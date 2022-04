Maritime Citytrips - Städtereisen, aber anders

Reisebüro Mittelthurgau Fluss- und Kreuzfahrten

Weinfelden (ots)

Städtereisen per Flug oder Bahn - das ist eine beliebte Reiseformel. Aber es gibt eine reizvolle Option. Die Städtereise auf dem Wasserweg. Schon die Anreise ist nichts als pure Entspannung, im Rhythmus des Flusses von Stadt zu Stadt. Langsamkeit ist zum Luxus geworden. Höchste Zeit sie zu leben! Mittelthurgau präsentiert sein neues Städtereisen-Programm "City Cruises 2022" an Bord seiner eigenen Excellence-Flussschiffe. Maritime Citytrips quer durch Europa, vom Hafen direkt in den Grossstadt-Dschungel.

Städte sind immer im Wandel, erfinden sich immer neu. Wo gestern noch ein vernachlässigtes Industriequartier war, erblüht heute ein Trendviertel, entstehen Räume für Gastronomie, Kultur und Begegnung. Geschichte und Neuzeit werden spannend in Szene gesetzt. Wie wäre es, diese inspirierenden Orte auf neue Art zu entdecken - auf dem Wasserweg?

Das kleine Grandhotel ankert im Herzen der Stadt. Auf den neuen City Cruises von Mittelthurgau kreuzen die Gäste durch die Naturräume von Europas Wasserwegen und erkunden gleich mehrere Städte. Das "Excellence-Cityhotel" ankert im Stadthafen - da ist es nur ein Katzensprung zu den aufregenden Sehenswürdigkeiten. Nach der urbanen Entdeckungstour erwartet das Excellence-Domizil seine Gäste mit einem Drink an Deck, einer entspannten Tea Time in der Lounge oder mit seiner grandiosen Küche -einer Paradedisziplin von Excellence.

Der Luxus der Langsamkeit, ganz individuell. Mittelthurgau-Gäste gehen von Bord, erkunden die Stadt auf eigene Faust, auf dem Stadtvelo oder in Begleitung von Stadtexpertinnen und Kulturreiseführern. Es geht an berühmte Orte, in Hinterhöfe oder schrille Quartiere. Die Anreise zur City Cruise? Ganz nach Wahl: mit Bus, Bahn oder Flug. Nur eins ist gesetzt: Viele Metropolen, kein Kofferpacken, kein Hotelwechsel. Es ist die Reise im Rhythmus des Flusses, von Stadt zu Stadt, im Hier und Jetzt - der Luxus der Langsamkeit.

Der Katalog "City Cruises 2022" - Kurs auf Europas schönste Metropolen ist jetzt erhältlich.

Über 30 Routen und mehr als 55 Städten, an Bord von Excellence, den kleinen Schweizer Grandhotels. Ab sofort buchbar auf