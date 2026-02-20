Swissmechanic Schweiz

US-Gerichtsentscheid zu Strafzöllen ist positives Signal – Unsicherheit bleibt hoch

Medienmitteilung

Weinfelden, 20. Februar 2026

Der Entscheid eines US-Gerichts gegen Strafzölle wird von Swissmechanic grundsätzlich als wichtiges Signal für den internationalen Handel gewertet. Gleichzeitig bleibt die Lage für exportorientierte Schweizer MEM-KMU unsicher.

Swissmechanic begrüsst den jüngsten Entscheid des Obersten Gerichtshof, das die Einführung zusätzlicher Strafzölle in Frage stellt. Es unterstreicht die Bedeutung rechtsstaatlicher Verfahren und verlässlicher Rahmenbedingungen im internationalen Handel. Für exportorientierte KMU der MEM-Industrie ist dies ein wichtiges Signal.

Gleichzeitig bleibt die Situation volatil. Die Möglichkeit weiterer handelspolitischer Massnahmen sowie alternative Wege zur Einführung von Zöllen sorgen weiterhin für Unsicherheit. Für viele Unternehmen stellt sich deshalb nicht nur die Frage nach konkreten Marktzugängen, sondern nach der generellen Planbarkeit ihrer internationalen Geschäftsaktivitäten.

Diese Unsicherheit wirkt sich direkt auf Investitions- und Standortentscheide aus. Gerade für kleinere und mittlere Unternehmen, die langfristig planen müssen, sind stabile und berechenbare Rahmenbedingungen zentral. Eine Phase anhaltender Unklarheit kann dazu führen, dass Investitionen verzögert oder ganz zurückgestellt werden – mit entsprechenden Folgen für Innovation, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit.

«Der Entscheid ist ein positives Signal für den regelbasierten internationalen Handel. Gleichzeitig bleibt die Unsicherheit hoch. Für unsere KMU sind nicht einzelne Zölle das grösste Problem, sondern die fehlende Planbarkeit. Investitionen in neue Technologien und Kapazitäten brauchen Stabilität – und genau diese fehlt aktuell.»

Medienkontakte

Für Fragen und Auskünfte stehen Ihnen zur Verfügung:

- Erich Sannemann, Direktor Swissmechanic, e.sannemann@swissmechanic.ch, T: +41 71 626 28 45, M: +41 79 661 44 78 (Deutsch)

- Nicola Roberto Tettamanti, Präsident Swissmechanic, nicola.tettamanti@tecnopinz.com, +41 91 946 40 70, +41 79 419 01 14 (Italienisch, Französisch und Deutsch)

SWISSMECHANIC ist der agile Verband der KMU-MEM-Industrie. Die mehr als 1300 angeschlossenen Betriebe beschäftigen über 65’000 Mitarbeitende, davon 6000 Lernende, und generieren ein jährliches Umsatzvolumen von rund 15 Milliarden Schweizer Franken. Der Verband ist in 13 regionale Sektionen, ein nationales Dienstleistungszentrum, die überregionale Fachorganisation Forum Blech und die assoziierte Organisation Groupement suisse de l’Industrie des Machines (GIM) gegliedert.

Weiteres Material zum Download Dokument: Medienmitteilung Strafzölle.docx