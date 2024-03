Beschwerde gegen "Berner Zeitung" und "Der Bund" teilweise gutgeheissen: Identifizierung nicht im öffentlichen Interesse

Bern (ots) - Parteien: X. c. "NZZ am Sonntag" Themen: Wahrheit / Quellen / Trennung Fakten und Kommentar / Unabhängigkeit / Opferschutz / Berichtigung Beschwerde abgewiesen Zusammenfassung Die "NZZ am Sonntag" hat mit ihrem Artikel "Er kann es nicht lassen" nicht gegen die Rechte und Pflichten der Journalistinnen ...

mehr