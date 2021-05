Panta Rhei PR AG

Medienmitteilung: Schnuppertag als Hotel-Kommunikationsfachmann/-frau EFZ auf dem EHL Campus Passugg

Schnuppern auf dem EHL Campus Passugg trotz Corona

Schnuppern in der Hospitality-Branche ist während der Corona-Pandemie fast unmöglich geworden. Um trotzdem Gelegenheiten zu schaffen, künftigen Lernenden einen Einblick in die Branche zu vermitteln, hat die EHL Hotelfachschule Passugg (EHL SSTH) für Hotel-Kommunikationsfachleute ein neues Schnupperangebot aufgebaut. Schnupperwillige können sich individuell online anmelden.

Schnuppern trotz Corona

Die aktuelle Corona-Situation trifft Hotel- und Gastronomiebetriebe und deren Mitarbeitende hart. Die Pandemie-Restriktionen machen es aber auch für zukünftige Lernende fast unmöglich, eine Schnupperstelle im Bereich der Hotellerie und Gastronomie zu finden. Doch ist das Schnuppern für viele Jugendliche eine gute Möglichkeit, einen Beruf und einen Betrieb kennenzulernen, indem sie aktiv vor Ort mitarbeiten, den Arbeitsalltag erleben und anderen Lernenden Fragen stellen.

Deshalb hat die EHL Hotelfachschule Passugg (EHL SSTH) ein Schnupperangebot für interessierte Hotel-Kommunikationsfachleute EFZ entwickelt. Dieses vermittelt die Highlights der HoKo-Lehre und die abwechslungsreichen Tätigkeiten im Umgang mit Gästen. «Die EHL Hotelfachschule Passugg will mit diesem Angebot einem möglichen Fachkräfte-Mangel rechtzeitig entgegenwirken», erklärt Michael Hartmann, Managing Director der EHL SSTH. Schnupperwillige können sich individuell online anmelden: https://study.ssth.ch/de/hotel-kommunikation-schnuppertag

Alle Facetten des EHL Campus Passugg erkunden

Die Schnupper-Lernenden dürfen während einem ganzen Tag die verschiedenen Bereiche der Hotellerie und Gastronomie kennenlernen. Sie helfen im Housekeeping mit, lernen die Arbeit an der Rezeption kennen, unterstützen den Mittagsservice und werfen einen Blick hinter die Kulissen der Küche und Patisserie-Abteilung. Mit dem Abschluss des Schnuppertags erfüllen die Schnupper-Lernenden gleichzeitig auch die Voraussetzung für den Start der HoKo-Lehre.

Andrés, 14 Jahre alt und Schüler aus Chur, war einer der ersten, der das Schnupperangebot an der EHL Hotelfachschule Passugg wahrgenommen hat: «Am Schnuppertag selbst habe ich vor allem den Einblick in den Mittags-Service sehr interessant gefunden. Besonders gefallen haben mir das internationale Umfeld mit den vielen verschiedenen Studierenden und Kulturen, die hier auf dem Campus aufeinander treffen.»

Solidarisch mit Lernenden in der Ausbildung

Nebst den künftigen Lernenden in der Hospitality-Branche hat es auch die gegenwärtigen Lernenden schwer getroffen, welche ihre Ausbildung wegen den Corona-Restriktionen teilweise unter­brechen mussten. Um ihnen den Abschluss ihrer Ausbildung zu ermöglichen, ist die EHL Hotelfachschule Passugg dem Aufruf von GastroSuisse und Hotelleriesuisse nach Solidarität gefolgt und hat auf dem EHL Campus Passugg einen Restaurationsfachmann im 3. Lehrjahr übernommen und für ihn einen zusätzlichen Lehrstellenplatz geschaffen. Auch konn­ten einige Lernende an der EHL Hotelfachschule Passugg wochenweise eine Ergänzungs­ausbildung abschliessen oder Engpässe in ihren Betrieben überbrücken.

