indoor-Pool im neuen Look

Einst stürzte Inspektor Clouseau im Salto rückwärts in das legendäre Nass. Unvergesslich lustig ist die Szene aus «The Return of the Pink Panther» mit Peter Sellars in der Hauptrolle, die im Gstaad Palace verfilmt wurde. Diese Wintersaison erhält das legendäre Schwimmbad von anno 1928 einen neuen Look: Als erstes erstrahlt der gesamte Trockenbereich in neuem Glanz, im Frühling wird dann der Pool selbst einer Frischekur unterzogen. Das Palace wendet für das Revival Mittel im Millionenbereich auf. Eine elegante Holzdecke und natürliche Materialien versprühen fortan eine alpin behagliche Atmosphäre. Die Spa-Bar wird ebenfalls neu ausgebaut. Warme Orange-Töne und frisches Grün entspannen die Sinne und regen den Geist an. Zugleich schlagen sie farblich die Brücke zum «GreenGo», dessen 50igster – sofern es die Situation erlaubt – diese Saison gefeiert wird. Das «GreenGo» gilt mit seiner originalen Ausstattung von Teo Jakob in Bern als Ikone unter den Hotel-Discos. Die Akustik wurde in den letzten Jahren von Topfachleuten aus der Region ebenfalls komplett überholt.

CBD-Kosmetik aus Lausanne zeigt heilende Wirkung

Newcomer im Palace-Spa-Menü ist die Schweizer Kosmetiklinie «I.D. Botanicals». Die in Lausanne entwickelte Kosmetiklinie mit Hightech-CBD setzt auf natürliche Inhaltsstoffe für eine sanfte Hautpflege. Während dem «Ritual ID» – einer für das Palace Spa entwickelten Behandlung – begeben sich die Gäste dank der hochwirksamen Pflanzenmoleküle auf eine beruhigende und regenerative Reise. Doch diese endet nicht einfach nach 140 Minuten, sondern findet ihre logische Fortsetzung im 1800 Quadratmeter grossen Wellnessbereich. Etwa beim einzigartigen Hammam-Erlebnis, bei der sechs Räume durchschritten und durchlebt werden. Ein Jungbrunnen für Körper und Geist ist auch die Suche nach dem Ursprung des Ayurveda. Diese beinhaltet eine Einzelberatung mit dem indischen Meister Kambli, der die «Samvahan Therapy» entwickelt hat. Anlässlich dieser Wirbelsäulentherapie werden Stress abgebaut und mentale sowie physische Blockaden gelöst.

Von Indien bis …

Das indische Thema greift auch Chef Ravi Bajaj auf, der unterdessen Kultstatus im Palace geniesst, mit seinen legendären Currys und veganen sowie vegetarischen Köstlichkeiten. Er kocht Hand in Hand mit Culinary Director Franz W. Faeh. Dessen rund 55-köpfige Küchenbrigade bespielt fünf Restaurants und lädt auf eine kulinarische Weltreise ein: Le Grill, Rôtisserie, La Fromagerie, Gildo’s Ristorante, Le Grand Restaurant & La Grande Terrasse heissen die Destinationen. Zum neuen Klassiker dürfte sich der «Seafood Brunch» entwickeln. Dieser feiert seine Premiere am 1. Januar 2022 und wird dann jeden Sonntag im Februar 2022 angeboten. Im ganzen Hause gilt die 3-G-Regel zum Schutze von Gästen und Mitarbeitenden.

Nachhaltigkeit im Gstaad Palace

Das Gstaad Palace sieht sich als Teil von Gstaad und seiner Umwelt. Ein verantwortungsvolles, engagiertes Handeln für Natur, Mensch und Umwelt gehören seit seinen Anfängen dazu. Nun hält die Hotel-Website einen neuen Bereich parat, die auf einen Blick veranschaulicht, was das Gstaad Palace punkto nachhaltiger Ökonomie, Ökologie und sozialer Verantwortlichkeit unternimmt – seit 1913 bis heute: https://www.palace.ch/nachhaltigkeit/

Für die Kleinen: grossartiges Kinderprogramm

Ein abwechslungsreiches Kinderprogramm sorgt dafür, dass sich 5- bis 12-jährige Gäste sich von Kopf bis Fuss auf Weihnachten und die magische Zeit einstimmen können. 3- bis 5-jährige Kinder sind in «Sammy’s Kids Club» unter Begleitung einer Aufsichtsperson ebenfalls herzlich willkommen. Ein paar Highlights aus dem Kinderprogramm (https://www.palace.ch/familien-kinder/kids-programm/):

Täglich Filmabende von 19:00 bis 20:30 Uhr

21.12.2021 Kutschenfahrten in der Palace-Nachbarschaft

22.12.2021 Weihnachtsbaum fällen und schmücken

23.12.2021 Guetzlete in der Palace-Küche

24.12.2021 Fotoshooting mit dem Weihnachtsmann und seinen Rentieren im Palace-Garten

25.12.2021 Kinderweihnachten in der Salle Baccarat mit dem Weihnachtsmann

28.12.2021 Bernhardinerhunde besuchen das Palace

31.12.2021 VIK-Party – «Very Important Kids» feiern Silvester unter sich

02.01.2022 «Winter Wonderland»-Neujahrsparty für Kinder

16.02.2022 Kinderdisco im GreenGo

19.02.2022 Mit «Les Recycleuses» lernen Kinder stylische Accessoires selberzumachen

23.02.2022 Treffpunkt mit Lamas & Alpacas im Palace-Garten

26.02.2022 «Unsere kleine Farm» – ein Treffen mit Tieren aus dem Bauernhof im Hotelgarten

27.12.2022 Pyjamaparty mit Filmvergnügen und Kissenschlacht

Zu den Winter Highlights: https://bit.ly/WinterHighlights2021-22

Download Bildmaterial: https://we.tl/t-n8SQkMHrse

Über das Gstaad Palace

Das erstklassige Fünf-Sterne-Superior-Hotel Gstaad Palace, das im Dezember 1913 erstmals seine Türen öffnete, befindet sich seit drei Generationen im Besitz der Familie Scherz und gehört damit zu den letzten familiengeführten Häusern Europas, wo Persönlichkeiten eine Gastgeberkultur erster Klasse leben. Die 90 Zimmer und Suiten des Saisonhotels mit aussergewöhnlichem Panorama auf das Berner Oberland vereinen gekonnt zeitgenössischen Glamour mit alpiner Behaglichkeit. In fünf Restaurants kredenzt das Wahrzeichen Gstaads schweizerische, italienische und internationale Spezialitäten sowie eine mit 15 Gault-Millau-Punkten ausgezeichnete Gourmetküche. Der hoteleigene Nachtclub GreenGo ist bekannt für legendäre Partys und sein illustres Publikum. Im Palace Spa werden auf 1800 Quadratmetern die Sinne der Gäste verwöhnt. Im Sommer stehen ein olympisches Aussen­schwimmbad und vier Tennisplätze zur Verfügung. Mit der Walig Hütte, einer Alp aus dem Jahre 1783 auf 1700 Metern über Meer, verfügt das Gstaad Palace über ein einzigartiges Refugium, wo Gäste den wahren Luxus des Saanenlands, die Ruhe, Beschaulichkeit und Authentizität, hautnah erleben können. Familie Scherz begrüsst ihre Gäste vom 21. Dezember 2021 bis 6. März 2022 sowie vom 24. Juni bis 11. September 2022 wieder.

