Panta Rhei PR AG

Medieninformation: KLM gewinnt Diamond Award als beste Fluggesellschaft für Health Safety

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

KLM gewinnt Diamond Award als beste Fluggesellschaft für Health Safety

KLM hat den APEX Diamond Award Health Safety gewonnen. Die Auszeichnung ist die höchstmögliche Zertifizierungsstufe für Fluggesellschaften im Bereich Gesundheit und Sicherheit. KLM ist nach Virgin Atlantic die zweite europäische Fluggesellschaft, die dieses Zertifizierungslevel erhält.

Das Ziel der Airline Passengers Experience Association APEX Health Safety ist es, die Fluggesellschaften zu ermutigen, eine proaktive Rolle bei der sicheren Wiederaufnahme des weltweiten Reiseverkehrs zu übernehmen. Ein gemeinsamer Standard für die Gesundheit der Passagiere und Hygiene während der Reise zu schaffen, spielt dabei eine zentrale Rolle. APEX Health Safety setzt den Branchenstandard für die kundenzentrierte COVID-19-Zertifizierung. Gemäss APEX-Bericht handelt es sich um eine von Kunden anerkannte Leistung, die Fluggesellschaften als führend in Sachen Gesundheit und Hygiene positionieren wird.

APEX wurde vor 42 Jahren gegründet und hat sich seitdem zu einer renommierten Forschungs- und Auditorganisation bezüglich Airline Passenger Experience entwickelt. Als die COVID-19-Pandemie ausbrach, rief APEX den Health Safety Award ins Leben. Die Auszeichnung haben seitdem unter anderem Singapore Airlines und Qatar Airways erhalten.

«Wir haben Gesundheit und Hygiene für Fluggäste, Mitarbeitende und die Gesellschaft als Ganzes zu unserer ersten Priorität gemacht. Die höchstmögliche Stufe der APEX-Zertifizierung zu erreichen, bedeutet, dass KLM eine der führenden Fluggesellschaften in Sachen Hygiene- und Gesundheitsmassnahmen ist. Menschen entscheiden sich, mit uns zu reisen, weil wir verantwortungsvoll fliegen. Deshalb haben wir in diesem Jahr die Customer Journey analysiert und den höchstmöglichen Standard festgelegt, um unseren Fluggästen vor, während und nach ihrer Reise optimale Gesundheits- und Hygienebedingungen zu gewährleisten. Die höchste APEX-Zertifizierung ist eine wichtige Garantie für Reisende, und mit KLM fliegen sie weltweit auf dem bestmöglichen Level», so Boet Kreiken, Executive Vice President Customer Experience KLM.