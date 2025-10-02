Excellence Cruises

Excellence Cruises präsentiert 2026 über 150 Flussrouten

Soeben erschienen: Die grosse Flussreisen-Kollektion 2026

Weinfelden

Excellence Cruises, die Schiffsflotte der Badener Familie Twerenbold, präsentiert die Gesamtschau ihrer Flussreisen '26. Quer durch Europa kreuzen die zehn kleinen Schweizer Grandhotels auf über 150 Routen. Im Programm des führenden Schweizer Anbieters finden sich neue Anlegehäfen, neue Landtouren und Europas grösstes Angebot an Themenreisen. Über 80 Fachleute teilen ihr Wissen und ihre Begeisterung mit den Excellence-Gästen.

Ab sofort ist die grosse Excellence-Gesamtkollektion buchbar. Ganz nach dem Credo "Europa neu sehen" gibt es im Jahr des 20-jährigen Geburtstags der Excellence-Reederei neue Routen, Städtereisen, Kurztrips, Grand Tours und Slow Cruises.

Mozart & Cezanne, Spezialreisen, Events und grosse Musikmomente. Neben den klassischen Flussreisen präsentiert Excellence Europas grösstes Angebot an Spezialreisen zu Themen wie Kulinarik, Literatur, Architektur, Foto & Film, Fashion sowie Golf, Velo und Wandern. Besondere Cruises feiern die Jubiläen von Mozart und Cezanne im Musik- und Kunstreisen-Programm. Ausgebaut wurde das Reiseprogramm zu den Themen Natur und Garten. Im November wird die Excellence Princess zur Bühne für die Comedy Cruises '26 - mit hochkarätigen Kabarettistinnen und Comedians. Sämi Zünd und sein Jazz-Quintett feiern Frank Sinatra, Philipp Fankhauser den Blues. The Sam Singers präsentieren unsterbliche Evergreens, Pepe Lienhard heuert wieder mit seinem grandiosen Orchester an. Grosse Musikmomente auch an Land: "Tosca" in der Pariser Opéra Bastille, Ronaldo Villazón in Wien, das Mahler Chamber Orchestra in Baden-Baden, Jonathan Tetelman an den Schlossfestspielen Regensburg und Howard Carpendale in Frankfurt.

Neue Routen führen quer durch Europa - zu geheimnisvollen Granitformationen im Burgund, auf einen Katamaran-Törn zur Insel Helgoland, zu Menschen mit frischen Ideen oder zu faszinierenden, kaum bekannten Welterbestätten. Zu den Neuheiten '26 im 292-Seiten-Katalog zählen:

Lavendelblüte in der Provence - Excellence Rhône. Begegnungen mit Lavendelbauern, Kunsthandwerkerinnen und Seifenmachern, Sterneküche aus dem Biogarten und Flanieren durch Frankreichs schönste Dörfer - mit Sabine Reber, Fachfrau fürs Grüne.

Begegnungen mit Lavendelbauern, Kunsthandwerkerinnen und Seifenmachern, Sterneküche aus dem Biogarten und Flanieren durch Frankreichs schönste Dörfer - mit Sabine Reber, Fachfrau fürs Grüne. Eine Donau-Literatour - Excellence Princess. Ein Spaziergang durch Wien, in die Kaffeehäuser von Kafka, Schnitzler, Zweig und Musil. Besuch der Ervin-Szabó-Bibliothek in Budapest. Autorin Petra Hartlieb liest an Bord, führt zu literarischen Orten und lädt in ihre Buchhandlung im 18. Bezirk.

Ein Spaziergang durch Wien, in die Kaffeehäuser von Kafka, Schnitzler, Zweig und Musil. Besuch der Ervin-Szabó-Bibliothek in Budapest. Autorin Petra Hartlieb liest an Bord, führt zu literarischen Orten und lädt in ihre Buchhandlung im 18. Bezirk. Excellence Exklusiv: Aus purer Liebe zur Musik - Excellence Princess. Burkhard von Puttkamer inszeniert "Die Hochzeit des Figaro" spektakulär in drei Donau-Schleusen, präsentiert Klangwelten in Budapest und ein Konzert auf Burg Devin in Bratislava. Dazu: Puccinis "Tosca" auf der Freilichtbühne im Steinbruch St. Margarethen.

Burkhard von Puttkamer inszeniert "Die Hochzeit des Figaro" spektakulär in drei Donau-Schleusen, präsentiert Klangwelten in Budapest und ein Konzert auf Burg Devin in Bratislava. Dazu: Puccinis "Tosca" auf der Freilichtbühne im Steinbruch St. Margarethen. La Seine Sauvage & die Bucht der Seehunde - Excellence Royal. In der Baie de Somme beobachten Excellence-Gäste Seehunde im Wattenmeer und Zugvögel auf ihren Rastplätzen. Klippenwanderung in Étretat und Begegnung mit einem Gartengestalter.

In der Baie de Somme beobachten Excellence-Gäste Seehunde im Wattenmeer und Zugvögel auf ihren Rastplätzen. Klippenwanderung in Étretat und Begegnung mit einem Gartengestalter. Grand Tour: Die nordische Sommer-Cruise - Excellence Countess. Eine Hommage an zwei Länder, wo das Wasser Lebenselixier ist - zu Grachten, Poldern und der frischen Brise der Nordsee. Mit tiefen Einblicken in Stadt und Land, in Handel und Seefahrt, Gestern und Heute. Pure Natur und urbane Hotspots. Mit Niederlande-Insiderin Elsbeth Gugger.

Der 292-Seiten starke Katalog FLUSS '26 von Excellence Cruises ist soeben erschienen.

