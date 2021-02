Panta Rhei PR AG

Medienmitteilung: Air France enthüllt neues Safety-Video

Air France enthüllt neues Safety-Video

- Ein musikalisch untermalter Spaziergang zu den berühmtesten Orten Frankreichs - Das neue Sicherheitsvideo ist ab dem 1. März 2021 an Bord von Air France-Langstreckenflüge zu sehen

Im neuen Sicherheitsvideo präsentiert Air France die französische Kultur von ihrer eleganten, lebendigen und bewegenden Seite. Neben allen aktualisierten gesetzlichen Bestimmungen rückt das Video die Essenz der Marke Air France ins Zentrum und in Szene. Es ist sowohl eine an die ganze Welt gerichtete Einladung zum Reisen als auch eine Liebeserklärung an Frankreich und dessen «Art de Vivre».

Zwei Crew-Mitglieder erklären den Fluggästen die Sicherheitsanweisungen, während sie gemeinsam von einer ikonischen Sehenswürdigkeit zur nächsten reisen – an magische Orte, die das Beste von Frankreich in Erinnerung rufen. Der schnelle und farbenfrohe Spaziergang wird untermalt von an Musical-ähnlichen Melodien.

Im Nu transportiert einem das Video von der Opéra Garnier in Paris zu den Gärten auf Schloss Versailles, von der sonnigen französischen Riviera zum legendären Hotel Martinez in Cannes. Weiter geht es durch die Weinberge der Provence, durch Museen, an eine Modenschau, zu einem Stopover auf einer typisch französischen Café-Terrasse und weiter entlang der Ufer der Seine mit ihren berühmten Buchhändlern. Alles faszinierende Orte, die nur darauf warten, entdeckt oder wiederentdeckt zu werden. Die Sicherheitsanweisungen enden auf der Spitze des nächtlich-funkelnden Eiffelturms, wo eine Air France-Crew ihre Fluggäste begrüsst.

Mit dieser poetischen Hommage an die Kunst des Reisens «à la française» vermittelt Air France ihre Sicherheitsanweisungen in einem fröhlichen, eleganten und farbenfrohen Video. Sechs Jahre nach der Veröffentlichung des letzten Safety-Videos berücksichtigt diese neue Version die verschiedenen Flugzeugtypen und Kabinenausstattungen der Airline.

«Mit diesem neuen Video zeigen wir auf emotionale Weise das Beste, was Frankreich zu bieten hat. Wir alle bei Air France sind bereit, unsere Fluggäste willkommen zu heissen und diesen französischen Lebensstil, der uns so sehr am Herzen liegt, jedem zu vermitteln, der bei uns an Bord ist. Wir können es nicht erwarten, den Himmel wieder zu öffnen, Flug für Flug, mit der Sicherheit als unserer absoluten und konstanten Priorität Nummer Eins», so Catherine Villar, SVP Customer Experience bei Air France.

Entwickelt wurde das Video in Zusammenarbeit mit der neuen Kommunikationsagentur Aura by Omnicom und in Partnerschaft mit Atout France, Frankreichs Tourismusbehörde. Das Video wurde vom französischen Regisseur und Drehbuchautor Romain Quirot produziert. Die speziell für dieses Video kreierte Musik stammt von Ludovic Bource, einem französischen Komponisten, der einen César und einen Oscar gewonnen hat.

Air France-KLM Medienkontakt: c/o Panta Rhei PR AG