Medienmitteilung: Wiege des Snowboardings - FIS Snowboard Alpin Weltcup in Scuol

Wiege des Snowboardings: FIS Snowboard Alpin Weltcup in Scuol

Die Welt trifft sich in Scuol. Zumindest wenn man von den weltbesten Snowboardern spricht, ist dem definitiv so. Dort, wo die ersten Snowboard-Weltmeister zuhause sind, kämpfen nämlich die Profis auf den Boards im Parallel-Riesenslalom vom Samstag, 11. Januar 2020, um FIS Weltcup-Punkte. Lokalmatador und Olympiasieger Nevin Galmarini fungiert dabei als Co-Moderator beim Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). Nach hitzigen Momenten auf der Piste sorgt das Bogn Engiadina Scuol für Entspannung mit Warm- und Kalt-Kontrasten. Unbedingt vormerken: Das Sauna-Wochenende "Insolit" versammelt die besten Aufguss-Meister vom 20. bis 22. März 2020 mit Show-Einlagen. Und die Fraktion Sur En bei Sent trumpft heuer mit dem neu geschaffenen "Atrium aus Eis und Schnee" aus der Hand vierer Künstler auf.

Scuol zeigt während des FIS Snowboard Alpin Weltcups am 11. Januar 2020 einmal mehr Grösse auf der Piste: Bereits zum dritten Mal in Folge treffen sich Olympiasieger und Weltmeister am Ftaner Hang im Skigebiet von Motta Naluns und kämpfen um Weltcup-Punkte in der Disziplin Parallel-Riesenslalom (PGS). Für die Schweiz gehen Dario Caviezel, Kaspar Flütsch, Sebastian Schüler, Gian Casanova, Julie Zogg, Ladina Jenny, Patrizia Kummer, Jessica Keiser, Larissa Gasser und Xenia Spörri an den Start. Fans können die Snowboarderinnen und Snowboarder ab 10 Uhr entlang der Rennpiste anfeuern. Der Eintritt ins Zielgelände ist mit einem gültigen Bergbahnticket kostenlos. Das Wettkampfgelände ist sowohl zu Fuss ab Ftan als auch mit den Skiern oder dem Snowboard entlang der Pisten zu erreichen. Auch der Höhenweg Motta Naluns - Prui führt zum Ziel.

Weltcup am Geburtsort des Snowboards

Das Weltcup-Rennen hat so gewissermassen den Weg zurück zur Wiege des Snowboards gefunden: 1986 wurde in Scuol die erste Snowboard-Schule Europas eröffnet. 1993 folgte der Weltmeistertitel von Cla Mosca, gebürtiger Scuoler, von seinem Bruder, Fadri Mosca, im Jahr 1997 und 17 Jahre später die Silbermedaille und Olympisches Gold von Nevin Galmarini. Letzterer ist heute Botschafter der Ferienregion Engadin Scuol Zernez und fungiert als Co-Moderator beim SRF während seinem eigentlichen Heimspiel. Bei den Qualifikationen berichtet er live vor Ort und gibt von 12 bis 12.30 Uhr eine Autogrammstunde. Wie viele andere Spitzensportler aus der Region hat auch er die schulische und sportlerische Ausbildung in der Kaderschmiede am Hochalpinen Institut Ftan (HIF) absolviert.

Heiss und kalt: Vom gefrorenen Wasser in Sur En bei Sent...

Die Region rund um Scuol ist nicht nur auf den Pisten hochattraktiv, auch im Umfeld tut sich so manch Augenfälliges. So in der Fraktion Sur En bei Sent, die sich voll und ganz dem Thema Eis verschrieben hat. Bis zum 29. Februar 2020 lässt sich das neu geformte "Atrium da Naiv e Glatsch" von aussen und innen bewundern. Die Künstler Daniel Cotti, Markus Buschor, Peter Clavadetscher und Andreas Buschor haben eine wahre Winterwunderwelt aus Eis geschaffen: Der Innenhof lässt die Sicht auf den Sternenhimmel offen, drei Räume werden von Kunstschaffenden bespielt und eine Bar mit Fell, offenem Feuer und Eis-Tischen lädt zum Verweilen ein. Zackig wird es auf dem Eisweg Engadin: Der drei Kilometer lange Rundkurs von Sur En bei Sent führt am Inn entlang durch eine Landschaft, die einem Wintermärchen entstammen könnte.

... bis zum warmen Wasser im Bogn Engiadina in Scuol.

Nachtschwimmen an der Bergluft: Die Nachfrage ist gross - und so geniessen Gäste auch diese Wintersaison, wiederum ohne Aufpreis, jeden letzten Freitag im Monat zwei Stunden länger das Mineralbad Bogn Engiadina in Scuol. Bis Mitternacht erleben Gäste im quellfrischen Mineralwasser die herrliche Nachtstimmung im Bergdorf. Ein Must für Sauna-Fans ist der Event "Insolit": Vom 20. bis 22. März 2020 beeindrucken die besten Aufgussmeister der Nation die Besucher mit ihren Showeinlagen. Seit 2017 nimmt auch ein Team des Bogn Engiadina regelmässig an Schweizer- und Weltmeisterschaften teil.

Dies ist eine offizielle Medienmitteilung der Tourismus Engadin Scuol Samnaun Val Müstair AG (TESSVM).

Über die TESSVM

Die TESSVM ist die touristische Marketing-Organisation für das Unterengadin, Samnaun und Val Müstair. Im Auftrag der Aktionäre fördert die TESSVM primär national sowie international die Nachfrage nach touristischen Angeboten und Leistungen. Vor Ort ist die TESSVM zusammen mit allen Akteuren für die Angebotskommunikation und Gästebetreuung in fünf politischen Gemeinden mit über zwanzig Ferienorten zuständig. Die Organisation mit Hauptsitz in Scuol lanciert und koordiniert gemeinsame Projekte mit regionalen Partnern und Leistungsträgern und stellt die Abstimmung mit Graubünden Ferien und Schweiz Tourismus sicher. Das Unternehmen mit einem Budget von ca. CHF 5.5 Mio. beschäftigt rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit, davon zwei Praktikanten und drei Lernende. Die Ferienregion Scuol Samnaun Val Müstair steuert mit rund 1 Mio. Logiernächten knapp 10 % zum Bündner Logiernächtetotal bei.

Verantwortung übernehmen: CSR und 3-dimensionale Nachhaltigkeit

Corporate Social Responsibility (CSR) ist der freiwillige Beitrag von Unternehmen für eine nachhaltige Entwicklung. Wobei die freiwillige Selbstverpflichtung im Zentrum steht. Dabei handelt die TESSVM nach dem Prinzip der 3-dimensionalen Nachhaltigkeit: Wirtschaft, Soziales und Umwelt. Die TESSVM ist "klimaneutral", indem sie bemüht ist, ihren Ausstoss an CO2-Emissionen zu reduzieren und die unvermeidbaren Emissionen über Klimaschutzprojekte von myclimate kompensiert. Die Einkäufe werden möglichst in der Region getätigt und Aufträge an lokale Partner vergeben. Im Unternehmen selbst fördert die TESSVM den Nachwuchs mit Lehrstellen und Praktika.

