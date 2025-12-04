PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa

Respinto reclamo contro "Le Matin Dimanche"

Berna (ots)

Parti: X. c. "Le Matin Dimanche"

Tema: Verità / Deformazione dei fatti / Pubblicità

Reclamo respinto

Riassunto

L'editoriale del "Matin Dimanche" del 2 febbraio 2025, "Du rêve écolo à la réalité", (dal sogno ecologista alla realtà) verteva sulla possibilità di successo alle urne dell'iniziativa popolare dei Giovani Verdi "Pour la responsabilité environnementale" (per la responsabilità ambientale).

È stato presentato un reclamo sostenendo che l'editoriale semplificasse eccessivamente il contenuto dell'iniziativa, poiché menzionava solo una delle 9 misure raccomandate da quest'ultima: la questione climatica.

Dopo aver esaminato il caso, Il Consiglio della stampa ha concluso che, pur non illustrando l'insieme dei presupposti e delle implicazioni dell'iniziativa, l'editoriale non ha violato il dovere di ricerca e di non distorsione della verità.

Il testo trattava infatti delle possibilità di successo dell'iniziativa e non del suo contenuto, che non era quindi tenuto a sintetizzare integralmente; i fatti riportati erano esatti e nettamente differenziati dal commento.

Su quest'ultimo punto, che non era stato sollevato nel reclamo, il CSS ritiene tuttavia opportuno precisare che l'articolo, essendo un editoriale, rientrava chiaramente nella categoria dei commenti e che la "Dichiarazione dei doveri e dei diritti del/della giornalista" garantisce ampia libertà di commento, pur richiedendo una chiara distinzione tra fatti e commenti - condizione rispettata nel caso in esame.

Il CSS considera dunque rispettati gli obblighi giornalistici in materia e respinge il reclamo.

Presa di posizione 39/2025

Contatto:

Schweizer Presserat
Conseil suisse de la presse
Consiglio svizzero della stampa
Segretariato
Casella postale
3000 Berna 8
+41 (0)77 405 43 37
media@presserat.ch
www.presserat.ch

