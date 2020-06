Panta Rhei PR AG

Saisonstart im Lauenental: Hotel Alpenland Lauenen mit neuen Zimmern und Openair Kino

Aktive Erholung garantiert: Bike Tour, River Rafting, Bergwandern mit Experten inbegriffen

Pünktlich auf den Saisonstart vom letzten Pfingstwochenende erstrahlt das Chalet-Hotel Alpenland Lauenen in frischem Kleid. Sämtliche 20 Zimmer sowie beide Appartements präsentieren sich im alpin-modernen Stil. Die neuen Zimmer garantieren dank warmer Materialien wie Holz und farblich abgestimmten Textilien Gemütlichkeit und Genuss. Ein sommerlicher Höhepunkt in der Region Gstaad ist das Openair Kino Lauenen, direkt vor der einmaligen Bergkulisse des Hotel Alpenlands. Erstmals wird das Format vom 17. Juli bis 8. August in Zusammenarbeit mit dem Kino Gstaad ausgerollt.

Nach nur zwei Monaten Umbauzeit präsentieren sich sämtliche 20 Zimmer sowie die beiden Appartements für je sechs Personen des Hotel Alpenlands im komplett neuen Format. Nachdem bereits die Gastronomie-Outlets und die Bergsaunas letztes Jahr frisch eröffnet wurden, ist nun die letzte Etappe des Umbaus vollbracht. Die grosszügigen Zimmer wurden, wo immer möglich, durch lokale Handwerker aus dem Saanenland umgebaut. «Uns ist die Regionalität wichtig. In jedem Zimmer begrüsst wortwörtlich das Lauener Bergpanorama unsere Gäste – Träumen ist nicht nur erlaubt, sondern erwünscht. Unsere einzigartige Lage, am Rande des Naturschutzgebietes Rohr und in angenehmer Wanderdistanz zum Lauenensee, sind ein Plus in der heutigen Zeit, wo Freiraum doppelt zählt», freut sich Gastgeber Michael Ming über die Eröffnung.

Premiere im Saanenland: Openair Kino Lauenen

Hotelier Michael Ming und sein Team laden zusammen mit dem Kino Gstaad zum ersten Openair Kino Lauenen ein. Vom 17. Juli bis 8. August kommen Einheimische wie auch Gäste in den Genuss von Hollywood-Blockbustern über Dokumentationen bis hin zu Schweizer Heimatfilmen. Die Filme werden jeweils im Original gezeigt, Tickets sind über die Website www.alpenland.ch und in allen Tourismusbüros sowie im Haus des Gastes in der Promenade in Gstaad erhältlich und kosten 20 Franken pro Person und Film. Für Gaumenfreuden vor und während der Kino-Unterhaltung sorgt das Hotel Alpenland mit feinsten lokalen Fleischspezialitäten und raffiniert kombinierten Gerichten.

River-Rafting, Indian Jones Trail, Guide & Co. – für Direktbucher inklusive

Sportliche liegen hier goldrichtig: Wer diesen Sommer im Hotel Alpenland übernachtet und direkt über die hoteleigene Website bucht, profitiert von kostenlosen Freizeitaktivitäten. In Kooperation mit dem Alpinzentrum Gstaad schenkt das Hotel Alpenland den Gästen ein freies Erlebnis- und Sportprogramm im Saanenland: sei es River-Rafting auf der Saane, eine geführte Wanderung mit Kenner aus der Region oder eine e-Mountainbike-Tour durchs Lauenental. Die Gäste wählen ihre Aktivitäten aus einem wöchentlichen Fixprogramm aus und können gleich loslegen. Direkt buchen zahlt sich doppelt aus.

Kulinarische Leckerbissen aus der Region

Seit 29. Mai 2020 steht das kleine feine Chalet-Hotel nebst Hotelgästen auch Feinschmeckern und Sonnenanbetern offen: Die Sonnenterrasse mit Aussicht auf das Lauener Bergpanorama ist der perfekte kulinarische Zwischenstopp vor dem Aufstieg zur Geltenhütte oder nach einer Runde zum Lauenensee. Abends trumpft das Restaurant mit exquisiten Gerichten wie aber auch traditionellen Speisen raffiniert kombiniert durch das Küchenteam. Natürlich wird hier mit lokalen Zutaten aus Lauenen und der Umgebung gekocht – sei es das Rind vom Hof nebenan, der Käse von der Alp oder der Honig vom Imker an der «Sunnige Lauene». Für Kulinarik- und Wein-Liebhaber wartet das Gastro-Konzept im Hotel Alpenland mit regelmässigen Sommer-Grills, einer «Vollmond-Wanderung mit Fondue», dem charismatisch-authentischen Fondue-Hüttli und einem «Znacht mit Weinbegleitung» auf.

Sommerevents 2020

Openair Kino Lauenen

17. Juli bis 8. August

Lesungen

4. Juni, 20. August, 19. September, 8. Oktober, 22. Oktober

Live in Concert

12. Juli, 19. Juli, 26. Juli, 2. August, 9. August, 16. August

Sommer-Grill

Juli & August: jeweils Samstag mittags und abends sowie Sonntag mittags

Znacht mit Weinbegleitung

27. Juni, 12. September, 17. Oktober

Vollmond-Wanderung mit Fondue

5. Juni, 5. Juli, 3. August, 2. September, 1. Oktober

Das Chalet-Hotel Alpenland Lauenen

Das charmante Chalet-Hotel Alpenland in Lauenen liegt unweit des weltberühmten Kurortes Gstaad. In unmittelbarer Nachbarschaft zum Naturparadies Rohr begrüsst das Hotel Alpenland mit brandneuen 20 Hotelzimmern und zwei frisch renovierten Appartements Gäste aus Nah und Fern. Für kulinarische Höhenflüge sorgt das Restaurant Alpenland. Hier stehen Schweizer Traditionsgerichte, raffiniert interpretiert mit Produkten aus der Region, auf der Speisekarte. Die berühmte Sonnenterrasse mit Blick auf die umgebenden Dreitausender zieht im Winter wie im Sommer sonnenhungrige Gäste und Einheimische an. Durch die naturnahe Lage und unweit des bekannten und besungenen Lauenensees begrüsst das Hotel Alpenland ganzjährig sowohl Sportinteressierte wie auch Geniesser und Familien.

