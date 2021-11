Panta Rhei PR AG

Medieninformation: KLM macht US-Netzwerk für europäische Reisende wieder zugänglich

KLM macht US-Netzwerk für europäische Reisende wieder zugänglich

Ab sofort öffnet KLM Royal Dutch Airlines ihr Netzwerk in Richtung Vereinigte Staaten wieder für europäische Reisende – vorausgesetzt, diese sind geimpft und führen einen negativen PCR-Test mit sich. Seit dem 8. November 2021 stehen den Passagieren 64 wöchentliche KLM-Flüge zu 11 Zielen zur Verfügung – mit optimierten Anschlüssen ab allen Schweizer Flughäfen.

Dies bedeutet, dass KLM alle Ziele, die sie im Winter vor dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie direkt angeflogen hatte, wieder in ihr Programm aufnimmt. Dazu gehören Los Angeles, San Francisco, Chicago, Boston, Atlanta, Miami, Las Vegas, New York, Washington, Minneapolis und Houston. Darüber hinaus bietet KLM ihren Passagieren über ihre Partnerin Delta Air Lines ein breites Netz von US-Zielen. In der Gegenrichtung ist Europa seit Mitte Juni für US-Reisende wieder geöffnet.

«Dies ist ein grosser Moment für alle, die schon so lange nicht mehr in die USA reisen konnten. Wir freuen uns darauf, das zu tun, was wir am besten können: Menschen zusammenzubringen. Und genau das ist es, was jede und jeden bei KLM antreibt. Dies ist ein Wendepunkt für uns und damit ein wichtiger Schritt aus der Krise heraus. Nun dürfen wir wieder Flüge mit gut ausgelasteten Sitzplätzen – natürlich in voller Übereinstimmung mit sämtlichen Coronavirus-Reglementarien – durchführen. Damit tut KLM den nächsten Schritt zur finanziellen Erholung», hält Pieter Elbers, Präsident und CEO von KLM, fest.

Exzellente Hygienemassnahmen, flexible Buchungsmöglichkeiten und hohe Kundenzufriedenheit

KLM bringt ihre Passagiere verantwortungsvoll ans Ziel. Sie verfolgt dabei den höchsten Hygienestandard vor, während und nach jedem Flug. Die Airline wurde dafür von der Zertifizierungsagentur APEX mit dem Diamond Status ausgezeichnet. Damit ist KLM eine der weltweit führenden Fluggesellschaften in Sachen Hygiene und Gesundheitsvorsorge. KLM bietet ihren Kunden ausserdem maximale Flexibilität beim Buchen, Ändern oder Stornieren einer Reise. Für diese Belange verlieh APEX KLM ebenfalls fünf Sterne, ausgehend von den Bewertungen der Passagiere zu Produkt und Dienstleistung.

Das aktuelle KLM-Netzwerk in die USA

Destination Frequenz Abflug ab Amsterdam

Los Angeles täglich Abflug 09:50, Ankunft 09:05

San Francisco Mo/Mi/Fr/Sa/So Abflug 10:10, Ankunft 09:30

(ab 6. Dez. tägl.)

Chicago Di/Mi/Fr/Sa/So Abflug 12:55, Ankunft 07:30

Boston Di/Do/So Abflug 17:05, Ankunft 09:05

Atlanta #1 täglich Abflug 09:35, Ankunft 06:45

Atlanta #2 Di/Do/Fr/Sa/So Abflug 16:50, Ankunft 12:30

New York #1 täglich Abflug 13:35, Ankunft 07:30

New York #2 Di/Do/Fr/So Abflug 17:10, Ankunft 10:30

Washington Mo/Mi/Fr/Sa/So Abflug 13:05, Ankunft 07:10

Minneapolis Mi/Fr/So Abflug 17:05, Ankunft 12:15

Houston täglich Abflug 10:05, Ankunft 07:35

Las Vegas Di/Do/So Abflug 12:35, Ankunft 10:50

(ab 7. Dez.)

Miami Di/Fr/So Abflug 10:20, Ankunft 06:50

(ab 7. Dez.)

Alle Zeiten sind Ortszeiten. Flugpläne können sich ändern. Besuchen Sie KLM.ch für aktuelle Fluginformationen.

