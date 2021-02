Panta Rhei PR AG

UPDATE: KLM informiert über weitere Testmöglichkeiten am Flughafen Zürich per 25. Februar und 1. März 2021

KLM informiert über weitere Testmöglichkeiten am Flughafen Zürich per 25. Februar und 1. März 2021

Sehr geehrte Damen und Herren

Zusätzlich zu den bereits bestehenden und am 19. Februar 2021 kommunizierten Corona-Testmöglichkeiten an Schweizer Flughäfen informiert KLM ihre Fluggäste über weitere Antigen-Schnelltest-Optionen am Flughafen Zürich.

Neu ab 25. Februar 2021: dnata Viselio Test Center

TERMINAL 2, DNATA LOUNGE / AIRSIDE (nur eingecheckte Flugpassagiere)

Öffnungszeiten:

an KL 1952 Flugbetriebstagen: ab 5.00 bis 18.00 Uhr

ansonsten ab 7.30 Uhr bis 18.00

Preise und Verfügbarkeiten:

Antigen-Schnelltest: 100 CHF (Bezahlung mit Debit- oder Kreditkarte möglich, es werden keine Barzahlung oder Postcard akzeptiert), Resultat in 15 bis 20 Minuten

PCR: 165 CHF, Resultate innerhalb von 24 Stunden garantiert

Voranmeldung unter www.viselio.com/zrh wärmstens empfohlen. Fluggäste müssen zudem für dieses Angebot mindestens zwei Stunden vor Abflug einchecken. Testergebnis wird per E-Mail zur Verfügung gestellt. Option zum Ausdrucken verfügbar.

Neu ab 1. März 2021 – auch landside Antigen-Schnelltests möglich:

CHECKPORT TEST CENTER IN TERMINAL 2 (öffentlich zugänglich); Walk-in-Konzept ohne Termin (analog PCR-Test-Center)

Öffnungszeiten:

Täglich von 4.00 bis 20.00 Uhr

Preise und Verfügbarkeiten

Antigen-Schnelltest: ca. 80 CHF, Resultat in 15 bis 20 Minuten

------------------------------------------------------

Weiterhin verfügbare Testmöglichkeiten:

Nur für Passagiere des Morgen-Fluges KL 1952 (Zürich ab 06.55 Uhr) UND NUR NOCH BIS SONNTAG, 28. FEBRUAR 2021:

CORONA TEST CENTER IN DIELSDORF, Nassenwilerstrasse 2, 8157 Dielsdorf: Die Tests werden in den Räumlichkeiten der Feuerwehr Dielsdorf durchgeführt.

Öffnungszeiten:

an KL 1952 Flugbetriebstagen von 3.30 bis 5.30 Uhr

Preise und Verfügbarkeiten:

Antigen-Schnelltest: 80 CHF (Bezahlung bar, via TWINT oder mit Karte möglich – ausser AMEX und Postcard), Resultat in 15 bis 20 Minuten

Anmeldung obligatorisch:

Per E-Mail an corona@apothekedrkunz.ch unter Angabe folgender Daten: vollständiger Name, Geburtsdatum, Flugnummer

Für alle anderen Passagiere: AIRPORT MEDICAL CENTER

Öffnungszeiten:

Von Montag bis Freitag: zwischen 8.00 und 17.00 Uhr

Am Wochenende: zwischen 7.30 und 19.00 Uhr (Wochenendzuschlag wird erhoben)

Preise und Verfügbarkeiten:

PCR: 200 / 240 CHF, Ergebnis in 24h-48h

IgG-Antikörper: 140 / 180 CHF, Ergebnis in 24h-48h

Antigen-Schnelltest: 100 / 120 CHF, Ergebnis in 15 bis 30 Minuten

Termin muss telefonisch reserviert werden unter: 043 816 60 00

Air France-KLM Medienkontakt: c/o Panta Rhei PR AG Reto Wilhelm / Nina Rafaniello airfrance-klm@pantarhei.ch +41 (0)44 365 20 20 www.airfranceklm.com Twitter: @AirFranceKLM