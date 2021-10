ysura GmbH

ysura sichert sich EUR 5,4 Millionen

Wachstumsspritze von Marondo Capital

München (ots)

ysura, ein Münchner SaaS-Unternehmen aus dem Gesundheitswesen, erhält aus einer Finazierungsrunde 5,4 Millionen Euro von Marondo Capital um sein Produktangebot zu erweitern und seine Präsenz in Europa auszubauen.

Der Erfolg in der Pharmabranche hängt heute mehr denn je von einer effektiven digitalen Kommunikation und der Fähigkeit ab, die Vertriebsmitarbeiter in persönlichen, wie auch virtuellen und hybriden Interaktionen optimal zu unterstützen.

Schon vor dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie hat ysura die Zunahme von Remote-Engagements vorausgesehen. Die firmeneigene "Customer Interaction Platform" wurde speziell für die Omnichannel-Kommunikation entwickelt und stellt das optimale Gesprächserlebnis aller Teilnehmer, unabhängig vom verwendeten Medium, in den Mittelpunkt. "Die spezifisch auf den Anwendungsbereich der Pharmabranche zugeschnittene Plattform ermöglicht es den Vertriebsmitarbeitern, jedem einzelnen HCP relevante Informationen zur richtigen Zeit über den richtigen Kommunikationskanal zur Verfügung zu stellen", so Philip Debbas, CEO von ysura.

Auf die Frage an den kapitalgeber Marondo Capital, was ysura auszeichnet, antwortete Dr. Stefan Elsser (Partner und Mitgründer von Marondo Capital): "Die klare Fokussierung auf die Pharmabranche bei gleichzeitiger Orientierung an den tatsächlichen Bedürfnissen und kontinuierlicher Innovation zeigt sich in der Funktionalität und Ergonomie der Produkte von ysura. Wir waren beeindruckt von den Cloud-basierten Angeboten, der mehrschichtigen Architektur und der Geschäftslogik."

ysura plant die Anzahl der Mitarbeiter in den nächsten Monaten an den Standorten München und Spanien um 50 % zu erhöhen. Zudem wird die Finanzierung dazu beitragen, Produktverbesserungen umzusetzen, und Beratungsdienstleistungen auszubauen, um Pharmaunternehmen beim Übergang zu einer Omnichannel-Organisation strategisch und praktisch beizustehen.

