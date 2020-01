Panta Rhei PR AG

Medienmitteilung: Your Japan 2020: JNTO lanciert neue Kampagne zum Jahresbeginn

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

JNTO lanciert neue Kampagne zum Jahresbeginn

Ein Weg zum Glück führt dieses Jahr nach Japan

Japan steht 2020 ganz im Zeichen der Olympischen und Paralympischen Sommerspiele in Tokio. Doch lohnt es sich auch für weniger Sportbegeisterte, dem Inselstaat in diesem Jahr einen Besuch abzustatten. Denn die Olympischen Sommerspiele sind zwar der Anlass, aber nicht der eigentliche Fokus der Kampagne "Your Japan 2020" der Japanischen Fremdenverkehrszentrale (JNTO). Vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 profitieren Japanreisende von zahlreichen Spezialangeboten im ganzen Land: von exklusiven Eröffnungen über Sonderveranstaltungen und Rabatte bis hin zu kostenlosen Flugtickets innerhalb Japans. Der Weg zum persönlichen (Reise-)Glück führt nach Japan - und gestaltet sich 2020 so einfach und günstig wie nie.

In Sachen Lebenserwartung und Zufriedenheit macht den Japanerinnen und Japanern so schnell niemand etwas vor. So gehören die Bewohner der japanischen Inselgruppe Okinawa zu den ältesten und glücklichsten Menschen der Welt, fast 70 000 Personen im Land zählen hundert oder mehr Jahre. "Ikigai" lautet die japanische Zauberformel für ein glückliches, gesundes und langes Leben. Die Philosophie aus Japan beschäftigt sich mit dem Sinn des Lebens, also mit dem, was das Leben für den einzelnen lebenswert macht. Das Streben nach dem persönlichen "Ikigai" hat inzwischen auch im Westen Einzug gehalten. Und welches Land wäre besser geeignet, um sich im neuen Jahr auf die Suche nach innerer Zufriedenheit und Lebensfreude zu begeben, als Japan selber. Ganz nach dem Motto der neuen JNTO-Kampagne: "Dein Japan. Dein 2020. Dein Weg." ("Your Japan. Your 2020. Your Way.").

"Your Japan": vielfältiges Angebot, individuelle Wege

So wie jeder Mensch seine eigene Vorstellung von einem sinnerfüllten Leben hat, so individuell sind auch die Ansprüche an ein erfolgreiches Reiseerlebnis. Während sich die einen anlässlich der Olympischen Sommerspiele mit Freude auf den bevölkerten Strassen der Hauptstadt tummeln, streben andere nach authentischen Japan-Erlebnissen abseits der Besuchermassen. Das vielseitige Angebot der touristischen Behörde trägt mit "Your Japan 2020" diesen unterschiedlichen Bedürfnissen mit zahlreichen Sonderangeboten Rechnung: Rabatte auf internationale und nationale Flugverbindungen, kostenlose Inlandsflüge, Spezialanlässe und Vergünstigungen in den Shopping-Tempeln der Grossstädte und vieles mehr erwartet Japanreisende 2020. Ein 50-Prozent-Rabatt auf Gepäckaufbewahrung und -transport sorgt während der Reise zudem für freie Hände und Gedanken.

"Your 2020": vier Jahreszeiten, unzählige Highlights

Japans Jahreszeiten-Höhepunkte beschränken sich längst nicht nur auf die beiden Aushängeschilder Kirschblüten und Herbstlaub. So locken im Winter die rasanten Pisten, der leichte "Sushi Powder" und die malerischen Schneelandschaften der Ski-Resorts in Hokkaido und Ishikawa. Für warme Bäuche auch in der kalten Jahreszeit sorgt die Sake-Messe in Niigata: 500 Sorten aus der Präfektur mit den meisten Sake-Brauereien Japans stehen zur Auswahl. Heiss zu und her geht es auch an den traditionellen Sommer-Festivals in Tohoku. Im Herbst hingegen erstrahlt die "Blumeninsel" Awaji anlässlich des Blumenfestivals bereits zum 20. Mal in frischer Farbenpracht. Für alle Veranstaltungen offeriert JNTO exklusive Deals und Angebote.

"Your Way": persönliche Vorlieben, authentische Erlebnisse

In Japan gibt es verschiedene Möglichkeiten, in die reiche Kultur des Landes einzutauchen. "Savor Japan" führt Foodies in die Geheimnisse der authentischen japanischen Küche ein und bringt regionsspezifische Traditionen näher: 2020 zum Beispiel das traditionelle buddhistische Goma-Feuer-Ritual beim Mt. Goishi in Shodoshima. Historisch Interessierte wandeln in der Chubu-Region auf den zahlreichen Spuren der legendären Ninjas und Samurai oder besuchen in Kyoto die Ausstellung "Kannon Worship" zu den 1300 Jahre alten Pilgerstätten Westjapans. Wer einmal im Leben wie ein Herrscher der Edo-Zeit nächtigen möchte, hat ab April 2020 endlich die Chance dazu - zum ersten Mal in Japan überhaupt besteht im Ozu Castle in Ehime die Möglichkeit, im restaurierten Schloss auch zu übernachten. Angesichts der zahlreichen Deals und Angebote haben Japanreisende dieses Jahr also die Qual der Wahl. Richtig oder falsch gibt es zum Glück nicht, schliesslich gilt: Dein Weg - "Your Japan 2020".

Exklusive Deals das ganze Jahr: Highlights von "Your Japan 2020"

- Preise im Sinkflug: Rabatte auf nationale und internationale Flüge sowie kostenlose Inlandsflüge in Verbindung mit einem internationalen Ticket einer japanischen Airline. - Shopping-Paradies: Spezialanlässe, Sonderangebote und besondere Einkaufserlebnisse in mehr als 1000 Geschäften. - Unbeschwert reisen: freie Hände und Gedanken dank Gepäckaufbewahrung und -transport zum halben Preis. - Kulinarische Höhenflüge: verschiedene Kochkurse für Feinschmecker und Liebhaber der traditionell japanischen Washoku-Küche. - Alles Anime oder was?: Pokémon und andere beliebte Charaktere werden 2020 zu neuem Leben erweckt. - Kultur-Expo: diverse Kultur- und Kunstfestivals in ganz Japan im Rahmen der "Japan Cultural Expo" (Programmdetails folgen).

Saisonale Angebote

Winter

- Spass im Schnee: Sightseeing und Skifahren zu Spezialpreisen im grössten Ski-Resort der Sapporo-Region, Sapporo Kokusai Ski Resort, Hokkaido (1. Januar - 31. März 2020). - Pistenfreuden: Gratis Tagespass für den Skilift im malerischen Hakusan Ichirino Hot Spring Ski Resort, Ishikawa (6. Januar - Ende Skisaison 2020). - Sake-Messe: In der Präfektur mit den meisten Sake-Brauereien Japans 500 Sorten Niigata-Sake degustieren und dank Spezialseminar zum Sake-Experten werden, Niigata Sake-no-Jin Fair, Niigata (14./15. März 2020).

Frühling

- Schlafen im Schloss: Nächtigen wie ein Herrscher der Edo-Zeit dank erstmaliger Übernachtungsmöglichkeit im voll restaurierten hölzernen Wohnturm des japanischen Ozu Castle, Ehime, Shikoku (April 2020 - Ende Jahr). - Auf den Spuren der Ninjas und Samurai: Die Geschichte und Traditionen der Samurai und Ninjas in der Chubu-Region zum halben Preis entdecken, Nagoya Samurai Ninja Project (1. Februar - 31. Dezember 2020). - Historische Pilgerstätten: In der "Kannon Worship"-Ausstellung die kulturellen Artefakte der jahrtausendealten 33 Pilgerstätten Westjapans erfahren, Kyoto (11. April - 31. Mai 2020).

Sommer

- Festivalzeit: In Tohoku bei regionaler Küche oder dem legendären Iwaki-Odori-Tanz in jahrhundertealte Festtraditionen eintauchen: Akita Kanto Festival (3. - 6. August 2020) und Iwaki Tanabata Festival (8. August 2020), Tohoku. - Abenteuer in freier Natur: Spektakuläre geführte Outdoor- und Kultur-Erlebnisse inmitten der wilden Vulkanlandschaft auf Japans nördlichster Insel, Hokkaido Adventure Travel Association, Hokkaido (1. Januar - 31. Dezember 2020).

Herbst

- Authentischer Genuss: Mit "Savor Japan" in die reiche Food-Kultur Japans eintauchen und in traditioneller Manier auf dem Land übernachten, ganz Japan (Januar - Dezember 2020). - Blumeninsel: An der Blumenmesse die reiche Blütenpracht der Awaji-Insel bestaunen, Awaji Flower Festival, Awaji-shi, Hyogo (19. September - 2. November 2020). - Verborgenes Juwel: Vom amerikanischen Schriftsteller und Japanologen Alex Kerr geführte Tour durch das abgelegene Iya-Tal auf Shikoku, Tokushima (5./6. September 2020).

Links

- Für mehr Informationen zur Kampagne "Your Japan 2020": www.japan.travel/2020/en - Für Bildmaterial: https://www.swisstransfer.com/d/e65553cf-00c6-4fcd-9621-0641f65d47b4 - Für mehr Informationen zu Reisen ohne Gepäck: https://www.jnto.go.jp/hands-free-travel/ - Für Reisetipps rund um die Olympischen und Paralympischen Spiele in Tokio 2020: https://www.japan.travel/tokyo-and-beyond-2020/en/

Über JNTO

Die Japan National Tourism Organization (JNTO) wurde 1964 gegründet, um die Entwicklung des japanischen Tourismus zu fördern. Mit Hauptsitz in Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokio ist die JNTO im In- und Ausland an einer Vielzahl von Aktivitäten beteiligt. Das Ziel ist, internationale Touristen aus der ganzen Welt zu einer Japanreise zu inspirieren. Weltweit betreibt JNTO 21 Überseebüros.

Weitere Informationen finden Sie unter:

Website: www.japan.travel/de

Facebook: @japantourismus

Instagram: @japantourismus