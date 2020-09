Panta Rhei PR AG

Vögele Shoes stellt die neusten Herbst-Trends vor

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ein Dokument

Vögele Shoes stellt die neusten Herbst-Trends vor

Stilsicher durch den Herbst: Vögele Shoes kennt die Trends und liefert die coolsten Angebote

Die Karl Vögele AG mit der Marke Vögele Shoes präsentiert die Trends für die Herbstsaison. Dabei ist klar: In Sachen Mode und Stil geht in diesem Herbst nichts ohne Boots. Diese kommen rockig mit Schnallen, elegant mit hohen Absätzen oder im Cowboy-Look aus Wildleder daher. Praktisch und universell sollen die Modelle sein und passend für jeden Anlass. Diesem Vorsatz entsprechend hat Vögele Shoes diesen Herbst eine Reihe zeitloser Klassiker im Angebot. Dabei setzt das Traditionsunternehmen auf hohe Qualität, Liebe zum Detail und Präzision.

Die Tage werden kürzer und die Temperaturen sinken allmählich. Die Zeit für die Herbst-Trends von Vögele Shoes ist da: Punkige Boots mit dicken Sohlen, zeitlose Schnürer und minimalistische Stiefel aus Echtleder bestimmen in diesem Herbst, wo es modisch langgeht. Schwer, in dunklen Farben, mit grossen Schnallen und dicken Schnürsenkeln kommen die Boots von DeeZee daher – passend zum trendigen Military-Look, einem Stil, der regelmässig wiederkehrt. Auch die Tiermuster bleiben diesen Herbst, wenn auch in leicht verändertem Design, auf der Fashion-Agenda, genauso wie Lederimitate in Krokodil-Optik in verschiedenen Farben: Mal in klassischem Schwarz, mal in auffälligem Orange bringen die Stiefel Abwechslung an den Fuss und tragen Frau und Mann stilsicher und geschmackvoll durch den Herbst. Ein regelrechter Hingucker sind die eleganten Lederstiefel mit Absatz von Lasocki und Co. – einer der beliebtesten Schuhe für die kältere Jahreszeit. Modische Schnürer oder Stiefeletten mit Elastikeinsatz für den einfachen Einschlupf bieten angenehmen Tragekomfort und passen zu jeder Situation.

Wildlederschuhe machen den Herbst-Look perfekt

Nach wie vor gefragt sind Cowboy-Boots aus Wildleder. Die wahren Alleskönner von Jenny Fairy oder Gino Rossi begeistern in verschiedenen Farben: Kastanienbraun, dunkle Schokolade, Camel oder zeitloses Schwarz. Die Kollektion bietet eine riesige Auswahl an verschiedenen bequemen und stilvollen Wildlederstiefeln. Diese Klassiker lassen sich perfekt mit Mänteln in Beige-, Braun- oder Cameltönen kombinieren und können zu Kleidern, engen Jeans oder einem Rock getragen werden. «Wir freuen uns, unseren Kundinnen und Kunden zusammen mit unserem Mutterhaus, der CCC-Gruppe, eine breite Palette an neuen Schuhmodellen präsentieren zu können. Die neuste Kollektion besteht aus klassischen Lederschuhen sowie ausgeflippten Modellen in verschiedensten Variationen. Der Herbst ist im Anmarsch und wir sind bereit», so Max Bertschinger, CEO Karl Vögele AG, zum Auftakt der Herbstsaison. Die aktuelle Kollektion ist ab sofort in ausgewählten Filialen von Vögele Shoes erhältlich. Zudem profitiert die Kundschaft im neuen Onlineshop von Vögle Shoes, eschuhe.ch, von einem noch breiteren Angebot. Für absolute Schuhliebhaber empfiehlt sich der ShoeClub von Vögele Shoes – denn hier profitieren Mitglieder von exklusiven Rabattaktionen sowie zusätzlichen Angeboten für Freizeitaktivitäten.

Über die Karl Vögele AG:

Die Karl Vögele AG ist ein Schweizer Familienunternehmen mit Hauptsitz in Uznach/SG. Das Unternehmen verfügt mit den Marken Vögele Shoes, Bingo und Max Shoes über ein attraktives Portfolio an Damen-, Herren-, Kinder- und Sportschuhen in sich ergänzenden Segmenten. Die Gruppe beschäftigt in gut 190 Filialen und am Hauptsitz in Uznach/SG rund 1’000 Mitarbeitende.

Über CCC Group:

Die CCC-Gruppe ist eines der am schnellsten wachsenden, grossen Schuhunternehmen in Europa und gleichzeitig einer der grössten Schuhhersteller der Region. Mittels eobuwie.pl SA ist CCC in Mittel- und Osteuropa auch im E-Commerce-Bereich strategisch breit aufgestellt und führend. Heute erreicht sie bereits über 30% ihres Umsatzes online, mittelfristig soll dieser Anteil auf 40% wachsen. Die CCC-Gruppe verfügt über ein Netz von über 1‘200 Filialen mit einer Fläche von rund 750‘000 m2 und ist in 29 Ländern Europas mit Offline- und Online-Kanälen tätig. Die CCC-Gruppe verfügt über zwei eigene Fabriken für Lederschuhe in Polen, beschäftigt knapp 16‘000 Mitarbeitende und verkauft jährlich rund 70 Millionen Paar Schuhe. Im Jahr 2019 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 5,8 Mrd. PLN (ca. 1.3 Mrd. EUR). Das Unternehmen ist seit 2004 an der Warschauer Börse kotiert.