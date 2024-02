Excellence - Reisebüro Mittelthurgau

Sternstunden in der Schweiz, von kulinarisch bis intergalaktisch

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Weinfelden (ots)

Was verbindet Physik-Genie Albert Einstein, Spitzenköchin Irma Dütsch und Steinbock- Rangerin Christine Salis? Sie alle sind Teil der neuen Schweiz-Kollektion 2024. Die Schweizreisenmacher von Mittelthurgau präsentieren Streifzüge in heimatliche Gefilde - Entdeckungsreisen per Bahn, Schiff und Komfortbus.

Mit einem Berner Genie in die Galaxie. Eine neue Tagestour mit Sternstunden für Genies und Geniesser. Im Berner Einsteinmuseum folgen Reisegäste dem Lebensweg des genialen Physikers. Der Lunch im Restaurant Steinhalle (1 Michelin-Stern, 17 Punkte Gault Millau) führt zurück in die richtige Umlaufbahn. Und der Königsklasse-Luxusbus auf rund 950 Meter Höhe nach Niedermuhlern. Im Space Eye blicken Reisegäste im modernen 8K-Planetarium in die Weiten des Weltalls und bestaunen das grösste öffentliche Teleskop der Schweiz.

Auf Kreuzfahrt durch die Schweiz. Zwei Geheimtipps für alle, die Getaways an heimischen Wasserwegen lieben, sind die Weekend-Kreuzfahrt und 4-Tage-Auszeit im Boutique Boatel. Ein exklusives Kreuzfahrterlebnis: an Bord des kleinen, feinen Hotelschiffs mit nur 9 Kabinen durchs Drei-Seen-Land. Am Abend geht's vom Steg zum Stadtbummel, zum Dinner ins Restaurant.

Zwei "Tour de Vins" für alle Fans von Traube & Terroir:

Viticoltura - Weine des Südens - vier Tage Weinkultur und -genuss von den Rebbergen der Bündner Herrschaft, durch die Keller der Terreni alla Maggia, zu den Bianchi und Rossi des Tessin.

Den Bodenschätzen des Wallis ist eine 5-Tage-Reise gewidmet - von den Tiefen des Lac Souterrain über sonnenverwöhnte Tropfen wie dem "Cayas" der Domaine Jean-René Germanier ("bester Syrah der Schweiz", VINUM Weinguide '22), bis hinauf zur Viertausender-Kulisse von Saas-Fee. Hier sorgt Irma Dütsch, Grande Dame der Schweizer Spitzenküche, für kulinarische Höhenflüge.

Sternstunden an den Seen des Südens. Auf der 4-Tage-Reise Vero Ticino - ganz stilvoll entdecken Reisegäste Tessiner Perlen und logieren im noblen Domizil am Lago, dem 5-Sterne-Grandhotel Splendide Royal, Lugano. Am Comersee geht es per Schiff von Menaggio nach Bellaggio und Como. Vom Monte San Salvatore, dem "Zuckerhut von Lugano", geniesst man das Traumpanorama, im Weingut Castello di Morcote eine Degustation im sonnenverwöhnten Terroir mit Seeblick.

Das Erfolgsrezept der Schweiz-Reisen von Mittelthurgau? "Der richtige Mix aus Natur, Kultur und Genuss", sagt Geschäftsleiter Stephan Frei. Zu den Domizilen der Mittelthurgau-Kollektion zählen wahre Perlen der Schweizer Grandhotellerie wie das Belvedere in Locarno, das Beau-Rivage Neuenburg oder das Belle-Époque-Hotel Fairmont Le Montreux Palace. "Nicht zuletzt sind es die Begegnungen, die wir möglich machen. Mit Persönlichkeiten, die Schweizer Kultur prägen, mit Fachleuten, die ihr Wissen und ihre Leidenschaft mit den Reisegästen teilen."

Vier von vielen Fachleuten

Christine Salis - Mit der Rangerin ins Engadiner Steinbock-Paradies.

Mit der Rangerin ins Engadiner Steinbock-Paradies. Irma Dütsch - Die Grand Dame der Schweizer Spitzenküche lädt zum Fine Dining.

Die Grand Dame der Schweizer Spitzenküche lädt zum Fine Dining. Remo Vetter - Mit dem "Lazy Gardener" zu Appenzeller Kräuterkulturen.

Mit dem "Lazy Gardener" zu Appenzeller Kräuterkulturen. Patrick Stebler - Mit dem Bergluft-Sommelier zu den alpinen Aromen der Surselva.

Infos und Links