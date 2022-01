Kantönligeist in seiner schönsten Form

Reisebüro Mittelthurgau Fluss- und Kreuzfahrten

Weinfelden (ots)

Mittelthurgau zeigt wieder: das Gute liegt ganz nah. Die "Streifzüge in heimatlichen Gefilden" hatte der Reiseveranstalter ins Leben gerufen, um in der Pandemie mit seinen Schiffsreisegästen in Verbindung zu bleiben. Der Zuspruch war so gross, dass die kreative Schweizreisen-Kollektion sich im Mittelthurgau-Reiseportfolio fest etablierte - bei Naturliebhabern, kulinarischen Entdeckerinnen und Kulturinteressierten. Jetzt sind die Reisen für 2022 erschienen - Einblicke in viele Kantone, die selbst Schweiz-Kenner zum Staunen bringen.

Weck' den Kantönligeist in dir! In der neuen Helvetia-Kollektion 2022 finden sich Tagestouren und mehrtägige Entdeckungen. Kantönligeist à la Mittelthurgau ist ein Geist für neugierige Reisevögel mit Lust, die Schweiz neu zu entdecken. Zum Beispiel auf einer genussvollen Tour zu Winzern und Weinkulturen des Südens. Bei einer Expedition zu den wilden Steinböcken des Engadin. Oder auf einer ganz besonderen Zugfahrt im legendären roten Doppelpfeil, mit dem einst Winston Churchill die Schweiz bereiste. In Bern, Interlaken, Montreux oder Pontresina kommt Grandhotel-Glamour auf, wenn die Mittelthurgau-Gäste in grossen Traditionshäusern absteigen. Eine exquisite Reise führt zum Ursprung des Bergtourismus, wo die Welt die Schweiz kennen und lieben lernte. Zu den Privilegien der Gäste gehören wieder Genüsse regionaler Spezialitäten und Einkehr bei Schweizer Meisterköchen.

Befreit durchatmen in der Königsklasse. Die Twerenbold-Reisebusse sind mit modernster Luftreinigungstechnologie ausgerüstet. Die Pure-Air-Ionisierungstechnik filtert virentragende Aerosole, Keime und Bakterien aus dem Innenraum des Busses.

Alles begann mit Ausbruch der Pandemie, als der Schiffsreisenanbieter Mittelthurgau gemeinsam mit Hoteliers, Winzern, Gastronomen und regionalen Tourismusanbietern kreative Reisen in der Schweiz entwickelte. Nach erstaunlichem Zuspruch erscheinen die Schweiz-Streifzüge nun regelmässig. Soeben ist die neue Reisekollektion 2022 erschienen.

