Das neue 10-MW-Rechenzentrum von Delska in Lettland erhält eine Tier-III-Design-Zertifizierung

Der nordeuropäische Rechenzentrumsbetreiber Delska hat für seine künftige Anlage „EU North Riga LV DC1" die renommierte Tier-III-Design-Zertifizierung des Uptime Institute erhalten – ein wichtiger Meilenstein vor der geplanten Inbetriebnahme Ende dieses Jahres. Sobald es in Betrieb ist, wird es eines der umweltfreundlichsten Rechenzentren im Ostseeraum sein.

Die Tier-III-Design-Zertifizierung stellt sicher, dass die Anlage strenge Standards für Redundanz, Sicherheit und ununterbrochenen Betrieb erfüllt sowie eine Betriebszeit von 99,982 % garantiert. „In einer Welt, in der schon wenige Sekunden Ausfallzeit Tausende Euro kosten können, bedeutet Tier III, dass unsere Infrastruktur online bleibt – auch während geplanter Wartungsarbeiten", so Andris Gailitis, Geschäftsführer von Delska.

Der 10-MW-Standort mit einer Leistung von bis zu 250 kW pro Rack ist für Arbeitslasten der nächsten Generation, einschließlich KI sowie High-Performance-Computing (HPC), ausgelegt und soll die Energieknappheit in den großen europäischen Knotenpunkten beheben. Das modulare 6000 m² große Layout ist vollständig skalierbar und bietet die Möglichkeit, den Campus des Rechenzentrums auf bis zu 30 MW zu erweitern.

Die Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt des Entwurfs. Die Anlage wird zu 100 % mit Windenergie betrieben, wobei die Notstromgeneratoren mit erneuerbarem Diesel von Neste MY betrieben werden. Um einen PUE-Wert von nur 1,3 zu erreichen, werden fortschrittliche Free-Cooling-Systeme, eine Warmgangeinhausung, ein effektives Weiss-Technik-Wandkühlsystem und auf Trane Turbocor basierende Kältemaschinen eingesetzt. Sie unterstützt sowohl Luftkühlung als auch High-Density-Direct-to-Chip-Kühlung. Delska strebt auch eine LEED-Zertifizierung für grünes Bauen an, die weniger als 15 Gebäude in Lettland erhalten haben.

Nach der Fertigstellung wird LV DC1 die Zertifizierung als Tier-III-Anlage erhalten, um zu bestätigen, dass Bau und Betrieb denselben hohen Standard erfüllen wie die Planung. Dies wird das dritte Tier-III-zertifizierte Rechenzentrum von Delska und das sechste insgesamt sein, zu dem zwei als Tier-III-Anlage zertifizierte Standorte in Litauen hinzukommen. Geplant sind ein weiteres litauisches Rechenzentrum und eine weitere Einrichtung in der Region, um das Netz der baltischen Rechenzentren von Delska zu stärken.

Informationen zu Delska

Delska ist einer der größten Betreiber von Rechenzentren in den baltischen Staaten und verfügt über mehr als 26 Jahre Erfahrung in der IT- und Netzwerkinfrastruktur. Delska betreibt vollständig umweltfreundliche Tier-III- und PCI-DSS-zertifizierte Anlagen in Riga sowie Vilnius mit einer Kapazität von 19 MW und unterhält darüber hinaus Niederlassungen in Frankfurt, Amsterdam und Stockholm. Das Portfolio umfasst Cloud-, Servermiet-, Netzwerk-, Sicherheits- und Managed-Services.

Seit der Übernahme durch den Quaero European Infrastructure Fund II im Jahr 2020 hat Delska seine Infrastruktur erheblich ausgebaut und die Energieeffizienz verbessert. Im Jahr 2024 fusionierten DEAC (Lettland) und DLC (Litauen) unter der neuen Marke Delska und in diesem Jahr trat RackRay (Litauen) der Unternehmensgruppe bei.

