10 Ausflugs-Tipps fürs Pfingstwochenende vom Schweiz-Experten

Ultimative Tipps von Switzerland Travel Centre fürs verlängerte Wochenende

Der grösste und offizielle Reiseveranstalter für Ferien in der Schweiz konzentriert sich diesen Sommer auf den Heimatmarkt Schweiz. Der Binnenmarkt für Tagesausflüge, Weekend-Breaks und Rundreisen durch die Schweiz steht im Fokus. Für das kommende Pfingstwochenende präsentiert Switzerland Travel Centre nun zehn Ausflüge, auf denen man das Heimatland einmal von einer ganz anderen Perspektive aus betrachten kann. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nahe liegt? Die Schweiz hat für jeden Geschmack etwas zu bieten, sei es für Outdoor-Freaks, Ruhesuchende oder Feinschmecker.

Switzerland Travel Centre hat die ganze Schweiz im Portfolio. In den vergangenen Jahren machten die Schweizerinnen und Schweizer rund 30 Prozent dessen Kundschaft aus. Aufgrund der Corona bedingten Einschränkungen im Fernreiseverkehr sieht es dieses Jahr etwas anders aus: Der Schweiz-Experte rechnet mit rund 90 Prozent Schweizer Gästen. Für das Heimspiel präsentiert der offizielle Reiseveranstalter mit über 130 Mitarbeitenden nun die zehn eindrücklichsten Ausflüge in der Schweiz. «Wir wollen unserem Heimmarkt möglichst viele Orte und vor allem Aktivitäten näherbringen, die sonst nicht auf dem Radar der Reisenden sind. Aus unserem breiten Netzwerk mit unterschiedlichsten touristischen Leistungsträgern haben wir eine Inspirations-Liste zusammengestellt – fürs verlängerte Wochenende oder für die Sommer-Ferien in der Schweiz», so Michael Maeder, CEO Switzerland Travel Centre.

10 Tipps für ein verlängertes Wochenende:

- Für Wandervögel: Wandertour entlang des Jura Höhenwegs 3 Tage und 2 Nächte Highlights: Bielersee, Neuenburgersee, Felskessel Creux du Van, Vue-des-Alpes-Pass Weitere Informationen - Für Feinschmecker: Kulinarische Reise ins Tessin 3 Tage und 2 Nächte Highlights: 4-stündige Food & Wine-Tour, 2-stündiger Risotto-Workshop Weitere Informationen - Für Pedaltreter: Veloferien auf der Seen-Route 4 Tage und 3 Nächte Highlights: Entlang von Flüssen & Seen, mit der Bahn über den Brünigpass, die kühle Unterwelt der Höllgrotten, Wallfahrtsort Einsiedeln Weitere Informationen - Für Schweiz-Interessierte: Panoramaweg mit Geschichte rund um den Vierwaldstättersee 3 Tage und 2 Nächte Highlights: Rütliwiese, Kapelle (Wilhelm Tell gewidmet), Geschichte der Schweiz Weitere Informationen - Für Land-Bewohner: City Trip nach Basel 2 Tage, 1 Nacht Highlights: Grenzstadt am Rhein, romantische Altstadt, renommierte Museen, Schifflände Pier Weitere Informationen - Für Geniesser: Ayurveda im Giardino Hotel Ascona Highlights: ayurvedische Behandlungen, ayurvedische Vollpension, Ernährungs- und Lebensstilberatung, Yoga und Meditation Weitere Informationen - Für Sonnenanbeter: Von 20% auf Hotels im Tessin profitieren Die Sonnenstube der Schweiz besuchen und 20% auf die Hotelübernachtung erhalten Weitere Informationen - Für Entdecker: Auf den Spuren des Mittelalters in Bern Highlights: Paul Klee Museum, Zytglogge-Uhrturm, Bärenpark, Schwimmen in der Aare Weitere Informationen - Für Adrenalin-Freaks: Aussichtsreiche Mountainbike-Tour um Lugano 4 Tage und 3 Nächte Highlights: hoher Anteil an Single-Trails, atemberaubende Aussichten Weitere Informationen - Für Engagierte: Voluntourismus in den Bergen Mithelfen in den Schweizer Berggebieten lautet die Devise – ob in der Muotathaler Husky-Lodge, auf dem Bündner Bio-Hof oder im Glarner Backpacker Weitere Informationen

Switzerland Travel Centre – eine geballte Ladung Schweiz

Switzerland Travel Centre ist der offizielle und zugleich grösste Reiseveranstalter für Ferien in der Schweiz – sei es für die Schweizer selbst, internationale Individualkunden oder grosse Reiseanbieter aus der ganzen Welt. Dazu bietet Switzerland Travel Centre das grösste buchbare Angebot zum Ferienland Schweiz und sorgt damit für einen einfachen und bequemen Zugang zu über 2’000 Schweizer Hotels, erlebnisreichen Bahnangeboten, individuellen Rund- und Aktivreisen sowie Städte und Kultur Erlebnissen. Mit Standorten in Zürich, London, Stuttgart und Hongkong sowie Mitarbeitern in den USA, den Golfstaaten und in Asien, operiert Switzerland Travel Centre global und nahe am Kunden. Im Auftrag von Schweiz Tourismus unterstützt das Contact Center die Reiseinteressenten bei der Planung und Buchung ihrer Schweiz-Ferien – in den Landessprachen Deutsch, Italienisch und Französisch sowie auf Englisch. Switzerland Travel Centre ist eine Tochtergesellschaft von HotellerieSuisse, Schweiz Tourismus, der SBB sowie verschiedener Regionalbahnen und beschäftigt global über 130 von der Schweiz begeisterte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Hauptsitz ist in Zürich.

Medienkontakt Switzerland Travel Centre Binzstrasse 38 CH-8045 Zürich Telefon: +41 (0)43 210 55 00 E-Mail: media@stc.ch