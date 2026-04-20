Kunstmuseum Bern - Zentrum Paul Klee

Sonderveranstaltungen Panorama Schweiz mit Kulturschaffenden aus der Region

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Liebe Medienschaffende

Von April bis Juli 2026 findet im Kunstmuseum Bern jeden Monat eine Sonderveranstaltung zur Ausstellung Panorama Schweiz. Von Caspar Wolf bis Ferdinand Hodler statt. Die Events verbinden Aspekte der Ausstellung mit Führungen, Gesprächen sowie erzählerischen und musikalischen Darbietungen von Kulturschaffenden aus der Region. Ein besonderes Highlight für die ganze Familie ist der «Maibummel» zum Muttertag am Sonntag, 10. Mai 2026.

Wir freuen uns sehr, wenn Sie die Veranstaltungen in Ihre Berichterstattung aufnehmen. Die Medienmitteilung sowie die Pressebilder finden Sie im Medienbereich auf unserer Webseite.

Herzliche Grüsse

Cédric Zubler

Kommunikation & Medienarbeit

Kunstmuseum Bern – Zentrum Paul Klee

Bildnachweis: Louise Elisabeth Vigée Le Brun, La Fête des bergers suisses à Unspunnen le 17 août 1808 (Ausschnitt), 1808/1809, Öl auf Leinwand, 94 x 114 cm, Kunstmuseum Bern, Depositum der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Bundesamt für Kultur, Gottfried Keller-Stiftung, Bern

Pressestelle Kunstmuseum Bern Hodlerstrasse 8-12, 3011 Bern press@kunstmuseumbern.ch | +41 31 328 09 93 kunstmuseumbern.ch

Individueller Ausstellungsbesuch Medienschaffende mit gültigem Presseausweis können die Ausstellungen im Kunstmuseum Bern gratis besuchen. Bitte akkreditieren Sie sich im Vorfeld mit dem digitalen Formular.