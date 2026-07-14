Kunstmuseum Bern - Zentrum Paul Klee

Ausstellung: Franz Gertsch. Blow-Up (Part I) (14.8.2026–17.1.2027)

Bild-Infos

Download

Liebe Medienschaffende

Franz Gertsch (1930–2022) gilt als Pionier des Fotorealismus und als Meister des modernen Holzschnitts. Als einer der bedeutendsten Schweizer Künstler:innen seiner Zeit erlangte er mit monumentalen Werken Weltruhm. Franz Gertsch. Blow-Up wurde vom Louisiana Museum of Modern Art in enger Zusammenarbeit mit dem Künstler und seiner Familie entwickelt und zuletzt in den Deichtorhallen Hamburg gezeigt. Nach dieser europäischen Wiederentdeckung kommt die Ausstellung nun als zweiteilige Retrospektive in die Schweiz. Sie bietet einen umfassenden Überblick über sechs Jahrzehnte künstlerischen Schaffens: Das Kunstmuseum Bern zeigt vom 14. August 2026 bis 17. Januar 2027 Franz Gertsch. Blow-Up (Part I) und das Museum Franz Gertsch in Burgdorf vom 19. September 2026 bis 28. Februar 2027 Franz Gertsch. Blow-Up (Part II). Gertschs Werk bewegt sich zwischen Detailtreue und Monumentalität, Nahsicht und Fernwirkung, Mensch und Natur und beeindruckt bis heute durch seine Grösse, fotografische Präzision und immersive Wirkung.

Wir laden Sie herzlich zur Medienvorbesichtigung mit Dr. Kathleen Bühler, Chefkuratorin im Kunstmuseum Bern und Kuratorin der Ausstellung, am Mittwoch, 12. August 2026, um 10:00 im Kunstmuseum Bern ein. Bitte melden Sie sich via press@kunstmuseumbern.ch an. Kathleen Bühler steht für Interviews gerne zur Verfügung. Sollten Sie an einem Interview nach dem Medienrundgang interessiert sein, geben Sie uns bitte aus organisatorischen Gründen vorab Bescheid.

Das Mediendossier und die Pressebilder zur Ausstellung finden Sie im Medienbereich auf unserer Webseite.

Herzliche Grüsse

Anne-Cécile Foulon

Leiterin Kommunikation & Marketing

Kunstmuseum Bern – Zentrum Paul Klee

Bildnachweis: Franz Gertsch, Luciano I (Ausschnitt), 1976, Acryl auf ungrundierter Baumwolle, 198 x 298 cm, Privatbesitz, © Franz Gertsch AG

Pressestelle Kunstmuseum Bern Hodlerstrasse 8-12, 3011 Bern press@kunstmuseumbern.ch | +41 31 328 09 93 kunstmuseumbern.ch

Individueller Ausstellungsbesuch Medienschaffende mit gültigem Presseausweis können die Ausstellungen im Kunstmuseum Bern gratis besuchen. Bitte akkreditieren Sie sich im Vorfeld mit dem digitalen Formular.