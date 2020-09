Panta Rhei PR AG

Erstes Lindt Café der Schweiz verwöhnt Besucher in Kilchberg am Zürichsee

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Erstes Lindt Café der Schweiz verwöhnt Besucher in Kilchberg am Zürichsee

Am 13. September 2020 öffnete die Lindt Chocolate Competence Foundation das mit Spannung erwartete Lindt Home of Chocolate seine Türen für Schokoladenliebhaber und Wissenshungrige. Neben einem Museum mit interaktiver Ausstellung, einer Pilot Plant, der beliebten Chocolateria für Schokoladenkurse, der grössten Lindt Boutique der Welt und dem spektakulären Schokoladenbrunnen werden Schokoladenliebhaber ab sofort im ersten Schweizer Lindt Café verwöhnt.

Das neue Lindt Café ist das kulinarische Highlight der neuen Schokoladendestination in Kilchberg. Im modern ausgestatteten Café, das mit seiner zeitgenössischen Architektur ein hochwertiges und ansprechendes Ambiente ausstrahlt, können sich Gäste mit köstlichen Waffel- und Schokoladenspezialitäten, die mit der aus dem Café-eigenen Schokoladenbrunnen fliessenden Schokolade veredelt werden, verwöhnen lassen. Aktuelle Trends finden sich in den Crema Gelata Kreationen- und den Schokoladen-Milchschaumgetränken, die das unvergleichliche Flair des Cafés unterstreichen. Doch nicht nur süsse Träume werden dort wahr. Auch Liebhabern von herzhaften Snacks bietet sich mit einem reichhaltigen Angebot an frischen Salaten, hausgemachten Sandwiches und einer Auswahl warmer Snack-Speisen ein unvergessliches kulinarisches Erlebnis.

Versierte Gastgeber für einzigartige Markenerlebnisse

Mit Manuel Müller und Isabelle Nesseler starteten zwei Gastronomie-Profis in eine neue Aufgabe am Schokoladenplatz 1 in Kilchberg. Sowohl Müller als auch Nesseler sind Absolventen der nahgelegenen Belvoirpark Hotelfachschule in Zürich und haben ihre Erfahrungen in der Gastronomie und als Gastgeber an unterschiedlichen Orten und in diversen Funktionen erworben. Diese Erfahrungen und das erworbene Wissen setzen sie mit viel Passion perfekt im neuen Lindt Café um. «Mit Manuel Müller und Isabelle Nesseler haben wir neben Katharina Schiesser (Eventmanagerin im Lindt Home of Chocolate) ein Spitzenteam für die Umsetzung unserer ehrgeizigen Ziele verpflichten können» erläutert Cornelia Hegglin, Head of Hospitality & Events, «Neben der Positionierung des ersten Schweizer Lindt Cafés im Lindt Home of Chocolate betreiben wir eine Event-Lounge in der wir exklusive Anlässe und Events durchführen können. Mit unseren einzigartigen Angeboten lassen wir Schokoladenherzen höherschlagen.» Das Team und die Gastgeber Manuel Müller und Isabelle Nesseler freuen sich sehr darauf, ihre Gäste mit schokoladigen «Magic Moments» zu verwöhnen.

Öffnungszeiten:

Montag – Sonntag: 10.00 – 18.00 Uhr

Adresse:

Lind Home of Chocolate

Lindt Café

Schokoladenplatz 1

8802 Kilchberg