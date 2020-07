Panta Rhei PR AG

Jost Deitmar zieht in Romantik-Aufsichtsrat ein

Jost Deitmar zieht in Romantik-Aufsichtsrat ein

Der auch in der Schweiz bekannte Hotelier Jost Deitmar ist von der Hauptversammlung der Romantik Hotels & Restaurants AG einstimmig in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt worden. Deitmar betreibt seit Juni 2018 «Das Lindner Romantikhotel & Restaurants» in Bad Aibling in Oberbayern, das er vor zwei Jahren auch wieder zu Romantik brachte. Im Kontrollgremium will der Hotelier auch seine Erfahrung für die Marke Romantik einbringen. Die Schweizer Vorstandsvertreter sind Christian Hoefliger-von Siebenthal, Romantik Hotel Hornberg, Daniel Heiserer, Hotel Castello Seeschloss, sowie André Witschi, Steigenberger Hotels AG.

«Wir freuen uns sehr, mit Jost Deitmar einen so profilierten Hotelier im Aufsichtsrat von Romantik begrüssen zu können, der bereits seit zwei Jahren, als Mitglied unserer Kooperation, seine Ideen und sein Wissen einbringt. Dass Jost Deitmar nun zusätzlich ein Mandat im Aufsichtsrat annimmt, wird uns dabei helfen, unsere Strategie weiter erfolgreich umzusetzen», sagt Dr. Florian Kreibich, der Vorsitzende des Gremiums.

Und auch Jost Deitmar freut sich über die Wahl in den Aufsichtsrat: «Ich bin bei Romantik nicht nur herzlich aufgenommen worden, sondern erlebe auch eine Marke, die tatsächlich Mehrwert für die Mitglieder schafft. Hier mitgestalten zu können, ist eine Aufgabe, der ich mich gerne widme. Mit seiner neuen Markenarchitektur und der Digitalisierung seiner Vertriebskonzepte, setzt Romantik für die Vermarktung privater Hoteliers und kleiner Gruppen derzeit Massstäbe.»

Die Marke Romantik hat sich im März 2020 komplett neu aufgestellt und präsentiert sich fortan als eine Dachmarke, die einem breiten Spektrum von Konzepten Zugang zu einer effektiven Vermarktung bietet. Neben einem neuen, modernen Markenauftritt öffnete Vorstand Thomas Edelkamp seinerzeit die Marke für weitere touristische Angebote. Zukünftig gibt es «Romantik Chalets», «Romantik Lodges», hochwertige «B&Bs» und «Townhouses». Ferner wurde das Luxuslabel «Pearls by Romantik» vorgestellt, dem bereits sechs Fünf-Sterne-Hotels angehören. «Bei der weiteren Entwicklung unseres Pearls-Labels freue ich mich auch darauf, von der langjährigen Erfahrung von Jost Deitmar in diesem High-End-Segment profitieren zu können», sagt Thomas Edelkamp. Deitmar hat viele Jahre das bekannte 5-Sterne-Haus Louis C. Jacob in Hamburg geführt.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft tritt dabei nicht nur als Kontrollgremium auf, sondern sieht sich auch in beratender Funktion. Aus allen internationalen Romantik-Regionen stammend, garantieren die Mitglieder mit ihrer Stimme, dass die unterschiedlichen Anforderungen der acht europäischen Romantik-Länder Eingang in die Gesamtstrategie des Unternehmens finden.

Zum Aufsichtsrat der Romantik Hotels- und Restaurants AG gehören:

Dr. Florian Kreibich, Vorsitzender, Romantik Hotel Die Gersberg Alm (Österreich), Angelika Stafler, Stellv. Vorsitzende Romantik Hotel Stafler (Italien), Michael Berndl, Romantik Hotel Seefischer am See (Österreich), Jost Deitmar, Das Lindner Romantikhotel & Restaurants (Deutschland), Werner Herrmann, Herrmann’s Romantik Posthotel (Deutschland), Daniel Heiserer, Romantik Hotel Castello Seeschloss (Schweiz), Christian Hoefliger-von Siebenthal, Romantik Hotel Hornberg (Schweiz), Jan Vermast, Romantik Hotel de Orangerie (Belgien) und André Witschi, Steigenberger Hotels AG.

......................................................

Über die Romantik Hotels & Restaurants

Tradition, Historie, Qualität und herzliche Gastfreundschaft prägen die 200 Romantik Hotels & Restaurants (und 300 Partnerhäuser) in acht Ländern Europas. Romantik-Hoteliers heissen Reisende in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande, Schottland, Italien, und Slowenien willkommen. Die schlagkräftige Vertriebs- und Marketingkooperation präsentiert seit fast 50 Jahren die gesamte Vielfalt individueller Hotellerie: vom hochwertigen Landgasthof über einzigartige Wellness-Häuser bis zu urbanen Luxushotels. Ausgezeichnete Kulinarik, echte Regionalität und erlebbare Geschichte vereinen die persönlich geführten Hotels zu einer exklusiven Kollektion für höchste Ansprüche unter dem Dach der starken Marke Romantik.

www.romantikhotels.com

Informationen für die Medien: Medienstelle Romantik Hotels & Restaurants, c/o Panta Rhei PR Dr. Reto Wilhelm mailto:r.wilhelm@pantarhei.ch T +41 44 365 20 20